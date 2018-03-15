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Беспилотник снабдили раскладной «рукой-оригами»
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Беспилотник снабдили раскладной «рукой-оригами» 

Мир24 15 марта 2018
Фото: N+1
Международная группа инженеров представил прототип дрона с роботизированной рукой. Описание проекта опубликовано в журнале Science Robotic.
Как сообщается, «рука» сделана из семи пластиковых приводов, она под воздействием воздуха распрямляется на расстояние около 70 см и может складываться в 17,5 раз. На конце манипулятора располагается захват, благодаря которому дрон может брать и переносить грузы. При этом устройство напоминает оригами — древнее японское искусство создания фигур из бумаги.
Специалисты показали на видео, как беспилотник поднял в воздух груз, который находился в небольшой яме на земле. По словам инженеров, в будущем такие руки можно использовать на производстве или на техногенных авариях, где присутствие человека несет опасность для жизни.
Ранее российские ученые разработали первую в мире экзокисть — специальную перчатку, которая управляется мысленными командами. Устройство уже запущено в производство.
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