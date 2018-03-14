О тренерах-чемпионах забудут на четыре года?

Есть такая чисто российская чиновничья спортивная традиция: боготворить чемпионов во время Олимпиад и… тут же про них забывать. До следующих Игр. Это очень удобно — заботиться о спортсменах и тренерах раз в четыре года. Всё равно ведь о каком-нибудь керлинге чаще и не вспомнят. Конечно, лыжникам, биатлонистам и фигуристам в этом плане везет больше: виды популярные, на слуху. Соответственно, и внимания сверху больше. Вот только в реальном измерении помощь государства тем, кто приносит стране славу, к сожалению, просто ничтожна. Вот — Этери Тутберидзе, тренер по фигурному катанию, героиня Пхенчхана: одна ее воспитанница — Алина Загитова — взяла золото, другая — Евгения Медведева — серебро. Думаете, ей повысили зарплату хотя бы, например, до уровня тренера-неудачника Роберто Манчини? Нет. Может, ей хотя бы выделили лучший каток? Тоже нет. Между тем Тутберидзе уже после Олимпиады сотворила еще два чуда — ее воспитанники Александра Трусова и Алексей Ерохов стали чемпионами мира среди юниоров!

Конфликт с Медведевой улажен

Едва отгремели постолимпийские салюты в виде высоких приемов и дорогих подарков, как недавние герои и героини Игр вернулись к своей обыденной тренировочной жизни. В которой нет места скуке, но всегда есть место склокам.

Уже третью неделю муссируются слухи о возможном уходе фигуристки Евгении Медведевой от тренера Тутберидзе. Любимица миллионов, разумеется, просто не могла не опечалиться из-за упущенной в Пхенчхане золотой медали. А заодно и обидеться. Чаще всего в таких случаях обижаются на любимого тренера, в особенности если выигравшая соперница работает с тобой в одной группе.

Понятно, что Тутберидзе, всегда пропагандировавшая жесткую конкуренцию, заранее не выбирала чемпионку между Медведевой и Загитовой. Но во время произвольного проката не дала Евгении мудрый совет — чуть усложнить программу, чем автоматически помогла Алине. «Интересант» уже обращал на это внимание. Так что повод для конфликта был.

По нашим сведениям, на данный момент он улажен. Причем улаживали его и сторонние силы из национальной федерации. Но не факт, что подобная ситуация не повторится. Тут важно, чтобы Евгения поняла очевидное: в проигрыше Алине виновата всё равно она сама, никто не мешал ей принять правильное решение без подсказок, фактор тренера был вторичным. И не сошелся на Медведевой клином белый свет. Загитова тоже — лишь звено в системе подготовки звезд Тутберидзе. А новые звездочки уже подросли!

Новые чемпионы

На недавнем чемпионате мира среди юниоров вновь произвели фурор ученики Этери Георгиевны. 13-летняя Саша Трусова более чем уверенно выиграла турнир в девичьем одиночном катании. Более того, она стала первой в истории фигуристкой, исполнившей в официальных соревнованиях сразу два четверных прыжка — сальхов и тулуп. Не всем мужчинам это под силу. Так что уже сейчас понятно, что у Трусовой есть отличные перспективы. Это понимает и та же Медведева, которая вряд ли сможет штамповать четверные…

Не менее впечатляющего результата добился и 18-летний Алексей Ерохов. Да, он стал чемпионом мира во многом случайно — из-за травмы снялся прямо во время выступления американец Алексей (и американцы иногда оказываются Алексеями) Красножон, который был безоговорочным фаворитом. Но это не сводит на нет заслуги нашего Алексея — он был молодцом. Вообще не все знают, что Тутберидзе работает не только с девушками, но и с юношами. Хотя в свое время она, к примеру, пыталась реанимировать Сергея Воронова. Да, у нее это не получилось. Но не может же получаться всё…

Никто не говорит, что Ерохов моментально начнет всех «рвать» на льду. В самой ближайшей перспективе не начнет — у него пока что довольно слабенько обстоят дела с представлением программ, то, что называется «компонентами». Но ему — 18 лет, всё впереди. У Этери Тутберидзе — большая чемпионская группа.

Слово о заботе

Казалось бы, государство, на славу которого и работает Этери Георгиевна, должно носить ее на своих… правительственных плечах. В смысле, делать всё для того, чтобы тренер-чемпион не испытывал никаких проблем. Ни рабочих, ни житейских. Для таких людей должны быть созданы идеальные условия. А как обстоят дела в реальности?

Поблагодарили, премию выписали. Просто-таки молодцы. Но почему Тутберидзе зарабатывает в сотни раз меньше, чем отдельные иностранные футбольные тренеры, работающие в нашей стране и при этом не приносящие никакой пользы?! Абсурд! А какой был бы даже не красивый, а правильный жест со стороны того же «Газпрома» — объявить, что отныне всю зарплату Манчини, положенную ему в «Зените», будет получать Этери Тутберидзе! И попрощаться с итальянцем. Да, компенсацию придется ему заплатить. Плохо. Но не в первый, увы, раз. Все равно ведь придется это делать…

Ладно, зарплата… Главное для тренера — лед. Тутберидзе работает со своей группой на небольшом московском катке. Да, там все помещаются, но… не всегда. Потому как фигуристов много, а сутки не резиновые. И до Олимпиады Этери Георгиевна молчала, не жаловалась. Да и сейчас лишь заикнулась, мол, времени на катке всем не хватает. Где реакция «партии и правительства»? Ее нет. Хотя по уму должны были моментально обеспечить тренера-чемпионом лучшим в Москве катком. И не одним. Нужно два находящихся по соседству катка. Для нормальной работы. Просто удивительно, что в этом направлении ничего не делается.

А как заботятся о наших чемпионках? Опять же выписали по премии и подарили той же Загитовой автомобиль BMW. Спрашивается, зачем 15-летней девочке BMW?! Алина уже «переподарила» машину — родителям. Но сама ситуация — смех сквозь слезы. Понятно, что какой спонсор — такие и призы. А что, других спонсоров было не найти? Тем более что Загитова действительно нуждается, например, в нормальной квартире. Не в шикарной пятикомнатной с видом на Кремль — просто нормальной. Потому как сейчас главная звезда Пхенчхана, новая мировая звезда фигурного катания проживает в «однушке» с обшарпанными шкафами, куда даже вещи не помещаются. Об этом не знали в Министерстве спорта? Странно. Знали, но ничего не предприняли? Еще более странно.

Следующая Зимняя Олимпиада только через четыре года. Но заботиться о спортсменах и тренерах нужно всегда. Тем более, о чемпионах. Иначе их просто не будет.

Максим ТАЛАНОВ,

интернет-журнал «Интересант»