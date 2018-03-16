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Toyota представит новое поколение легендарной Corolla
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Toyota представит новое поколение легендарной Corolla 

Car.ru 16 марта 2018
Фото: Car.ru
В сеть попало ряд шпионских снимков 12-го по счету варианта классической модели японского автогиганта Toyota.
Появиться на дорогах обновленная Corolla должна примерно в 2020 году. Поэтому не исключено, что информацией о производстве автомобиля эксперты будут обладать годом раньше.
Тогда же станут доступны основные характеристики по «начинке».
Что известно уже сейчас?
Представители азиатской корпорации объявили о своем намерении задействовать при производстве новинки платформу TNGA (Toyota New Global Architecture). Она была использована ранее при создании очередного варианта хэтчбека Auris, показанного уже на автосалоне в Женеве.
Упомянутая выше платформа содержит в себе немало достоинств. Они заключаются в увеличении площади автомобиля с одновременным снижением веса, что приведет к экономии топлива.
Кроме того предполагается, что будущую Corolla оснастят передовыми технологиями безопасности и уникальной мультимедийно-развлекательной системой.
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