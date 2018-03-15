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Xiaomi выпустила игрушечный БелАЗ
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Xiaomi выпустила игрушечный БелАЗ 

Chip.ru 15 марта 2018
Фото: Chip.ru
Мы в редакции iCHIP.ru считаем Xiaomi самой креативной компанией на планете. Из-под крыла этого китайского производителя едва ли не ежедневно выходят все новые и новые, порой весьма неожиданные устройства. На этот раз очередной новинкой бренда стал детский умный конструктор Xiaomi Mi Bunny MITU Block Mine Truck. Он включает более 500 деталей, с помощью которых можно собрать самосвал, очень похожий на БелАЗ, с управляемыми колесами и приводом механизма опрокидывания кузова.
Кстати, детали конструктора совместимы с LEGO, так что при желании можно собрать какой-нибудь безумный гибрид грузовика и полицейского участка или космического корабля. Xiaomi Mi Bunny MITU Block Mine Truck стоит вполне доступно — 99 юаней, что по текущему курсу составляет чуть меньше 900 руб. В скором времени новинка наверняка появится на просторах AliExpress.
Источник: Xiaomi
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