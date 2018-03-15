«Фотографировать, пуская слюни»: забавный блог «Читающие красавчики» стремительно набирает популярность в Сети

Правила этикета гласят, что пристально разглядывать людей неприлично. А что уж говорить о людях незнакомых, случайно встретившихся на вашем пути на учебу, работу или по дороге в магазин? Но иногда просто невозможно не обратить свое внимание и не задержать свой взгляд на необыкновенных, удивительных и просто интересных личностях, которые сидят рядом в метро или автобусе, стоят в очереди в магазине или пьют кофе за соседнем столиком в кафе.

В век высоких технологий и вездесущего

WI-FI в. социальных сетях появляются множество различных групп и страниц, в которых пользователи выкладывают фотографии поразивших их по тем или иным причинам людей. Необычные пассажиры российского метро или же посетители западных заведений, одежда которых иногда не просто привлекает внимание, а шокирует общественность, собирают тысячи лайков, сотни перепостов и, как следствие, миллионные аудитории подписчиков.

Так в социальной сети Инстаграм появился аккаунт Hot Dudes Reading или «Читающие красавчики». Его завела девушка, которая фотографирует на улице привлекательных молодых людей, которые в свою очередь так увлечены чтением книг, что даже не замечают «папарацци». К каждой опубликованной фотографии владелица аккаунта пишет забавные комментарии.

Публикация от Hot Dudes Reading (@hotdudesreading)

Янв 31, 2018 в 2:25 PST «Я никогда не владела немецким языком, но вид этого безупречного Франкфуртера заставил меня разбрызгивать каждое немецкое слово, которое я знаю. Ахтунг! Гуттен Морген! Венский шницель! Не знаю, почему последний пришел на ум, но теперь, когда я думаю об этом…»

Публикация от Hot Dudes Reading (@hotdudesreading)

Янв 16, 2018 в 7:49 PST «Выветривание этих бурных январских условий, безусловно, легче благодаря жаре, исходящей от этого пламенного Техасца. Кажется, он немного отвлекся, поэтому, возможно, я смогу наслаждаться его модным южным очарованием. Еще лучше, я просто позволю этому ковбою взять поводья и доказать, что то, что они говорят об этом состоянии, действительно так.»

Публикация от Hot Dudes Reading (@hotdudesreading)

Дек 31, 2017 в 8:49 PST «Мое разрешение в новом году — быть менее отчаянной… ну, привет. Было бы совершенно безумным, если бы я следовала за ним до полуночи».

Публикация от Hot Dudes Reading (@hotdudesreading)

Дек 18, 2017 в 6:11 PST Хо-хо-хо! Он должен выйти из спортзала и зайти в мое сердце. И, пожалуйста, не забывайте, что ничто не поднимает мои праздничные настроения больше, чем человек, который делает этот список и проверяет его дважды. Оказывается, в этом году не только Санта, кто узнает, была ли я озорной».

Публикация от Hot Dudes Reading (@hotdudesreading)

Окт 20, 2017 в 8:29 PDT «Вы не увидите таких достопримечательностей, если на улице не лето».

Публикация от Hot Dudes Reading (@hotdudesreading)

Сен 14, 2017 в 7:32 PDT «Кто не ценит мастера многозадачности? Ходить и читать. Я едва могу щелкнуть эту фотографию, не пуская слюни».

Публикация от Hot Dudes Reading (@hotdudesreading)

Июн 22, 2017 в 7:52 PDT «Я никогда не думала, что найду такого дразнящего Тарзана, который был бы далеко от конкретных джунглей, но вот он… Я собираюсь убеждать его вернуться в свою естественную среду обитания. Я стану его Джейн».

На юмористическую страничку с читающими незнакомцами подписано уже около миллиона пользователей, а в прошлом году авторами данного проекта даже был выпущен настенный календарь на 2018 год с лучшими кадрами.