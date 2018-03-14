Неравнодушные горожане вышли на улицы ЮЗАО

Активисты общественных организаций Юго-Запада Москвы решили, что выборы президента России — настолько важное дело, что никто не должен остаться в стороне.

Своеобразные стойки с призывом пойти на выборы появились возле станций метро в Академическом районе, Южном и Северном Бутове. Красочно одетые волонтеры не агитируют за кого-то из кандидатов — они просто рассказывают прохожим о том, насколько важно в современном мире выбирать.

Волонтер Карина Панасий, обращаясь к группе студентов на площади Хо Ши Мина, говорит: «Я считаю, что каждый гражданин нашей страны должен выразить свою волю. Нельзя отказаться от права решать, чего ты хочешь в этой жизни. На самом деле мы выбираем будущее — не только для себя, но и для наших детей. Инертным быть нельзя!»

Некоторые из парней и девушек согласны, кто-то пытается спорить: «Да ничего все равно не зависит от моего голоса». — «Неправильно! Именно от вашего голоса зависит все. Мы же люди, свободные, умные, грамотные. Иначе зачем тогда жить, если ты не влияешь на саму жизнь», — парирует молодая мама, Анна Замятина.

Пикет у станции метро «Академическая» организовали активисты региональной благотворительной общественной организации инвалидов «Общество инвалидов-ветеранов». Лидер этой общности Рафаэль Мустафин сообщил, что решение выйти и мотивировать горожан к участию в выборах — единогласное решение всех членов организации.

Акции придумали название: «Я выбираю сам» (хештег #ЯвыбираюСАМ). Всего к нему присоединились более 50 некоммерческих организаций. Среди волонтеров — люди разных национальностей, вероисповеданий, политических предпочтений. Главное, что их объединило, — чувство общности, понимание важности непосредственного участия в политической жизни нашего государства.