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Коровы-москвички
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Коровы-москвички 

Eda.ru 15 марта 2018
Фото: Eda.ru
Алексей Олегович Бурков раньше был инженером-конструктором и работал в МВТУ имени Баумана, где проектировал секретные подводные аппараты. В начале девяностых занялся бизнесом, а в середине девяностых купил 1,6 га у жителей деревни Анкудиново Наро-Фоминского района, которым достались колхозные паи. «Отдал пару „жигулей“, — рассказывает Алексей. — Одну они сразу пропили, а вторую немного позже разбили. Через год пришли, спрашивают: „Может, ты нам еще что-нибудь дашь?“ Нет, сказал, не дам».
В 2008 году Бурков решил стать еще и фермером. Купил сначала трех коров, потом еще четырех — сейчас их у него около шестидесяти, и есть даже коровы, которые живут с самого начала, двенадцатилетние. (На современных индустриальных фермах они живут лет пять, на больших органических — 8–9.) Сейчас Анкудиново находится на территории Новой Москвы и все бурковские коровы —москвички.
Алексей делает сметану, простоквашу, творог, год назад затеял еще и сыры — они дозревают у него в специальном погребе. Раньше он продавал свои продукты соседям, потом к нему стали ездить и из Москвы, а сейчас у него появились две точки и в городе: на ярмарках у метро «Семеновская» и «Новые Черемушки».
А вот как выглядят коровы фермера Буркова.
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