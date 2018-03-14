Русская Вивиан Майер: потерянный фотограф СССР 

Маша Ивашинецова всю жизнь занималась фотографией, но никому не показывала свои работы. Она активно снимала в Ленинграде/Петербурге и в Москве начиная с 60-х годов и вплоть до конца 90-х годов.
В конце 2017 года муж ее дочери наткнулся на коробки с огромным архивом из 30 тысяч негативов на чердаке дома в Пушкине.
Маша родилась в аристократической семье, имущество которой, в том числе роскошная квартира в центре Ленинграда, были отобраны большевиками после революции 1917 года.
В юности Ивашинцова училась балету, но позже семья забрала дочь из академии и отправила в техникум. После этого она сменила множество профессий.
"В одной из многочисленных жизней, в которой жила Маша, она была театральным критиком (а также библиотекарем, гардеробщицей, инженером-конструктором, механиком лифта и охранником), " — пишет ее дочь.
Маша фотографировала каждый день, но обостряющаяся депрессия разрушала ее желание работать, и к 1981 году она стала безработной. Ей был предоставлен выбор: тюремное заключение или психиатрическая клиника. Ивашинцова выбрала второе. Около 10 лет Маша находилась в лечебнице, где ее "сломали", давая сильные психотропные препараты.
Ася Ивашинцова-Мелкумян, дочь Маши, создала сайт-галерею с ее работами, чтобы показать их миру и дать матери запоздалое признание.
Летом должна состояться посмертная выставка фотографий Маши Ивашинцовой. На черно-белых фотографиях — портреты друзей, семьи, и простых прохожих, атмосферные улицы Ленинграда и Москвы.