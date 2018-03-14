«Умные» часы Fitbit Versa формируют полную картину вашего образа жизни

Новейшие «умные» часы Fitbit Versa, стремится отслеживать весь ваш образ жизни — не только подсчитывать шаги, но также отслеживать сон и все, что происходит между ними.

Компания Fitbit построила бизнес для наблюдения за фитнесом по на основе подсчета шагов. Однако знать, как много вы прошли за день, конечно, хорошо, но это далеко не полная картина состояния здоровья. «Умные» часы, которые «делают все», как флагман Fitbit Ionic за $300, часто слишком дорого стоят и перегружены функциями.

Это касается также Apple Watch и других фитнес-гаджетов с поддержкой GPS. Поэтому Fitbit выпустила новый продукт, который, вероятно, наконец даст пользователям то, что им действительно: относительно недорогие ($200), износоустойчивые часы, которые способны на нечто большее, чем просто считать шаги. Они регистрируют ваши тренировки, сон и сердечный ритм. Часы шириной 39 мм (Apple Watch выпускается в двух размерах, 38 и 42 мм), согласно данным компании, являются самыми легкими металлическими «умными» часами на сегодняшнем рынке.

Часы выдерживают в среднем 5 дней автономной работы и позволяет отслеживать режимы сна. Они также фиксируют, как часто и какие виды упражнений вы делаете (вы можете надеть часы, отправляясь в бассейн или на беговую дорожку), а также ваши другие повседневные привычки — как много времени вы проводите сидя и в какое время дня, когда встаете, чтобы сделать перерыв. Для того чтобы обеспечить такое длительное время автономной работы, компания отказалась от GPS, что может стать серьезным разочарованием для тех, кто хотел бы носить часы каждый день в качестве фитнес-трекера. В часах также есть встроенная музыка — функция, которая все чаще встречается в часах для фитнеса.

Модель Versa впервые среди продуктов Fitbit будет отслеживать женские менструальные периоды. Хотя такие приложения уже существуют (например, в Apple Watch), Fitbit объединил его с остальными трекерами (такими как трекер сна) в общий трекер времени, чтобы дать цельную картину вашего здоровья. Источник: Popular Science

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