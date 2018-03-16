Счастье рождается из тишины. В инвалидном кресле можно перевернуть мир

С юного возраста Наталье Каптелининой говорили: «Куда ты спешишь, остановись, ещё успеешь, вся жизнь впереди!» — но она двигалась вперёд, выступала в балете «Тодес» Аллы Духовой, с красным дипломом окончила экономический факультет института и уже в 22 года организовала собственный финтес-клуб. Её не остановила даже страшная авария, усадившая красивую, успешную и талантливую девушку в инвалидное кресло.

Руки и ноги двигаться отказались, но не Наталья. Сегодня она успешный предприниматель и общественный деятель, организовала бесплатный спортивный центр для людей с инвалидностью, а недавно стала первым в истории Всемирных студенческих игр послом, который передвигается в инвалидном кресле. Общаясь с ней, понимаешь, что это человек с безграничными возможностями. С отважной девушкой поговорила корреспондент «АиФ-Красноярск»

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Наталья Каптелинина: После случившегося я точно поняла: мы сильнее, чем о себе думаем. В череде бытовых забот позволяем себе опускать собственную планку, где-то отступать или медлить. Если каждый осознает, что в его руках его жизнь, даже скажу больше, жизнь города, страны, мира, то скоро мы станем жить совсем в другом обществе. Каждый день я просыпалась с твёрдым желанием вернуться к активной жизни. Тренировалась, училась жить заново, где-то сжимала зубы. Так я победила свои предрассудки насчёт инвалидности.

Вера Божкова, корреспондент «АиФ-Красноярск»: А в первые дни после трагедии вас не посещали мысли, за что всё это?

— Когда случается страшное, в твоей голове ворох вопросов. От «за что?» до «что делать и куда бежать?». Приходят паника, апатия, страх, злость, грусть, депрессия… Я поняла одно: нужно просто делать. День за днём, шаг за шагом идти к своей цели и не позволять мозгу останавливать тебя вопросами. Не рассуждая, делать, не ожидая, побеждать. Нельзя оставаться в бездействии, ища ответы. Спустя время они сами придут. Раз за разом выползая из спортзала, я чувствовала, как обретала опору. Так появлялись цели и приходили силы сделать следующий шаг.

Мне повезло. У меня хорошая семья, они были рядом и подставили плечо, чтобы помочь встать на ноги. Поддержка родных и близких в трудные моменты жизни важна. Там, на краю, от них зависит, сдадитесь вы или возьмёте себя в руки. Ну а дальше… Тут, наверное, дело в личной ответственности и воспитании. Я всегда была к себе строга и не позволяла сесть другим на шею.

Сейчас у меня есть тысячи возможностей отговорок «у меня парализовано тело, я инвалид, помогите мне… », но какое я имею право так говорить, если в глубине души знаю, что сама могу помогать своим родным, друзьям и даже городу?! Как могу обманывать, уверяя в своей слабости? Ограничения в голове, а не в инвалидной коляске. Я живу в ней, но бываю активнее, чем многие здоровые люди. Люблю путешествовать. Знаю, что смогу полмира объе­хать на коляске и заработать на это. И в инвалидном кресле можно перевернуть мир, когда голова соображает. А на руки помощника, если свои отказали, можно заработать.

Инвалидность — это норма

— Ещё несколько лет назад в России старались не замечать людей с инвалидностью, сейчас об этом говорится во всех государственных программах, мы делаем среду доступнее. Это реально происходит?

— На самом деле, за последние пару лет с введением государственной программы «Доступная среда» в наших умах случился переворот. О проблемах инвалидов заговорили. Государство подало пример заботы, и, что приятно, общество это подхватило. Отчасти это связано с тем, что сейчас среди людей с инвалидностью много в прошлом активной молодёжи. Но ввиду травм, полученных на горном склоне, в результате быстрой езды на мотоцикле или неоправданного экстрима, они оказываются в инвалидной коляске. Эта молодёжь привыкла брать судьбу в свои руки. Многие из них не останавливаются, и находясь в коляске. Благодаря таким активистам в нашей стране запущено множество социальных проектов помощи людям, улучшения доступной среды. Они хотят продолжать жить в современном, активном обществе и за собой подтягивают тех, кто более слаб. Другое дело, готово ли общество принимать таких людей. Оказалось, готово, чему я очень рада. До идеального общественного пространства, конечно, ещё далеко, но я уверена, что совместными усилиями прогресс пойдёт заметно быстрее.

— Доступная среда меняется, а отношение? Ведь, как правило, люди избегают общаться и даже смотреть в сторону инвалидов, не потому что они их не принимают, а потому что не знают, как себя вести, понимают, что жалость может обидеть больше равнодушия… Как считаете, возможно, чтобы в нашем обществе человек в коляске был наравне с обычным?

— Равным — нет, ведь людям с инвалидностью всегда нужна помощь здорового человека. Они зависимы от других. Но сделать так, чтобы эта зависимость не унижала, нам по силам. Тогда не будет инвалидных парковок, занятых здоровыми автовладельцами, новых заведений с изначально не доступным для инвалида входом и тому подобного. Что касается избегания общения, тут всё ещё проще. Чем больше таких людей будет на улицах или экранах телевизоров, чем быстрее мы все поймём, что инвалидность есть в нашем обществе, тем комфортнее всем будет общаться. Ведь от этого избегания контакта на самом деле проигрывают обе стороны. Среди людей с инвалидностью есть умнейшие головы, толковые сотрудники и интереснейшие собеседники.

Праздник в наших руках

— Вы стали послом Универсиады. Насколько важно для вас и для общества, что посол — человек с инвалидностью?

— На мой взгляд, это достижение в развитии нашего общества. Этим мы показали, что принимаем людей с ограниченными возможностями в качестве сограждан, готовы к диалогу и их мнению. Более того, мы транслируем это и на соседние страны, показывая новую Россию! У нас сильные люди, прекрасный край, и мы будем рады всем гостям, независимо от способа их передвижения. Современную Сибирь действительно стоит посетить.

Сейчас дан шанс ещё большее количество людей, молодёжи привлечь к здоровому образу жизни, сделать сильнее, счастливее. И в этом сегодня моя основная задача как посла. Спорт воспитал мой бойцовский характер, именно спорт вернул меня к активной жизни. Я как никто понимаю, что движение — это жизнь!

— Когда Красноярск выиграл право на проведение Универсиады, все думали, что город преобразится. Но если спортивные объекты строятся, то внешне город, да и его имидж как центра проведения студенческих игр не изменились. Или я не права?

— Действительно, в настоящий момент в городе мало чувствуется приближение спортивного праздника. Но не сами ли мы в этом виноваты? Что мы для этого делаем? Мы хотим, чтобы кто-то пришёл и сделал нам хорошо. Не нужно ждать, что кто-то ворвётся в нашу жизнь и устроит праздник, нужно самому менять свою жизнь, и тогда каждый день будет в радость.

— Кстати, о радости. 20 марта — Международный день счастья. Что для вас означает это слово? Почему все люди хотят быть счастливыми, но не всем это удаётся?

— В последнее время я стала замечать, что чувствую себя счастливой всегда и везде. Даже пыталась отследить, как приходит это ощущение, но пока тщетно. Оно просто во мне. Ты смотришь в окно, и на тебя накатывает волна благодарности за то, что жив, что можешь видеть всю красоту мира. Ты идёшь по улице и улыбаешься этой возможности, тёплому солнцу, бодрому ветру. Мне очень хочется передать это ощущение счастья людям. И для этого им нужно просто притормозить. Присесть, помолчать, избавиться от лишнего шума и просто почувствовать. Счастье не приходит извне, оно рождается из тишины.