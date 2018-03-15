Уральцы смогут подсмотреть за выборами президента в Чечне

Телекоммуникационный гигант «Ростелеком» запускает систему видеонаблюдения, с помощью которой можно будет в режиме онлайн наблюдать за любым избирательным участком России. Начиная с 23.00 мск 17 марта включается портал нашвыбор2018.рф, где можно будет найти любой участок на территории России и посмотреть, что на нем происходит. Об этом представители «РТ» заявили 15 марта в Екатеринбурге.

«Для просмотра видео на портале не требуется регистрация, достаточно выбрать нужный участок и открыть окошко трансляции изображения с помощью стандартного медиаплеера», — говорится в заявлении. В компании уточняют, что можно воспользоваться и обратной связью, но в этом случае нужно пройти процедуру авторизации.

Оценить происходящее в день выборов (с 7 до 20 часов 18 марта) можно будет на 43 тысячах участках и в 2775 территориальных избирательных комиссиях — там трансляция будет вестись дольше для контроля за подсчетом голосов. Таким образом уральцы смогут посмотреть как, например, голосуют избиратели в Чечне и формируется настоящий «чеченский» результат. В этой республике, как правило, голосуют дружно.

Система тотального видеонаблюдения впервые была опробована в России в 2012 году. Однако спустя 6 лет технологии позволили увеличить вдвое скорость передачи данных. Кроме того, в местах голосования и подсчёта голосов будет стоять новое оборудование. Это компактные IP — камеры с флэш-накопителем объёмом 64 Гб, работающие без компьютеров, с возможностью передачи картинки в HD-качестве. Камеры обеспечат перекрёстное наблюдение за помещением, захватывая рабочее место комиссии и урны для бюллетеней.