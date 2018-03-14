Как я построил умный дом с поддержкой Сири в России

Как я построил умный дом с поддержкой Сири в РоссииНекоторое время назад я заинтересовался устройствами умного дома. Но раньше все это казалось чем-то далеким, недешевым и явно не для квартиры.

Мои первые шаги начались с простых датчиков движения для включения света в коридоре и туалете. В то время сыну было около 5 лет, и, как все малыши, он боялся ходить по темному коридору. Оставлял включенным свет.

Датчики движения хорошо справлялись — они включали свет, как только кто-то входил в коридор или туалет. И выключали освещение через заданное время после последнего зафиксированного движения.

С тех пор прошло лет десять, и я решил возобновить идею «умного дома». Первым и возможно опрометчивым шагом была покупка умного замка August SmartLock с поддержкой Apple HomeKit. По принципу «мужик решил — мужик сделал, а потом подумал», я разместил заказ, предвкушая, как круто будет открывать дверь со смартфона.

Для справки: доставить товары с Amazon в Россию поможет сервис посредников. Товар примут в США и перевезут в Россию. Останется забрать посылку около дома.

Всё началось с умного замка. И завертелось

Когда посылка была доставлена и распакована, пришло первое разочарование — August SmartLock не мог работать с нашими замками.

И не потому что у него нет переходника для личинок типа Mottura. А просто потому, что в США (на чей рынок ориентированы 99% всех умных устройств, в том числе замков) все замки — типа Deadbolt.

Deadbolt — это простые щеколды с 1\2 — 3\4 оборота ключа. Естественно, August SmartLock в силу своей конструкции не мог открыть замок с тремя полными оборотами ключа.

Немного подумав, я все-таки решил установить смарт-замок на место ручки для ночной задвижки (как правило, такая есть на многих стальных дверях). Она и является аналогом Deadbolt. Пришлось поколхозить. Но умный «кругляш» всё-таки занял свое место на двери. Смотрелся симпатично.

Далее был процесс установки фирменной программы August (App Store), регистрация в их сервисе, сопряжение замка с программой Дом для iOS. Спустя минут 7 я уже мог управлять замком со смартфона.

При первом запуске программа Дом предложила использовать Apple TV или iPad в качестве центра управления. У меня как раз было и то, и другое — и я решил использовать Apple TV 4. Теперь я мог управлять замком удаленно — хоть с работы, хоть с другого конца планеты, лишь бы был доступ в интернет, а домашний роутер был включен.

Следующим шагом было создание автоматизации на закрытие и открытие замка по расписанию. В родном приложении для iOS можно видеть, кто и когда открывал замок, приглашать родных к управлению или даже давать временный контроль через Airbnb в случае сдачи квартиры. В последнем варианте не придется опасаться за потерю или изготовление дубликатов ключей гостями.

Это было только начало.

Как я готовился к установке и подбирал «мозги» дома

Прошло несколько месяцев, а мне хотелось большего от нашего будущего умного дома. Я никак не мог решить, на какой стандарт управления умного дома мне ориентироваться, покупая следующие устройства: ZigBee, Z-wave, HomeKit и т.д.

С Apple-совместимыми устройствами пока всё не очень хорошо в плане их наличия, разнообразия и опять же совместимости с нашими 220 вольт. То есть датчики открытия окон\дверей, датчики движения и освещения — в общем, всё, что работает от батареек — можно покупать смело. Но нужно искать именно европейские умные розетки, диммеры и выключатели.

Следующим шагом была покупка пары умных розеток Koogeek HomeKit. Они сделаны в стиле Apple, собраны качественно и их подключение к «Дому» не составило никакого труда.

Розетками можно было управлять удаленно и создать автоматизацию по различным сценариям — ухожу из дома или прихожу и по времени суток. А ещё у них есть собственное приложение для iOS, в котором отображается текущее потребление энергии. Есть график потребления по дням.

Но чего-то не хватало. Начал изучать варианты с устройствами z-wave.

По уже проторенному пути «мужик сказал — мужик сделал» я опрометчиво заказал на eBay контроллер умного дома VeraPlus (ставлю ссылку на официальный сайт, советую версию для Европы). Подкупила цена и что устройство практически новое.

Я не обратил внимания, что продавец предлагал US-версию.

Совсем не подумал, что у устройств стандарта z-wave есть свои частоты для каждого региона, и девайсы из разных регионов не совместимы между собой. Выяснилось, что есть возможность переключить частоту z-wave с EU (европейские) на RU (русские) или обратно. Но вот с US на EU это сделать невозможно.

Единственный вариант — использовать внешний UZB stick. Да, через Z. Это кулуарное название USB-адаптера для z-wave контроллеров.

Пришлось срочно искать варианты покупки адаптера с европейской частотой. Продавец с eBay порекомендовал UZB1 (ZMEUUZB) и уверил, что это лучший вариант, так как адаптер может программно переключаться в любую частоту.

Это был мой очередной промах, так как для стика родной была частота US. Он мог переключаться на EU или RU, но с сильной потерей радиуса действия — с 30 метров до всего двух метров!

Заказывайте стик именно с европейской частотой.

Оказалось, что HomeKit можно подружить через homebridge

По прошествии нескольких недель я уже лучше разбирался в устройствах z-wave. Владел парой оконных датчиков Everspring HSM02 и датчиком протечки воды Fibaro FGFS-101.

Всё это добро удалось подключить к контроллеру VeraPlus и играться с ними в пределах письменного стола. Продолжал ожидать доставки пары очередных UZB стиков, но уже с европейскими частотами — всё тот же UZB1, модель ZMEEUZB, и второй AEON Z-Stick Gen5. Пока заказы колесили по сортировочным центрам, изучил тему, как можно соединить контроллеры умного дома z-wave VeraPlus и Apple HomeKit.

Для этого требовалось установить на почти любой Linux так называемый homebridge — мост для связи с умным Домом от Apple. И ещё соответствующий плагин homebridge-vera.

Подобных плагинов существует очень много: какие-то работают хорошо, другие не работают вовсе, а некоторые не полностью. Во многих гайдах рекомендуют использовать плату Raspberry PI в качестве микрокомпьютера для homebridge. Я пошел другим путем и нашел в интернете инструкции, как установить нужный мне мост в контейнер Docker на Synology.

Забегая вперед скажу, что связка VeraPlus и HomeKit работает, но не совсем корректно — неправильно определяет мой датчик протечки воды Fibaro.

Как я соединил несовместимое: HomeKit подружился с Raspberry PI3 Нормальной любви с VeraPlus и HomeKit как-то не складывалось. Пришлось приобрести микрокомпьютер Raspberry PI3. К моменту его доставки у меня уже был UZB1-стик с настроенной частотой EU. Логичным шагом была установка z-way сервера на Raspberry PI — это собственный программный центр управления умным домом по протоколу z-wave от производителя z-wave.me.

Тут выяснилась очередная проблема. UZB1 стики продают по цене около 30$, и они не включают в себя лицензию z-way сервера. А без нее вам не удастся добавить ни одного датчика!

Пришлось покупать лицензию отдельно.

Спустя 50$ и пару дней лицензия прошита в UZB1-стик, датчики добавлены в z-way сервер, на Synology в Docker установлен контейнер с Debian, в которой инсталлированы все нужные пакеты (NodeJS, NPM, homebridge, homebridge-zway), все настройки сделаны.

Настал момент истины: приложение Дом на iPhone нашло мою систему — z-way сервер и вместе с ним все подключенные датчики. Оставалось раскидать их по комнатам дома и при необходимости переименовать.

Убедившись, что все датчики работают и уведомления на iPhone приходят, я занялся созданием автоматизаций. Например, «Датчик обнаружил что-то»: датчик протечки сработал и тогда выключается розетка в ванной, к которой подключена стиральная машинка.

Я радовался как ребенок, опуская датчик протечки в воду и наблюдая, как выключается розетка. Ура, наконец-то у меня стало что-то получаться, и всё работает!

Скоро должен был приехать диммер Koogeek и двойной выключатель этой же фирмы, все с поддержкой HomeKit. Но они американские, в плане форм-фактора и напряжения питания. Продавец на AliExpress утверждал, что не стоит обращать на наклейку «120v» внимания, и что устройства хорошо работают в 220в. Это подтверждали предыдущие покупатели.

Увы, дальше пришлось работать руками по-полной

Установка диммера Koogeek не обошлась без проблем. Первое — это конечно то, что в Штатах все стандартизировано: в плане выключателей и розеток и вы не встретите такого разнообразия, как у нас в Леруа Мерлен.

Второе — это то, что большинство подобных устройств работают, используя нейтральный провод (он же «0»), а в домах советской постройки выключатель света разрывает фазу и «0» не подведен к выключателю.

Первую проблему решил перфоратором, расширив лунку для установки диммера. Вторую проблему решил так. От люстры вернул по одному проводу «0», который использовался для включения половины рожков (у меня же диммер, нет нужды включать только часть ламп).

Первое включение — и опять радость, что все работает. Диммер подружился с приложением Дом на iPhone. И теперь можно управлять светом в комнате удаленно или создать автоматизацию по какому-нибудь сценарию.

Совсем забыл про Siri — она работает!

Говоришь: «Привет СИРИ, включи свет в гостиной на 30%», и спустя пару секунд все исполнено.

«Привет СИРИ закрой задвижку» — дверь закрыта. Конечно, не всегда с первого раза понимает сказанное: иногда вместо того, что бы выставить свет на половину (50%), она прибавляет эти 50% к текущим 30%.

Вместо заключения. Мои выводы

Что я понял из всей моей практики обустройства умного дома — это то, что одной системой управления обойтись можно, но только если это не Apple HomeKit. Объясню почему:

сейчас очень мало устройств с поддержкой HomeKit

очень скудные возможности автоматизации — например, мне не хватает таймеров задержки. Скажем, при открытии входной двери включается свет, а гаснет только через 5 минут

Стоимость устройств с поддержкой HomeKit выше аналогичных z-wave

Соединить устройства z-wave и HomeKit можно. Но только в одну сторону, в сторону HomeKit, а не наоборот.

Поэтому надо тщательно продумывать все варианты использования и сценарии. При выборе Z-wave нужно все проверять: чтобы контроллер и будущие устройства были на одной частоте, чтобы в стик UZB1 была прошита лицензия.

Я остановил свой выбор на устройствах с частотой EU, потому что они явно совместимы с 220в, и их выбор больше, а стоимость даже с учетом доставки будет выгоднее покупки аналогичных на RU частоте в России.

Сейчас продолжаю потихоньку расширять возможности умного дома и уже планирую следующие приобретения: датчики дыма, выключатели и диммеры в остальные комнаты, датчики движения и освещения в коридор, умные краны на воду в стояк, термостаты для управления кондиционерами. А также, возможно, умные шторы.

И наконец-то жду старта продаж Danalock V3 Z-wave — замок, который по заверениям производителя сможет работать с любыми механическими замками на любое количество оборотов.

Знаю, что моя история может кому-то показаться слишком сложной. Но таковы реалии кустарного умного дома, поддерживающего экосистему Apple. Пока в России не появится широкий выбор адаптированных для нас аксессуаров, нам остаётся либо колхозить, как я, либо с завистью наблюдать, как работает правильный «умный дом» в очередной рекламе Apple.