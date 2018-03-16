Toyota представит новое поколение легендарной Corolla

В сеть попало ряд шпионских снимков 12-го по счету варианта классической модели японского автогиганта Toyota.

Появиться на дорогах обновленная Corolla должна примерно в 2020 году. Поэтому не исключено, что информацией о производстве автомобиля эксперты будут обладать годом раньше.

Тогда же станут доступны основные характеристики по «начинке».

Что известно уже сейчас?

Представители азиатской корпорации объявили о своем намерении задействовать при производстве новинки платформу TNGA (Toyota New Global Architecture). Она была использована ранее при создании очередного варианта хэтчбека Auris, показанного уже на автосалоне в Женеве.

Упомянутая выше платформа содержит в себе немало достоинств. Они заключаются в увеличении площади автомобиля с одновременным снижением веса, что приведет к экономии топлива.

Кроме того предполагается, что будущую Corolla оснастят передовыми технологиями безопасности и уникальной мультимедийно-развлекательной системой.