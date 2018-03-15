Живая сталь. Главная «киберженщина» США рассказала о будущем людей и машин

Когда робототехник Айанна Ховард была еще совсем маленькой, телевидение вдохновило ее на то, чтобы посвятить себя науке. Ее детство пришлось на 1970-е годы, а одним из ее любимых был телесериал «Киберженщина».

Она объясняет: «Я сама хотела стать киберженщиной. Всю свою жизнь я пыталась понять, что это значит на самом деле».

Сегодня она работает над тем, как люди и роботы могут дополнять и помогать друг другу для повышения эффективности труда и иных характеристик. Ховард является председателем Школы интерактивных компьютерных технологий и руководителем лаборатории по исследованиям взаимодействия человека и робототехники в Технологическом институте Джорджии.

Также она основатель и технический директор компании Zyrorobotics, разрабатывающей образовательные продукты для детей, а еще является старшим членом Института инженеров электротехники и электроники. Айанна Ховард стала известна благодаря ряду инноваций в робототехнической отрасли, в число которых, кстати, входят роботы SnoMote, разработанные лабораторией реактивного движения при НАСА . Они используются для исследований обледенелых местностей как, например, ледники.

В настоящее время значительная часть деятельности исследователя посвящена биомеханическому взаимодействию. Один из ее текущих проектов заключается в разработке особого экзоскелета, который поможет детям с проблемами опорно-двигательного аппарата.

Ховард полна энтузиазма: «Проект позволит детям с проблемами опорно-двигательной системы жить полной жизнью. К примеру, экзоскелет для предплечья помогает лучше взаимодействовать с окружающей средой». Помощь детям через робототехнику Ховард называет одним из своих призваний в данной отрасли.

Исследователь признается: «В самом начале своей профессиональной деятельности я работала со старшим поколением. Наработки в этой области были весьма неплохими, но я не чувствовала, что меняю мир к лучшему. Зато сейчас я вижу результат, потому что помогая подрастающему поколению, я вдохновляю его таким же образом помогать следующему и так далее».

Помимо будущего вообще и робототехнической отрасли в частности, мы поговорили с Айанной Ховард и о многом-многом другом:

О страхе людей перед роботами: «Я сама понимаю эти опасения. Мы, робототехники, говорим об этом не настолько часто, как того хотелось бы. В любой новой технологии есть свои минусы. Но если направлять развитие отрасли в нужное русло, положительных сторон будет намного больше. У интернета тоже есть негативные аспекты, но с его помощью человечеству удалось сделать любую информацию легкодоступной. С помощью робототехники легкодоступными станут рынок труда и повышение квалификации. Роботы будут вдохновлять людей на то, чтобы заниматься иными видами деятельности, не требующими инженерного образования».

О роботах в образовании: «Робототехника будет тесно связана с образованием и получит столь же широкое распространение как математика. Наша область станет новым столпом образовательной системы. Проектирование роботов требует понимания причинно-следственных связей, математического склада ума, понимания того, как все происходит в реальном мире. И дети смогут увидеть результаты такого подхода на собственном примере».

О все более важной роли роботов в сельском хозяйстве: «Роботов в сельском хозяйстве стали применять далеко не вчера. Компания Caterpillar производит автоматические тракторы уже очень давно. Их роботы нового поколения предназначены для сбора урожая и много другого, словом, для самой грязной работы. Даже частные фермеры начинают использовать роботов, чтобы не отставать от конкурентов. Автоматизация в сельском хозяйстве началась довольно давно, но сейчас она идёт поистине семимильными шагами».

О совместном будущем людей и роботов: «Робототехника изменит экономический ландшафт до неузнаваемости. Например, раньше сельским хозяйством занимались 90% населения, а теперь доля занятых в данном секторе крайне мала. Многие профессии останутся в прошлом: когда вырастут наши дети, 65% профессий, что есть сейчас, попросту исчезнут. Поэтому нам нужно думать о том, как подготовить и переучить людей, которые из-за новых технологий потеряют работу. Некоторые компании уже задумываются об этом, но задачи, которые перед нами стоят, еще только предстоит сформулировать».