Так живут богатые русские женщины: «Мой муж меня балует»

Иногда кажется, что в Санкт-Петербург вернулся мир Льва Толстого со всеми его балами и блеском.

Когда «Би-би-си» (BBC) не так давно вновь экранизировала «Войну и мир», украшения для фильма создавал российский ювелир Петр Аксенов

Мария Голубева очень хорошо знает эти украшения. Она сама их носила.

Она относится к новой «знати» города, к тем, кто по-настоящему богат.

Шанс примерить тиары и другие украшения известного ювелира сорокалетней Марии Голубевой выпал на одном мероприятии, которое в Санкт-Петербурге устраивал сам Петр Аксенов. Она — его поклонница и коллекционирует его украшения.

Россия — страна величайших различий

Санкт-Петербург 2018 года во многих отношениях больше напоминает царскую Россию XIX века, чем тот город, который в советские времена называли Ленинградом. От недостатка денег современный Санкт-Петербург не страдает.

Россия — и в самом деле, по информации «Кредит Суисс» (Credit Suisse), одна из стран с высочайшим в мире уровнем неравенства доходов. 10% населения владеет 87% всех экономических ресурсов страны.

Мария Голубева и ее муж Геннадий относятся к состоятельным людям. Но не подумайте, что она гуляет по Невскому проспекту в тиарах и дорогих украшениях.

«Есть разница в культуре Москвы и Санкт-Петербурга, — говорит она. — Мы тут больше похожи на вас, европейцев, мы не выставляем богатство напоказ и более сдержанны. В Москве важнее показать, что ты богат. Ты должен демонстрировать, что у тебя есть деньги, создавать имидж успешного человека. Здесь не так».

Никаких роскошных машин у школы

Она рассказывает, что ее двенадцатилетний сын ходит в государственную школу с математическим и физическим уклоном, а не в дорогую частную школу. Но тех родителей, у кого есть роскошные автомобили, попросили не использовать их, когда они привозят или забирают своих детей.

Сама она водит «Рендж Ровер» (Range Rover), а еще у нее есть «Мерседес купе» (Mercedes Coupe). А любимым автомобилем был самый первый, который ей подарил муж, — «Мерседес СЛК» (Mercedes SLK). Белый, само собой.

«Мой муж меня балует. Белый — любимый цвет многих женщин», — говорит она.

«Это была любовь с первого взгляда»

Она родилась в Санкт-Петербурге и ходила в ту же гимназию, куда поэт Александр Пушкин когда-то отправил своих детей. Она окончила университет по специальности «экономика и управление туристической индустрией», после чего начала искать работу.

Однажды ее пригласили на собеседование в компанию, которая принадлежала ее будущему мужу. Сам Геннадий и проводил финальное собеседование.

«Это была любовь с первого взгляда. Вскоре он снова связался со мной, и мы быстро стали парой. Четырьмя годами позже у нас родился сын, а сейчас мы вместе уже 15 лет».

Для Марии Голубевой это был мгновенный взлет в лучшую жизнь, жизнь, полную возможностей. Сама она родилась в семье, как она говорит, из среднего класса, и выросла в двухкомнатной квартире, где жила с родителями и сестрой.

«Вначале мы с мужем очень много путешествовали, ездили на Бали, в Индонезию, на Филиппины, в Японию. Мой муж никак меня не ограничивал финансово».

Дни заполнялись прекрасными обедами и шоппингом

Это были счастливые дни, с обедами в дорогих ресторанах с подругами, с модными мероприятиями по всему городу, шоппингом, общением в художественных кругах, покупкой предметов искусства и украшением интерьера дома. Это была разгульная жизнь.

У пары Голубевых появился сын, и он, конечно, стал занимать большую часть времени. Они живут в большой двухэтажной квартире площадью 400 метров неподалеку от петербургского Смольного института, который когда-то был штаб-квартирой большевиков. Сейчас это штаб губернатора и местных властей. Из квартиры открывается очень красивый вид на бело-голубой Смольный собор.

«Но, честно говоря, через какое-то время мне захотелось изменить свой образ жизни, — говорит Мария. — Мой сын вырос, и я захотела сама заниматься каким-то бизнесом. Тут дело не в деньгах, они у нас есть, а в задачах, мне хотелось показать, что я могу реализоваться как бизнес-леди и создать успешное предприятие».

«У него было одно условие»

Ее всегда интересовали красота, медицина и внешность, и она хотела заниматься чем-то в этой области. И у нее был человек, готовый инвестировать и обеспечить ей хороший старт, — ее муж.

«Но у него было одно условие. Он хотел, чтобы я сначала получила хорошее бизнес-образование, что я и сделала в том же университете, где учились Владимир Путин Дмитрий Медведев ».

«У меня тоже было одно условие: я хотела делать все сама».

И это у нее получилось: в 2015 году она открыла для посетителей двери «Сети инноваций» (Chain of Innovation — так в статье, на самом деле эта сеть клиник называется GEN 87, прим. перев.) — клиники эстетической медицины и косметологии. Предприятие разрослось и сейчас действует в пяти городах России, в том числе в Москве. Клиника предлагает помощь с решением разнообразных кожных проблем, лазерное удаление родимых пятен и шрамов, антивозрастной уход за кожей и так далее.

Самые влиятельные лица в Санкт-Петербурге

Оборудование современное и дорогое. Дела идут хорошо, говорит она. В петербургской клинике у нее 22 сотрудника, в том числе 10 медиков.

«У нас есть бизнес-журналы, которые публикуют списки самых влиятельных женщин Санкт-Петербурга и лучших бизнесменов города. Я поставила цель попасть в оба».

Также, по ее словам, она поставила себе задачу вернуть мужу ту сумму, которую он вложил в ее дело. И скоро она это исполнит.

Кроме того Мария Голубева отчисляет деньги на благотворительность, и ее предприятие, например, участвовало в благотворительном марафоне супермодели Натальи Водяновой «Бегущие сердца».

«Мы очень социально ориентированы. И это далеко не последний наш благотворительный проект».

«В Санкт-Петербурге важнее, чем в Москве, то, как именно ты ведешь свой бизнес и с кем ты его ведешь. Больше никто не заключает сделок, не проверив, что там было в прошлом».

«Путин получит 10 с плюсом»

Она признает, что социальные пропасти в России велики, но считает, что страна все-таки движется в правильном направлении. Если бы в последние 300 лет в стране не случался конфликт за конфликтом, Россия была бы сейчас более развита экономически и социально, считает она. Но теперь страна стабильна, растет средний класс, и именно он в будущем составит фундамент страны, надеется Мария Голубева.

Ее совершенно не интересует политика, но она благодарна Владимиру Путину за то, что он позволил экономике развиваться так, как она развивалась, благодарна за пришедшую стабильность. Я прошу ее оценить Путина по шкале от одного до пяти, как принято в российской школьной системе.

«Он получит 10 с плюсом, — отвечает Мария. — Я бы хотела повесить его портрет в офисе. Он — лучший коммерческий директор страны».

На вопрос о том, за кого она собирается голосовать, она отвечает лишь: «За победителя».

Любит улыбки европейцев

Сама она теперь работает каждый будний день, и на развлечения и удовольствия остается меньше времени. Но она по-прежнему ездит за границу раз в два-три месяца. Это полезно для вдохновения, говорит она. Сейчас она только что вернулась из Рима.

Она любит европейскую культуру. Та кажется более расслабленной, и ей нравится, что европейцы склонны больше улыбаться, чем внешне более суровые русские. Но да, ее тревожит сегодняшняя обстановка и нынешнее серьезное недоверие между Западом и Россией, которое становится только больше.

«Ко мне самой никогда никто с подозрением не относился, но, само собой, мы боимся агрессии и конфликта».

«Наш сын — патриот»

Многие богатые русские решили инвестировать средства в недвижимость за границей и, возможно, даже переехать туда насовсем. У Марии Голубевой подобных планов нет. Да она, очевидно, и не смогла бы этого сделать из-за своего двенадцатилетнего сына.

«Наш сын — патриот, он любит свою страну, в которой родился и растет. Он часто смотрит новости по телевизору. Мы собираемся дать ему российское образование».