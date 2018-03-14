Гороскоп недостатков: осторожно, Рыбы!

Неповторимые, притягательные, не по годам мудрые, интеллектуальные и умеющие пользоваться своей интуицией, чувствующие настроение других людей и, кажется, даже телепаты. Они всегда вызывают интерес, но сблизиться с ними сложно, ведь они обладают непростым, неоднозначным, двойственным характером. Итак, сегодня на очереди Рыбы и их особенности, которые многие окружающие считают недостатками, и только приближенные — милыми чудачествами.

Консервативная упертость

Если Рыбам что-то втемяшилось в голову, переубедить их невозможно. Они придумают сотню причин (порой совершенно фантастических), почему их мнение правильное, почему они не хотят пробовать что-то новое или отступать от не дающей положительного результата схемы поведения, но с места не сдвинутся. Вы можете с пеной у рта и до хрипоты доказывать бредовость их выкладок, приводить железобетонные аргументы, по пунктам разбирать их заблуждения, однако эффекта будет ноль.

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Это касается даже еды. Если представителям данного знака кажется, что какие-то продукты априори друг с другом не сочетаются, они и пробовать не будут, как бы красиво блюдо ни выглядело. Так что накормить Рыб чем-то таким, к чему они не привыкли, — большая проблема. Впрочем, иногда помогает маленькая хитрость: не раскрывать ингредиентов, замаскировать блюдо под что-то обыденное и, только услышав, что им было вкусно, рассказать, из чего это сделано.

Мягкая авторитарность

Рыбы обожают капать на мозги. Если им кажется, что вы в чем-то не правы, они будут до бесконечности «клевать вас в темечко», раз за разом возвращаясь к одному и тому же разговору, пока вы наконец-то не проникнетесь. Вероятно, это про них придумали поговорку «Вода камень точит», а они в свою очередь — средневековую пытку каплями по макушке, прицельно, пока в черепе не появится дырка.

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Как правило, представители этого знака не кричат, пытаясь быть услышанными, они долго зудят, добиваясь нужного им результата, с мягкой иезуитской улыбкой донося одним им понятные истины. В общем, как показывает длительная практика общения с Рыбами, проще сразу согласиться, чем подвергать себя их «неустанной заботе» и отговариваться занятостью или ненужностью действий, которые они вам активно навязывают.

Крупномасштабный конформизм

Рыбы обожают плыть по течению. Причем самое странное, что в мелочах они достаточно упорны, в каких-то непринципиальных ситуациях легко «встают в позу» и отстаивают свое мнение, а вот менять какие-то крупные обстоятельства, действительно отравляющие им жизнь, категорически отказываются.

Они могут много лет ходить на нелюбимую работу, не желая «поднимать попу от стула» и искать что-то более приемлемое; жить с человеком, которого ненавидят до зубовного скрежета, лишь бы не ввязываться в бракоразводный процесс и дележ имущества; терпеть выходки родственников, вместо того чтобы снять отдельную квартиру.

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Представители этого знака очень тяжело решаются на серьезные перемены, им проще годами подстраиваться под то, что напрочь не устраивает, чем сделать выбор и одним движением разрубить гордиев узел. Они могут долго и упорно говорить о том, что у них все плохо, жаловаться на начальство, родителей, жен-мужей, детей, но никаких активных действий при этом не предпринимать.

И только после какого-то очень мощного пинка, а главное — после того, как кто-то из их окружения берет инициативу в свои руки, они идут на трансформацию своего существования; но и вырвавшись из стесненных обстоятельств, испытывают своего рода ломку, сожаление об утраченном. Истинный мазохизм, не правда ли?

Критиканство и нетерпимость

Рыбы обожают критиковать то, в чем совершенно не разбираются, и резко осуждать то, что им самим не нравится. Если вы увлечены чем-то, чего они не понимают, доказать им право на личный выбор весьма и весьма непросто. Они будут язвить, делать неповторимое выражение лица, планомерно и регулярно проходиться по предмету вашей страсти, что часто безмерно злит и крайне раздражает.

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То же самое происходит и тогда, когда им по какой-то причине не пришелся по душе ваш избранник (избранница) и даже просто кто-то из друзей. Они не только нелицеприятно высказываются в его (ее) адрес, но еще и делают все, чтобы развести вас с этим человеком, полностью игнорируя ваши чувства и привязанности.

Правда, надо отдать им должное — интуиция редко их подводит, и если они кого-то невзлюбили, значит, в этом человеке действительно есть какая-то червоточина. А если они критикуют плоды ваших трудов, туда на самом деле закралась ошибка, которую они, даже не понимая сути вопроса, ощущают на каком-то запредельном, ментальном уровне.

Неумение сказать себе «нет»

Рыбы часто подвержены каким-либо порокам, избавляться от которых не желают, даже если понимают, что вредят своему здоровью. Это касается не только выпивки и других веществ, влияющих на сознание, но и пищевых пристрастий, бытовых, повседневных привычек, стремления спорить по пустякам.

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Так, например, если им хочется до рассвета сидеть за компьютером или читать книгу, они себе в этом не отказывают, не задумываясь о том, что утром нужно идти на работу и как-то выполнять свои обязанности. Они упорно трескают то, что им противопоказано, маются, пьют таблетки, но себя не сдерживают. Они «расчесывают» себе нервы, ввязываясь в спор, который, в сущности, совершенно бестолков, непринципиален и ничего не меняет.

Приступы холодности и равнодушия

Вообще-то, Рыб можно назвать и чуткими, и сопереживающими, и внимательными. Они могут утешить одним словом, им порой не нужно объяснять, что с тобой происходит, чтобы получить и помощь, и поддержку. Однако иногда их накрывает абсолютная отстраненность, они становятся невообразимо равнодушными и неотзывчивыми. И тогда от них не дождешься душевного тепла, а потребовав его, нарываешься на замечательную фразу: «Меня это не касается, соответственно, не волнует». Проходит какое-то время, и они снова превращаются в понимающих существ, тонко чувствующих и готовых выслушать, но осадочек-то остается.

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Необязательность

С Рыбами совершенно невозможно о чем-то договариваться заранее. Они настолько люди настроения, что никогда не знаешь, какие факторы сегодня повлияют на их самоощущение, а соответственно, и на их решения. Например, причиной отказа от запланированной за неделю встречи может послужить мелкий дождик, легкая головная боль, внезапно возникшее желание просто поваляться на диване и помечтать.

Вы предвкушаете общение, «накрываете поляну», отказываетесь от заманчивых предложений, поступивших от других людей, а вам за час до момента Х приходит SMS-ка с текстом приблизительно такого содержания: «Заболел (а), приехать не смогу», ну или «Появились неотложные дела на работе». И кстати, не факт, что человек действительно болен или чем-то срочно занят, в большинстве случаев ему просто лень выходить из дома.

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А в остальном Рыбы — замечательные создания, вызывающие доверие, душевный трепет и стойкую привязанность, если привыкнуть к их недостаткам.

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