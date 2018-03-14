Opel Mokka II на французской платформе вышел на тесты

В 2016 году Opel выпустил рестайлинг своего популярного компактного кроссовера Mokka X, теперь же пришло время взяться за разработку совершенно нового поколения модели, в основе которой уже не будет лежать тележка General Motors Gamma 2, которую нынешняя версия делит с Buick Encore и Chevrolet Trax.

Opel уже успел официально объявить, что новый Mokka X начнет сходить с конвейера в немецком Айзенахе в 2019 году, а пока инженеры компании продолжают тесты второго поколения паркетника в снегах Швеции. Вы, конечно, помните, что Opel был выкуплен у американцев французской корпорацией PSA Groupe (Peugeot, Citroen и DS), поэтому и построен Mokka X 2019 будет на французской архитектуре CMP (EMP1).

Поскольку до дебюта нового Опель Мокка Х еще далеко, то создатели не спешат нам показывать живой металл автомобиля и надежно укрыли прототип камуфляжем. Похоже, что у новинки будут уменьшенные в размерах плафоны головной оптики, а сам профиль кроссовера приблизился к классическим пропорциям, принятым в классе. Также, вероятно, дизайн автомобиля станет более эмоциональным за счет крупной решетки радиатора.

Опель Мокка — это полноценная европейская машина, созданная с учетом всех потребностей избалованных автолюбителей Старого Света и оснащенная широким спектром электроники. В новом поколении кроссовер получит еще больше различных ассистентов водителя и активных систем безопасности. Ожидается, что кроме традиционных французских экономичных дизелей и бензиновых двигателей, под капотом модели мы увидим и какие-то электрифицированные установки.

Сегмент городских кроссоверов субкомпактного класса растет не по дням, а по часам, поэтому каждый производитель хочет урвать кусочек этого пирога и недостатка в конкурентах новый Mokka испытывать не будет. Среди основных оппонентов «немецкого француза» числятся Honda HR-V, Toyota C-HR и Mazda CX-3.