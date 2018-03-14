Кузнец — творец, а не простой ремесленник

Несмотря на заморозки, в столице этой весной нашлось место, которое неподвластно холоду. Корреспондент «Вечерки» побывал в царстве огня и металла — кузнечной мастерской, где трудится Анатолий Потебня.

Переступив порог ангара, думаешь, что оказался в сказке — кругом рыцарские доспехи и оружие, а из стоящих в углу железных ворот того и гляди покажется рогатая драконья голова. Но нет, это не пещера жадных гномов, а обычная кузнечная мастерская. Герой нашего сюжета, кузнец Анатолий Потебня, проводит экскурсию по своим владениям. Анатолий, как и положено сказочному герою, молод и длинноволос.

В кузнечное дело его привела историческая реконструкция.

— Начать было довольно сложно, — вспоминает кузнец. — Никаких навыков металлообработки я не имел, инструментов у меня не было, да и не разбирался я в них.

Помогли Анатолию интернет и товарищи по интересам. Путем проб и ошибок он изготовил первое изделие. У Анатолия появился кое-какой инструмент, а потом и понимание: кузнец — это творец, а не ремесленник.

— Сейчас я могу делать доспехи, декорации, реквизит, — хвастается мастер. — Девушкам очень нравится мое занятие — это романтично и мужественно.

Посмотрев на верстак Анатолия, сразу видишь — без дела он не простаивает — везде вмятины и шероховатости. Ухожу из мастерской я под металлический звон молота о наковальню — только искры летят!