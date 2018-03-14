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Русская Вивиан Майер: потерянный фотограф СССР
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Русская Вивиан Майер: потерянный фотограф СССР 

Рамблер 14 марта 2018
Ленинград и его горожане на фотографиях, чудом обнаруженных на чердаке дома, после смерти автора.
1/16  "В Машиных фотографиях много символизма. Эта для меня отражает человечество – каждый в коробке. У каждого свой характер и одежда, но все они в одном ряду, в одной коробке."– пишет ее дочь Ася.
Фото:
2/16  Митинг коммунистов в Ленинграде. "Маша всегда была заинтересована душами ее соотечественников: сочетанием вездесущей черствости с внутренней любовью и теплом".
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3/16  Разрушенная статуя Сталина в Ленинграде. Ася пишет, что ее мать "никогда не могла ассимилироваться со всеохватывающим, кричащим социалистическим волнением".
Фото:
4/16  Дочь Ася в 1978 году. Маша была любовницей трех гениев того времени: фотографа Бориса Смелова, поэта Виктора Кривулина и лингвиста Мельвара Мелкумяна.
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5/16  Маша считала свой талант ничтожным по сравнению с талантами мужчин, окружавших ее. Она искренне верила, что меркнет рядом с ними и, следовательно, никогда никому не показывала свои фотографии, дневники и поэзию.
Фото:
6/16  Ленинград, 1975 год.
Фото:
7/16  "Маша хранила свои работы на чердаке, потому что ее фотографии не были созданы для выставки или шоу. Это была бесконечная попытка Маши понять оттенки внутреннего и внешнего мира. Это были боль, радость и само проявление жизни – как и сама жизнь Маши."
Фото:
8/16  Карпаты, Украинская ССР, 1976 год.
Фото:
9/16  "Маша часто фотографировала детей. Я думаю, что она также видела отголоски детства во взрослых и была очень заинтересована этим".
Фото:
10/16  Поэт Арсений Тарковский, отец режиссера Андрея Тарковского.
Фото:
11/16  Уличный портрет в Ленинграде в 1976 году.
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12/16  Ленинград, 1977 год.
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13/16  Москва, Арбат, 1988 год.
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14/16  "В 1981 году, спустя 3 года после того, как было сделано это фото, Маша была насильственно отправлена в психиатрическую больницу. Иногда я думаю, что вижу предупреждение, своего рода предчувствие будущих событий в ее фотографии".
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15/16  Ленинград, Берега Невы, 1979 год. После нескольких лет, проведенных в психиатрических клиниках, в 2000 году Маша умерла в возрасте 58 лет от рака.
Фото:
16/16  "Эта фотография - метафора жизни Маши: одна, в прекрасной пустоте. Одна, но в центре, будучи воспринимающим субъектом, без которого красота не будет существовать".
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Маша Ивашинецова всю жизнь занималась фотографией, но никому не показывала свои работы. Она активно снимала в Ленинграде/Петербурге и в Москве начиная с 60-х годов и вплоть до конца 90-х годов.
В конце 2017 года муж ее дочери наткнулся на коробки с огромным архивом из 30 тысяч негативов на чердаке дома в Пушкине.
Маша родилась в аристократической семье, имущество которой, в том числе роскошная квартира в центре Ленинграда, были отобраны большевиками после революции 1917 года.
В юности Ивашинцова училась балету, но позже семья забрала дочь из академии и отправила в техникум. После этого она сменила множество профессий.
"В одной из многочисленных жизней, в которой жила Маша, она была театральным критиком (а также библиотекарем, гардеробщицей, инженером-конструктором, механиком лифта и охранником), " — пишет ее дочь.
Маша фотографировала каждый день, но обостряющаяся депрессия разрушала ее желание работать, и к 1981 году она стала безработной. Ей был предоставлен выбор: тюремное заключение или психиатрическая клиника. Ивашинцова выбрала второе. Около 10 лет Маша находилась в лечебнице, где ее "сломали", давая сильные психотропные препараты.
Ася Ивашинцова-Мелкумян, дочь Маши, создала сайт-галерею с ее работами, чтобы показать их миру и дать матери запоздалое признание.
Летом должна состояться посмертная выставка фотографий Маши Ивашинцовой. На черно-белых фотографиях — портреты друзей, семьи, и простых прохожих, атмосферные улицы Ленинграда и Москвы.
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