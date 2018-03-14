Русская Вивиан Майер: потерянный фотограф СССР

"Эта фотография - метафора жизни Маши: одна, в прекрасной пустоте. Одна, но в центре, будучи воспринимающим субъектом, без которого красота не будет существовать".

16/16 "Эта фотография - метафора жизни Маши: одна, в прекрасной пустоте. Одна, но в центре, будучи воспринимающим субъектом, без которого красота не будет существовать".

Ленинград, Берега Невы, 1979 год. После нескольких лет, проведенных в психиатрических клиниках, в 2000 году Маша умерла в возрасте 58 лет от рака.

15/16 Ленинград, Берега Невы, 1979 год. После нескольких лет, проведенных в психиатрических клиниках, в 2000 году Маша умерла в возрасте 58 лет от рака.

"В 1981 году, спустя 3 года после того, как было сделано это фото, Маша была насильственно отправлена в психиатрическую больницу. Иногда я думаю, что вижу предупреждение, своего рода предчувствие будущих событий в ее фотографии".

14/16 "В 1981 году, спустя 3 года после того, как было сделано это фото, Маша была насильственно отправлена в психиатрическую больницу. Иногда я думаю, что вижу предупреждение, своего рода предчувствие будущих событий в ее фотографии".

Уличный портрет в Ленинграде в 1976 году.

11/16 Уличный портрет в Ленинграде в 1976 году.

"Маша часто фотографировала детей. Я думаю, что она также видела отголоски детства во взрослых и была очень заинтересована этим".

9/16 "Маша часто фотографировала детей. Я думаю, что она также видела отголоски детства во взрослых и была очень заинтересована этим".

"Маша хранила свои работы на чердаке, потому что ее фотографии не были созданы для выставки или шоу. Это была бесконечная попытка Маши понять оттенки внутреннего и внешнего мира. Это были боль, радость и само проявление жизни – как и сама жизнь Маши."

7/16 "Маша хранила свои работы на чердаке, потому что ее фотографии не были созданы для выставки или шоу. Это была бесконечная попытка Маши понять оттенки внутреннего и внешнего мира. Это были боль, радость и само проявление жизни – как и сама жизнь Маши."

Маша считала свой талант ничтожным по сравнению с талантами мужчин, окружавших ее. Она искренне верила, что меркнет рядом с ними и, следовательно, никогда никому не показывала свои фотографии, дневники и поэзию.

5/16 Маша считала свой талант ничтожным по сравнению с талантами мужчин, окружавших ее. Она искренне верила, что меркнет рядом с ними и, следовательно, никогда никому не показывала свои фотографии, дневники и поэзию.

Дочь Ася в 1978 году. Маша была любовницей трех гениев того времени: фотографа Бориса Смелова, поэта Виктора Кривулина и лингвиста Мельвара Мелкумяна.

4/16 Дочь Ася в 1978 году. Маша была любовницей трех гениев того времени: фотографа Бориса Смелова, поэта Виктора Кривулина и лингвиста Мельвара Мелкумяна.

Разрушенная статуя Сталина в Ленинграде. Ася пишет, что ее мать "никогда не могла ассимилироваться со всеохватывающим, кричащим социалистическим волнением".

3/16 Разрушенная статуя Сталина в Ленинграде. Ася пишет, что ее мать "никогда не могла ассимилироваться со всеохватывающим, кричащим социалистическим волнением".

Митинг коммунистов в Ленинграде. "Маша всегда была заинтересована душами ее соотечественников: сочетанием вездесущей черствости с внутренней любовью и теплом".

2/16 Митинг коммунистов в Ленинграде. "Маша всегда была заинтересована душами ее соотечественников: сочетанием вездесущей черствости с внутренней любовью и теплом".

"В Машиных фотографиях много символизма. Эта для меня отражает человечество – каждый в коробке. У каждого свой характер и одежда, но все они в одном ряду, в одной коробке."– пишет ее дочь Ася.

1/16 "В Машиных фотографиях много символизма. Эта для меня отражает человечество – каждый в коробке. У каждого свой характер и одежда, но все они в одном ряду, в одной коробке."– пишет ее дочь Ася.

Ленинград и его горожане на фотографиях, чудом обнаруженных на чердаке дома, после смерти автора.

Маша Ивашинецова всю жизнь занималась фотографией, но никому не показывала свои работы. Она активно снимала в Ленинграде/Петербурге и в Москве начиная с 60-х годов и вплоть до конца 90-х годов.

В конце 2017 года муж ее дочери наткнулся на коробки с огромным архивом из 30 тысяч негативов на чердаке дома в Пушкине.

Маша родилась в аристократической семье, имущество которой, в том числе роскошная квартира в центре Ленинграда, были отобраны большевиками после революции 1917 года.

В юности Ивашинцова училась балету, но позже семья забрала дочь из академии и отправила в техникум. После этого она сменила множество профессий.

"В одной из многочисленных жизней, в которой жила Маша, она была театральным критиком (а также библиотекарем, гардеробщицей, инженером-конструктором, механиком лифта и охранником), " — пишет ее дочь.

Маша фотографировала каждый день, но обостряющаяся депрессия разрушала ее желание работать, и к 1981 году она стала безработной. Ей был предоставлен выбор: тюремное заключение или психиатрическая клиника. Ивашинцова выбрала второе. Около 10 лет Маша находилась в лечебнице, где ее "сломали", давая сильные психотропные препараты.

Ася Ивашинцова-Мелкумян, дочь Маши, создала сайт-галерею с ее работами, чтобы показать их миру и дать матери запоздалое признание.

Летом должна состояться посмертная выставка фотографий Маши Ивашинцовой. На черно-белых фотографиях — портреты друзей, семьи, и простых прохожих, атмосферные улицы Ленинграда и Москвы.