«Хочу, чтобы керамика жила». Гончар — об искусстве и поисках честной жизни

В Москву на «Интурмаркет» Алтайский край вывез наряду с традиционными сырами, медовыми пряниками, казачьими песнями-плясками и керамику мастера-гончара из Белокурихи Михаила Бывших.

На выставке он представил свою коллекцию «Южный ветер», которая соединила в себе впечатления о двух последних поездках Михаила — в Узбекистан и на Крит. Необычны эти удивительные изделия прежде всего из-за росписи минеральной глазурью.

«Мой наставник Алишер Назиров для создания такой глазури использует особое растение — солерос. Он случайно увидел это растение на фотографиях пейзажей Алтайского края, — рассказывает Михаил. — Место произрастания находится на одном из солёных озёр в Угловском районе. Там и берём сырьё для переработки».

Корреспондент АиФ-Алтай пообщался с Михаилом Бывших и узнал, почему, по его мнению, керамика — это мужское дело.

Гончар — профессия мужская

Елена Чехова, АиФ-Алтай: Как ты к этому ремеслу пришёл?

Михаил Бывших: Я учился в университете в Москве. Но понял, что не хочу продолжать… Хочу искать профессию более честную, интересную. Поехал в Россию — в Омскую область, Краснодарский край.

— Как Максим Горький — по Руси-матушке в поисках правды жизни?

— Вроде того. C рюкзачком за плечами. Пожил там, пожил здесь. Многие занятия попробовал. В селе Окунево Муромцевского района Омской области познакомился с керамистом. И он, и его занятие мне очень понравились. Там же встретил своего первого наставника, замечательного мастера Андрея Анатольевича Задерия. Он сам с Рязани, но живёт в Омске. Мой первый ножной гончарный круг — это его подарок. И первая печка была собрана под его руководством из разрушенной туннельной печи. Он меня направил на путь истинный. Керамика затягивала потихонечку, я тогда параллельно и сельским хозяйством занимался. Но затянула настолько, что я уже по-другому и не могу.

— Однако не популярное у современных молодых людей увлечение — глина.

— Женщин, конечно, в керамике больше, чем мужчин. Но убеждён: гончар — профессия мужская. Потому что она требует и физических усилий, и технического подхода. Ведь керамика — это прежде всего технология. Технология формовки, обжига, обработки. И вообще это нелёгкое дело.

— А на Алтай-то каким ветром занесло?

— На Алтай я ехал целенаправленно. Гончарить начал в селе Куяча. Это в Алтайском районе. Мне нравились места поглуше, где жизнь потише. Но потом появилась острая необходимость в деньгах. А я, когда учился в университете, работал в ресторанно-гостиничной сфере. Ну, меня с радостью взяли в Белокурихе в ресторан. И тут я осел, перестал кататься. Выбрал себе Белокуриху местом жительства. Теперь у меня вся жизнь здесь — женился, дочка родилась.

Нужна школа

— Место для жизни выбрано. А керамика — окончательная точка твоих профессиональных исканий?

— Возможности керамики очень широки. И только гончарным делом я не ограничиваюсь. Поэтому нашёл себе наставника по росписи, интересуюсь другими направлениями. Например, интерьерной керамикой. Есть проекты по инкрустации мебели, каминной плитки. Но самое главное, на что сейчас будут брошены все мои силы, — это открытие бесплатной школы гончарного дела в Белокурихе. Ведь только настоящая школа может дать хороший художественный результат.

— А дети придут? Интерес к такому занятию у них есть?

— Конечно! Уже 40 человек готовы прийти в такую школу. Но я возьму только нескольких из них.

— Для тебя что важно получить: чтобы они были заняты, чтобы у них было интересное времяпрепровождение?

— Нет, социальный эффект от этого проекта для меня постольку-поскольку. Для меня важно другое. Я служу искусству, я служу керамике. Я хочу, чтобы керамика жила. Керамику делают люди. Поэтому у них должна быть возможность обучиться и продолжать многовековую историю керамики. Талантливых много. Трудоспособных много. А вот условий для них нет.

— Но разве ты не создавал сам себе условия для занятия керамикой?

— Если бы у меня в своё время были условия для занятия керамикой, то в 27 лет я бы стал не народным мастером Алтайского края, а народным мастером России. И в Париже каждый год выставлялся. Так как я вынужден был создавать условия, то не мог заниматься на все 100% творчеством. Поэтому я хочу, чтобы у детей был выбор и были возможности. До института, пока они ещё свободны, они могут развить в себе какие-то творческие навыки, которые, возможно, станут фундаментом в их будущей жизни. Пусть один из десяти станет керамистом. Но он будет на голову выше тех, кто керамике только в художественном институте обучался.

И народное, и современное

— Ты по старинным технологиям изделия в молоке «вывариваешь»?

— Это технология молочного обжига. Я не являюсь его ярым фанатом, хотя так научен был Андреем Задерием, своим первым наставником. У такой керамики много поклонников. Её все понимают, все принимают. Но я постепенно понял, что это не совсем функциональное покрытие, оно в большей степени декоративное.

— А вообще в керамике много технологий?

— Да, конечно. И я пробую себя во многих направлениях. Казалось бы, чего там — керамика и керамика. Но даже материала огромный спектр: красная глина, майолика, фарфор, фаянс, каменная масса. А глазури! Есть и щелочные, и борно-щелочные, и полевошпатные, потёчные, непотёчные… Краски бывают натуральные, бывают пигменты, которые на заводах производятся. Бывают окиси. Бываю соли. И когда всё это начинаешь изучать, понимаешь, что это целая наука.

Я какое-то время работал исключительно в русской народной керамической традиции. Но вскоре мне стало тесно в этом направлении. Недавно заявлялся на международный фестиваль декоративно-прикладного творчества и заявлялся уже в направлении «современное искусство». Потому что только в «народное» то, что делаю, уже не подходит.

Досье

Михаил БЫВШИХ.