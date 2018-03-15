В Англии обнаружен древний лес

На восточном побережье Великобритании найдены остатки древних деревьев, которым не менее 7 тысяч лет.

Сильные шторма обнажили береговую линию города Редкар. Таким образом были обнаружено множество окаменевших пней. Это позволит изучить, насколько сильно изменился ландшафт со времен мезолита.

Арктический циклон, получивший название «Зверь с Востока», обрушился на Великобританию в конце февраля, а через несколько дней на смену ему пришел зимний шторм «Эмма». Сильные ураганы привели к перемещению больших объемов песка, в результате обнажились десятки окаменелостей на побережье. По мнению местных властей, следы древнего леса под действием приливов очень скоро снова скроются под толщей песка.

Это не первая любопытная находка в Великобритании после бушевавших в регионе штормов. Так, ранее на берег между Кентом и Норфолком выбросило десятки тысяч морских звезд, моллюсков и морских ежей.