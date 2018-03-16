6 вещей, необходимых для счастливой жизни твоего питомца

Я считала, что спокойно отношусь к животным, пока не завела свою первую кошку. Несколько дней прошли в жуткой тревоге о том, как она приживется на новом месте. Весь следующий год я изучала ее характер и потребности, стараясь создать максимально естественные, но безопасные условия. Если тоже готовишься обзавестись питомцем, тебе пригодятся эти основные правила по организации пространства для него. Если уже воспитываешь своего кота, убедись, что у него есть все для счастливой жизни.

1. Место для активного отдыха

Квартирным котам особенно нужна физическая нагрузка, чтобы поддерживать здоровье. Поэтому позаботься о создании разных кошачьих тренажеров. Если место располагает, можно прибить к стене деревянные полочки в виде ступенек. В зоомагазинах есть много игровых лестниц и домиков для котов: от компактных уголков до громадных кошачьих Диснейлендов. Хотя, наверняка, кот не будет иметь претензий и к самодельным приспособлениям.

2. Компания

Речь, разумеется, не о том, что ты должна оставить работу, а о длительном отсутствии. Некоторые породы кошек, например рэгдоллы или бурманская кошка, особенно привязаны к человеку, но в целом все пушистые плохо переносят долгое одиночество. Для тех, кому не с кем оставить питомца, есть специальные кошачьи гостиницы. Московская сеть гостиниц «Сэр Кот» предлагает комфортные номера для животных, в которых кот отдохнет не хуже, чем ты в турецком отеле. Кошачьи комнаты выполнены из закаленного стекла. Оно не впитывает запахи и влагу и полностью отмывается от пребывания постояльца. Еще одна особенность зоогостиниц «Сэр Кот»: ты можешь круглосуточно наблюдать за своим любимцем с мобильного устройства. Кроме того, всегда можно позвонить котоняне, ухаживающей за твоим питомцем, по видеосвязи и узнать, как у него дела. С собой в гостиницу стоит взять не только еду, но и любимые вещи кота: кормушку, лоток, игрушки. Так ему будет легче адаптироваться в новой обстановке. Сквозь стеклянные стены ему будет интересно наблюдать за соседями по номеру. Узнать подробнее о зоогостинице

3. Безопасная среда

Зелень полезна для пищеварения котов, но имей в виду, что большинство комнатных растений токсичны для них. Азалия, диффенбахия, цикламен, каладиум даже в незначительных количествах могут привести к отравлению. Старайся держать их в недоступном месте, хотя лучше вовсе избавиться, ведь для котов нет ничего недоступного. Полностью отказываться от зелени в доме необязательно. Обрати внимание на растения, отпугивающие кошек: прежде всего, это все, что имеет запах цитрусов и другие резкие ароматы. Кактус тоже вряд ли вызовет у животного аппетит. Среди других, безопасных для кошек, комнатных растений — маранта, бегония, хлорофитум, камелия. Хорошо, если ты посадишь полезную зелень специально для кота. Это вполне удовлетворит его потребность пожевать растительность.

4. Выбери уединенное место для лотка

Над месторасположением кошачьего туалета стоит хорошо подумать. Он ни в коем случае не должен располагаться рядом с мисками для еды. Кроме того, коты, как и люди, довольно стеснительны и предпочитают справлять нужды в интимном месте, а не на глазах у всей семьи. Выбирать нужно уединенный, но в то же время легкодоступный уголок. Это место для лотка должно стать постоянным.

5. Режим питания

Не нужно наполнять миску кота всякий раз после опустошения. Они, как и многие из нас, весьма несдержанны в еде, и обжорство запросто приведет к ожирению и проблемам со здоровьем. Корми его определенное количество раз в день небольшими порциями. Так он будет с нетерпением ждать лакомства, а не относиться к нему, как к чему-то обыденному.

6. Место для отдыха

Большинство котов убеждены, что весь мир принадлежит им и любое место, будь то кухонная раковина, мусорный пакет или забытая на плите пустая кастрюля, подходит для лежания. Этот выбор стоит уважать, но свое место у пушистого все-таки должно быть: мягкий матрасик, коробка или уютный домик, в котором он сможет уединиться без риска получить выговор за безобразное поведение. Кроме того, позаботься о когтеточке и чем раньше, тем лучше: если кот уже выбрал для царапанья любимое кресло или кусок обоев, его сложно будет переучить.