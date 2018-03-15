«Мы собрали работающий образец кобота за 6 месяцев». Белорусский стартап — о сложностях в разработке и планах на будущее

Идея создания робота пришла еще в конце 80-х годов Впервые идея создания своего робота пришла в голову основателя компании Виктора Хаменка в конце 80-х годов (родился Виктор в 1979-м). Правда, ни знаний, ни возможностей для этого тогда не хватало. В конце-концов, когда тебе 9 лет школа отнимает слишком много времени… Потом был Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. Диплом по специальности «Производство и технология электронно-вычислительных средств». 3 года непростого хлеба программиста. И, наконец, свой первый успешный проект.

Виктор Хаменок Основатель Rozum Robotics

Я и мой коллега Олег Борисевич решили замахнуться на создание аутсорсинговой компании в области ПО. В 2005 году основали компанию «БелПрайм». Начали искать первых клиентов. Быстро поняли, что на тот момент не было достаточно удобного софта для продвижения в интернете. Решили по-быстрому создать под себя программку. А получилось так, что наш софт для интернет-маркетинга превратился в основной продукт компании. По статистике, каждый 3-й специалист в этой области в мире пользовался программой Link-Assistant.

В 2015 году появилось ощущение, что есть достаточно сил, чтобы запустить новый проект. Так появилась наша компания.

Первый прототип антропоморфного робота Розум Роботикс

Сделать кобота за 6 месяцев

Основателем новой компании стал Виктор Хаменок. Двигать идею помогал давний товарищ — Сергей Черемухин. К этому времени у Виктора был достаточный опыт ведения международного бизнеса, а за плечами у Сергея — 15-летний бэкграунд ведущего инженера-конструктора. В качестве объекта для разработки мы выбрали коллаборативного робота. Ниша на тот момент была еще не заполнена и казалась перспективной. Кобот — это такая тихая революция в робототехнике. Сейчас коллаборативные роботы активно используются в Европе, США и Азии для автоматизации рутинных операций. Руководители предприятий там отлично понимают: гораздо выгоднее поставить на конвейер кобота, чем человека или промышленного робота. В сравнении с промышленным аналогом — кобот дешевле и мобильнее. По сравнению с человеком, он работает без брака 24/7.

Основатель компании Виктор Хаменок

Изначально в команде было 4 человека. К основателю и ведущему инженеру подключились конструктор, embedded и java-программист (кстати, призер всемирной олимпиады по робототехнике). Хотя предложения об инвестициях в проект поступали неоднократно, решили использовать собственные средства, чтобы сохранить максимальную свободу в принятии решений. Для начала сняли небольшой офис недалеко от центра города. Сделали ремонт и оснастили мастерскую: закупили 3D-принтер, верстак, инструмент, компьютеры и необходимую мебель.

Техническая лаборатория

Изначально ориентировались на использование уже готовых компонентов для робота. Начали с дешевых азиатских моторов. Создали на их основе антропоморфного (человекообразного) робота. Быстро поняли несоответствие моторов нашим требованиям и переключились на тестирование известных брендов: Harmonic Drive, Kollmorgen, Robodrive. Тут нас ждало серьезное разочарование. Одни моторы для робота стоили в 24 тысячи долларов. Ни про какое конкурентное преимущество по цене говорить не приходилось… Поэтому выбора не оставалось. Пришлось делать свои моторы. Для начала сделали необходимые чертежи и просчеты. Чтобы робот получился как можно компактнее, интегрировали в корпус сервомотора бескорпусной двигатель, контроллер, волновой редуктор и энкодер. Получилось очень компактно. На тот момент, только у одного производителя было нечто похожее, но с гораздо худшими характеристиками. Металлобоработку и монтаж электроники отдали на аутсорс.

Сервомоторы, бескорпусные двигатели и контроллеры собственной разработки

Мы собрали работающий образец кобота за 6 месяцев. Чтобы получить обратную связь от покупателей и конкурентов, решили продемонстрировать руку на тематических форумах. Выставили стенд на RoboBusiness Clara в США и Роттердаме, Hannover Messe в Германии, «РобоСекторе» в Москве, нескольких мероприятиях в Беларуси. Выставки открыли в нас второе дыхание. Мы увидели реальный интерес и готовность покупать наш продукт. Собрали заявки, а после возвращения в Минск официально открыли предзаказ для Беларуси.

Работа на выставке Hannover Messe 2017

Летом 2017 года, имея в штате уже 15 человек, наняли еще 10: embedded-программистов, бизнес-аналитика, Java-программистов и опытного проджект-менеджера.

С какими проблемами мы столкнулись

Сейчас все усилия сосредоточены на том, чтобы вывести на рынок серийный образец. В процессе производства мы столкнулись с проблемой надежных подрядчиков. Срывались сроки изготовления заказов, готовые детали отличались от наших чертежей… Чтобы избежать таких «качелей», мы решили организовать собственное производство: локализовать изготовление не менее 70% компонентов. Арендовали производственное помещение. В дополнение к существующему оборудованию — печи полимерной окраски и сушки, намоточному станку — заказали станок для точечной и шовной лазерной сварки, компрессор. Так как остро стояла проблема с металлообработкой и изготовлением корпусов, заказали токарный станок и фрезерный станок с ЧПУ, координатно-измерительную машину.

Как мы хотим конкурировать на рынке Сейчас на рынке представлено немало производителей коботов. От промышленных гигантов типа ABB до нишевых проектов типа Kinova.

Чтобы отстроиться от конкурентов и стать ближе к заказчикам, мы хотим сделать следующее.

Опустить цену, благодаря максимальной локализации производства и использованию своих сервомоторов и компонентов.

Продажу запустить через сайт, убрав традиционную наценку дилеров.

Сделать процесс установки настолько простым и понятным, чтобы с этим справился любой сотрудник.

Ну и, конечно, софт. Беларусь известна своими программистами. Постараемся использовать этот ресурс по-максимуму, чтобы сделать действительно простое и максимально удобное ПО.

Процесс разработки ПО Чтобы конкурировать на рынке, предприятия вынуждены увеличивать качество выпускаемой продукции и повышать добавленную стоимость. Промышленная революция перевернула представления людей о возможностях производства. При этом страхи, что роботы лишат людей работы, так и остались страхами. За последние несколько лет появились профессии, в существование которых раньше невозможно было поверить. Все они так или иначе связаны с современными технологиями. Отечественные производственные компании также пройдут путь автоматизации и роботизации. При этом флагманы уже задают темп: «Сбербанк» и PromoBot, робототехнические проекты в «Сколково» и технологический кластер «Иннополис» в Казани. Те руководители, которые первыми войдут в эту реку, смогут извлечь максимальную выгоду для себя и своего бизнеса.

Что мы можем посоветовать стартапам Ну, а если говорить о наших советах молодым стартапам, можно выделить следующее:

Не делайте то, что никто не захочет купить

Планируйте бюджет с запасом на непредвиденные расходы минимум 50% (а лучше 150%)

Начинайте заниматься PR раньше, чем сделали продукт

Будьте гибкими, адаптируйтесь. Иногда неполучившийся продукт, лучшее, что могло случиться.

Помните, если что-то нельзя предотвратить — это нужно возглавить. Ловите тренды и развивайте их. Материалы по теме: