Женщине без руки новейший протез полностью заменил конечность

После автомобильной катастрофы эта женщина лишилась руки, а теперь она снова может ее чувствовать. Благодаря революционно новой технологии пациентке установили уникальный протез, обладающий невероятной чувствительностью. 49-летняя Аманда Киттс из США потеряла руку во время ДТП в апреле 2006 года, когда ее небольшая спортивная машина столкнулась с крупным внедорожником. В течение приблизительно 12 лет женщина носила протез, но впервые Аманда говорит, что может чувствовать отсутствующую руку и даже управлять пальцами. Это произошло благодаря установке новой бионической конечности, созданной исследователями из Cleveland Clinic. Протез повторяет натуральные движения и обеспечивает чувствительность настоящей руки, что делает его уникальным помощником для людей, которым ампутировали руки выше локтя. По мнению создателей протеза, данный гаджет существенно повысит качество жизни таких пациентов, так как позволит усилить контроль над конечностями. Ещё в 2009 году Аманда стала участником клинического исследования нового протеза, которым можно было управлять силой мысли. Несмотря на то, что это устройство было гораздо более продвинутым, чем все существующие на тот момент, женщина утверждает, что всегда ощущала отсутствие полноценной связи с искусственной конечностью. Однако исследователи из Cleveland Clinic подарили ей возможность полноценно управлять ладонью, кистью и каждым пальцем. Исследователи используют специальный интерфейс между мозгом и компьютером, который и управляет всеми частями протеза. Именно этот интерфейс позволяет обрести такую чувствительность. Новая конечность практически полноценно интегрирована в тело Аманды. С ее помощью она может выполнять почти все те же самые задачи, которые были доступны и с обычной рукой. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)