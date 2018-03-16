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Навстречу выборам. Как меня сагитировали
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Навстречу выборам. Как меня сагитировали 

Деловая газета «Взгляд» 16 марта 2018
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Я смотрю по интернету т.н. дебаты между людьми, которые числятся претендентами на должность президента страны, и чувствую, что, если вот это — шаг на пути к возрождению и процветанию России, то не нужно ни возрождения, ни процветания, ни России.
Потому что это какое-то не то возрождение, какое-то не такое процветание и какая-то совсем другая Россия.
Не та, в которой хочется жить и которой хочется гордиться.
Понятно, что обязательно нужно, чтобы президентом был Путин (я не иронизирую, сам процентов на восемьдесят склоняюсь к этой мысли) и при этом обязательно нужно (кстати, почему?) соблюсти видимость ритуальных западных демократических процедур.
Но почему это должно так по-хамски, развязно, развратно, дёшево и блескуче-трескуче выглядеть?
Ведь надо очень не уважать людей, чтобы использовать в публичной политике те же принципы, которые давным давно, с конца советских времён, используются в телесериалах, эстраде и прочем шоу-бизнесе: «Чем хуже, тем лучше» и «Пипл хавает».
Да, пипл хавает. Пиплу в любое время в любой стране чем грубее, аляповатее, скандальнее, примитивнее, тем лучше.
Но ведь люди — не только пипл. Люди ещё и люди. Не пипл сражается и погибает на войне, не пипл трудится не за гроши, а за совесть на производстве, не пипл рожает и воспитывает детей…
Не пипл составляет понятия «народ», «Родина».
Тогда зачем?..
А может быть, всё проще?
Может, эти люди, на манер горластых торговок оккупировавшие телевизор, и не думают вовсе об этаких вещах — «народ», «Родина», война какая-то ещё… Просто ловят момент, пользуются случаем накрутить личный индекс популярности — отнюдь не для президентстких нужд…
Но тогда зачем их вообще до соискания президентской должности допустили? Чтобы посмеяться над самим демократическим ритуалом как таковым? Чтобы мы сказали «Всё, хватит, нет сил смотреть на этот цирк»?
Так мы и говорим уже. Эй, вы там, наверху! Слышите? Подействовало! Сдаёмся!
Хватит демократических процедур. Лучше жить без демократических процедур в России, чем с демократическими процедурами в цирке. Ладно бы ещё цирк был с клоунами — добрый. А то — смесь кунсткамеры и террариума.
Эх, и говорил же себе: «Пирогов, садовая голова, не смотри телевизор! Всё равно ты там ничего не поймёшь!» Так нет же...
В общем, больше всего, товарищи, мне понравились кандидаты, которых там не показывали.
Если бы никого не показывали, так прям и не знал бы, за кого проголосовать, разорвался бы. А так-то теперь — спасибо, знаю.
Встретимся восемнадцатого.
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