Insta-бабушка: вайнер-пенсионерка из Башкирии покорила интернет

Страничке в Instagram обычной татарской бабушки из деревни Новотавларово Буздякского района позавидуют даже продвинутые блогеры: число подписчиков у 70-летней Таслимы-апы давно перевалило за 30 тысяч.

Звездой соцсетей старушка стала случайно: все началось, когда внучка Гульдария напомнила бабуле мечту ее юности — стать актрисой. В формате коротких видеороликов — вайнов — апа рассказывает о прелестях деревенской жизни и отношениях со своей 23-летней кызымкой, а количество поклонников веселых зарисовок из сельской жизни Таслимы-апы стремительно растет.

«Аша, кызым!»

Идея завести страничку в Instagram для своей любимой бабули пришла ее внучке Гульдарии в прошлом году.

— У бабушки была мечта — попасть в проект Андрея Малахова и отправиться вместе с ним на море, — вспоминает девушка. — Я сказала, мол, давай снимем смешной ролик, он заметит и возьмет в проект. Бабушка ведь никогда даже границу Башкирии не пересекала. Так родился наш первый вайн «Аша, кызым» (в переводе с татарского «Кушай, дочка!» — Прим. ред.).

Публикация от Таслима апагыз булам (@taslima_apa) Июл 16, 2017 в 1:05 PDT Сюжет ролика прост до гениальности.

— Кушай, дочка, кушай, кушай, — уговаривает нэнэйка строптивую красотку. — Очень худая ты, кожа да кости! Со вчерашнего вечера ничего не ела — разве так бывает? У меня даже индюшки тебя красивее — такие мясистые!

—Бабуль, но я ведь сыта, — отмахивается та, лениво ковыряя ложкой на сковородке.

Но сопротивляться бесполезно: у мудрой апы в рукаве припрятан козырной туз:

— Ну хорошо: если ты не съешь это сейчас, у тебя будет жадный муж!

Девушка смешно округляет глаза и набрасывается на еду, а бабуля заливается звонким смехом.

Гульдария сама смонтировала ролик, выложила на свою страницу в инстаграм… Как говорят в таких случаях, наутро апа и внучка проснулись знаменитыми: «Аша, кызым» буквально порвал интернет, набрав несколько тысяч просмотров, и стал вирусным в Whats App.

«Мечтала стать актрисой»

Несмотря на бешеный успех вайна в соцсетях, оказаться на курорте с известным телеведущим так и не вышло. Зато получилось исполнить мечту юности. Таслима грезила сценой, но стать артисткой не позволил суровый отец — не пустил учиться в город.

В зарисовках из деревенской жизни многие узнают себя и своих близких

— Бабушка очень рано вышла замуж — её украли в 17 лет. Она едва успела отучиться в кооперативном институте и пару месяцев поработать в магазине. Воспитывала сначала троих детей, потом один за другим появились шесть внуков, а она так всю жизнь и проработала на кирпичном заводе. Это был адский труд — дышать песком, таскать кирпич, а потом приходить домой, вести хозяйство и нас нянчить — родители работали в городе на двух работах.

Идеи роликов внучка и бабушка черпают из повседневной деревенской жизни.

— По полгода над роликом не думаем. Обычно бывает так: вдруг приходит идея, и мы сразу снимаем. Иногда можем и за пару дублей снять, а иногда бабушка не может запомнить слова и с десятой попытки. Раньше как-то все проще давалось, а сейчас она чувствует ответственность за каждый ролик, поэтому больше старается, — говорит девушка.

После того, как видео отсняли, Гульдария его монтирует и выкладывает на канале у бабушки. Предугадать реакцию публики бывает очень непросто.

— Никогда не знаешь, какой ролик пойдёт. Мне он может показаться не очень смешным, а людям нравится. Только вчера выложила ролик, молилась, чтобы он за день хотя бы десять тысяч просмотров набрал, а он за пять часов набрал 30 тысяч, — говорит девушка.

«Боялась, что бабушка уведёт подписчиков»

Поначалу девушка размещала вайны с Таслимой на своей странице, где почти 22 тысячи подписчиков, но все чаще они стали просить снимать именно апу.

— На моей страничке получалась настоящая каша! Поклонники требовали создать такую страницу, где было бы всё только о бабуле. Но если бы я поддалась на уговоры и выкладывала совместные ролики только у бабушки, она просто увела бы у меня всех подписчиков, — смеётся Гульдария.

Пришлось и для бабушки завести свою собственную страничку. На сегодняшний день в двух Instagram-аккаунтах размещено уже больше сотни видео с бабушкой Таслимой. Один из любимых вайнов Гульдарии — тот, где она сбегает от апы на танцы:

— Бабушка провожает меня у порога в сельский клуб и даёт наказ: чтобы я ни в коем случае не садилась в мотоцикл и не ездила в соседнюю деревню. Я говорю, что ничего такого делать не буду, в итоге сажусь на мотоцикл и еду на дискотеку. Этот ролик поймут те, кто нарушал правила на каникулах у бабушки.

Гульдария старается навещать любимую нэнэй каждые две недели

Теперь везде ходит со смартфоном и Таслима.

— Часто подбегает ко мне, показывает свои творения: ей все кажется милым, даже размытая картинка. А я там даже ничего разглядеть не могу, — смеется Гульдария.

Бабушка, ты просто космос!

Несмотря на то, что внучка живет в Татарстане, видеться с бабушкой она старается каждые две недели. Но хохмят и корпят над сценариями не всегда: бывает, что в доме апы просто хочется подышать деревенским воздухом и набраться сил.

— Если откровенно, оптимизму бабушки я поражаюсь. От космоса человек, я до сих пор не разгадала ее тайну, — говорит внучка талантливой бабушки.

Девять лет назад в семье произошла трагедия — в автокатастрофе погиб отец Гульдарии, младший сын Таслимы.

— Наша семья в один миг распалась: мама ушла в свое горе, сестрёнка перестала со мной общаться, а я впала в депрессию. Мы просто разбежались в разные стороны. На выручку пришла бабушка: собрала силы в кулак и, ни разу не показав слез, вытащила нас из этого состояния. Я не знаю, как она это делает, она окружает теплом и заботой, и тогда всё становится лучше.

Путевка в жизнь

Выпускать вайны чаще пока не получается: в свободное от основной работы в Казанском Федеральном университете время Гульдария успевает подрабатывать специалистом по профориентации, а по вечерам бегает в студенческий театр, где трудится главным режиссером. А еще девушка мечтает стать певицей — она уже выпустила несколько клипов. Но, несмотря на отсутствие времени, забрасывать бабушкин канал она не собирается.

— Признаюсь — это немного тяжело. Чтобы дальше выходить в публику, нужен продюсер, который в нас поверит, — говорит девушка. — А пока мы с бабушкой сами сочиняем, сами снимаем и монтируем, а она еще успевает вести хозяйство.

Типичная нэнэйка

Секрет вайнерши Таслимы в том, что она искренняя и настоящая. По словам внучки, идеальная жизнь, которую прославляют в Instagram, всем уже порядком надоела.

— Мы помогаем людям вспомнить своих бабушек и дедушек, молодость и родные края. Ведь у многих было босоногое детство в деревне, — считает молодой режиссер. — Моя бабушка в вайнах играет такую типичную татарскую нэнэйку, но на самом деле она слишком добрый человек. Всю жизнь меня оберегает и любит. А уж запирать меня в четырех стенах с женихом, как поступили с ней когда-то, точно бы не стала, — говорит внучка.

Гульдария уже запланировала выход следующего проекта, но рассказывать, о чем он будет, пока не хочет — боится сглазить.