«Существующая модель ГЧП подходит только для богатых регионов»

«К губернаторским рейтингам я серьезно не отношусь. Я бы сказал — никак не отношусь. Мне, скорее, интересны рейтинги регионов в целом. Интересен рейтинг инвестиционной привлекательности АСИ, рейтинг качества городов и т. д., и т. п. То есть вопрос не в губернаторах, а в том, что, когда есть серьезная аналитическая база в рейтинге, то ты можешь посмотреть, чего не хватает и что у кого лучше, чтобы взять лучшую практику себе.

Поэтому полноценный рейтинг губернаторов — это совокупность оценок, которые даны регионам. Я говорю не о фейковых, а о серьезных рейтингах. Мы смотрим за этим и анализируем, поэтому, например, нам удалось подняться в рейтинге инновационных регионов на 23-е место. Теперь мы хотим подняться и в „рейтинге АСИ“. Также мы сейчас хотим войти в 30 лучших регионов с позитивным инвестклиматом, потому что понимаем, где у нас барьеры и где ограничения.

Что касается кооперации регионов, то тут я сторонник серединного пути, как товарищи китайцы говорят. Все-таки и конкуренция между регионами должна быть в определенных вещах, и какое-то территориальное планирование, о чем наш президент сказал в мартовском послании. То есть два цементных завода не должны стоять как бы рядом, через забор. Мы знаем такой пример, когда у субъектов было увлечение строительством IT-парков, половина из которых стоят пустыми, потому что много их быть не может. Есть такие центры, как Казань, как Москва и еще ряд других регионов — там это все выстроено.

Однозначно на 100% планировать не надо. Хотя базовую инфраструктуру планировать нужно — это базовые компетенции субъектов. Так сложилось, например, что Великий Новгород — это большая химия и радиоэлектроника. И, конечно, нам нужно делать специальный университет по этим направлениям. Наверное, нам будет сложнее по некоторым вещам, которые развиваются в той же Орловской области — по аграрным, например. Нам стоит у них поучиться. В основном, должно быть планирование, но в конкретных инвестпроектах конкуренция должна все-таки быть.

Что касается ГЧП как фактора развития регионов, то та модель, которая есть сегодня в России, подходит только для богатых регионов. То есть те условия, которые закладываются, предполагают наличие очень большого числа людей на какой-то территории. И, мне кажется, нам нужно серьезно проанализировать итоги работы по ГЧП и понять, чего нам сегодня не хватает. Потому что вот, например, у меня регион с небольшим населением, и мы неинтересны тем компаниям, которые хотят работать по ГЧП. Потому что они хотят заработать максимум и как можно быстрее. И никто по-серьезному не готов долго вкладываться. Поэтому сегодня я бы это не назвал ГЧП. Пока это — способ быстро заработать.

Все-таки государственно-частное партнерство предполагает 30-40-летние инвестиции. А пока инвестор хочет вкладывать только в 7-8 лет — это фейк. Такого ГЧП не бывает. И это можно сделать только в тех регионах, где население один миллион или выше. ГЧП — это форматы каких-то коммунальных „историй“. И сегодня те условия (правила), которые есть, не подходят для небольших регионов».

Фото: novreg.ru