Трехколесные электромобили будут использовать для обслуживания столичных парков

Скорость до 100 километров в час, три колеса, два посадочных места и устойчивость к любой погоде — столичные инженеры закончили работу над новой моделью электромобиля. Какие шансы у прототипа пройти полевые испытания, назначенные на конец марта, выяснила корреспондент «ВМ».

Тестовая сборка электрокара класса «А» резидентами технопарка уже запущена. Одной из отличительных особенностей разработки является использование исключительно отечественных комплектующих. Так, из российских элементов будет сконструирован кузов, силовой агрегат, электроника, колеса, элементы шасси и даже изделия из пластика. В случае успешного прохождения краш-теста столичный электрокар поступит в массовое производство.

Как сообщают разработчики, для использования нового электромобиля понадобятся водительские права категории В или В1, допускающие управление легковым транспортом. Запас хода устройства составит 100 километров на одном полном заряде. А зарядить аккумулятор электрокара можно будет с помощью обычной сети, напряжение которой составляет стандартные 220 вольт. Займет этот процесс не более двух часов. Кроме того, помимо стандартной модели в массовое производство поступят также ее грузовые версии, спроектированные специально для курьерских служб города.

Для трехколесной модели электрокара уже придумали практическое применение. Разработка станет отличным дополнением сервиса городских парков. Ее можно использовать, например, для уборки, перевозки небольших грузов, а также для перемещения персонала. Кроме того, электромобиль пригодится и на обширных городских территориях вроде «Лужников». В перспективе новинку могут внедрить и в столичную систему каршеринга — временной аренды легкового транспорта.

Первые 12 электрокаров будут собраны в технопарке уже в мае текущего года.