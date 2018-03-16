Как выживают люди в забытом и затерянном в горах казахстанском поселке Ачисай

«Собираетесь в „Афганистан“?» — интересовался у нас житель южноказахстанского города Кентау, узнав, что мы планируем поехать в поселок Ачисай, расположенный в 30 километрах, в горах. Сравнение этого населенного пункта со страной, в которой, кажется, никогда не прекращается война, разумеется, было условным.

В поселке Ачисай вполне мирно, а называют его отдельные люди Афганистаном, наверное, из-за полупустых и полуразрушенных многоквартирных домов, заброшенных шахт и прочих объектов, которые создают печальную картину. Кажется, как будто в этом месте произошла какая-то катастрофа. Корреспонденты Ренат Ташкинбаев и Турар Казангапов отправились в «Горькую долину» (так с казахского переводится «Ащысай») и очутились словно в параллельной реальности.

Источник: tengrinews.kz На одной из улиц Ачисая нас встречает жизнерадостный паренек на ослике. За время нашего пребывания в поселке этот мальчик еще не раз попадет в объектив нашей камеры.

С первых минут, как мы заехали в Ачисай, нас не покидало чувство, как будто мы оказались на съемках какого-то фильма-антиутопии с элементами советского времени.

Но больше всего нас удивил местный Дворец культуры, он же сельский клуб.

Объект этот просто огромных размеров, учитывая, что в Ачисае сегодня проживают всего 2176 человек. Но самое примечательное в нем — памятник Ленину, установленный у входа.

Фигура советского вождя выглядит очень свежей, как будто ее кто-то не так давно заботливо покрасил. Как выяснилось, ремонт Дворца культуры был проведен сравнительно недавно — в 2016 году.

По традиции организатор Октябрьской революции указывает в светлое будущее.

«Будущее» Ленина сегодня выглядит примерно так.

Но давайте заглянем в сам сельский клуб.

В одном из залов мы застали школьников возле бильярдного стола.

Помимо бильярда, здесь также можно поиграть в настольный теннис и отработать удары на боксерской груше.

Ребята рассказали нам, что здесь есть секции бокса и футбола.

Также в клубе расположены библиотека и большой актовый зал.

«Этот Дворец культуры в свое время строили японские военнопленные», — рассказывают нам осведомленные местные жители.

Они же говорят, что потомки тех японцев приезжали в Ачисай, чтобы увезти останки предков на родину.

Могилы, где якобы захоронены японские военнопленные.

«В 2000-х приезжали японцы. Хотели забрать останки, чтобы потом захоронить на родине. Так и не нашли вроде», — рассказывают ачисайцы.

«Деревенские ребята вроде останки раскапывали за деньги».

Кстати, память о погибших японских военнопленных хранят и в 30 километрах от Ачисая — в городе Кентау.

«Вот видите, остатки бараков, японские военнопленные жили здесь когда-то».

Рядом с тем местом, где когда-то жили японцы, теперь стоят дома ачисайцев.

В Ачисае из 2176 человек 1182 числятся как экономически активное население, то есть это те, которые могут работать.

Получается, половина местных жителей, главным образом, пенсионеры и дети.

334 жителя имеют постоянное место работы, а 93 официально числятся безработными.

65 человек работают вахтовым методом, уезжая в другие регионы. А еще 756 человек — самозанятые.

«Молодежь занимается разной работой, например стройкой вахтовым методом. Инвестора сейчас нет, из-за этого в Ачисае стало мало людей», — рассуждает Бахыт Рысметов.

«Я работаю на местной телевышке уже 16 лет. В Ачисае мне нравится, у нас много богатств, большие залежи свинца, золота, серебра — все есть, это надо извлекать, это все может сделать наш Ачисай по-настоящему богатым краем. Если будут инвесторы, которые возьмутся за шахты, то Ачисай расцветет», — уверен мужчина.

В сопровождении сельской ребятни и уже знакомого нам мальчугана на ослике Бахыт показывает нам вход в одну из заброшенных шахт.

Кстати, у ачисайского месторождения очень богатая и древняя история. Причем свое начало она берет еще задолго до советского времени. По некоторым данным, первые рудокопы в этом месте с помощью каменных молотков и рубил добывали окисленную руду, из которой выплавляли свинец, серебро и железо.

В хрониках описывается, как первые плененные рабочие добывали свинец в нечеловеческих условиях (речь идет о XIII веке). «Добыча велась варварски: скованные попарно рабы под присмотром жестоких надзирателей примитивными орудиями откалывали глыбы руды. Она доставлялась на поверхность в плетеных корзинах и деревянных бочках. Примитивными жерновами ее измельчали и здесь же плавили», — говорится на сайте, посвященном истории Кентау.

«Местные ремесленники изготовляли из свинца простейшие предметы домашней утвари и украшения, но основная масса его в слитках направлялась в крупные города. Свинец Ачисая шел на строительство мечетей, дворцов, изготовление пуль для огнестрельного оружия; его можно было встретить у предприимчивых торговцев в Китае и Тибете, Самарканде и Персии», — пишет автор статьи.

«Судьба же самих рабов, добывающих и перерабатывающих свинцовую руду, завоевателей не интересовала. Рудокопы были обречены на медленную мученическую смерть в узких и сырых забоях», — отмечает он.

В той же статье говорится, что за сотни лет месторождения Ачисая сменили много разных хозяев. Например, с 1915 года вплоть до Великой Октябрьской социалистической революции «здесь безраздельно хозяйничал английский концессионер Лесман, который нещадно эксплуатировал рудокопов».

«Труд шахтеров был поистине каторжным: по 16 часов в день находились они под землей, работая обычным кайлом, сидя или лежа на спине при скудном свете глиняных плошек с бараньим салом. В узких выработках нельзя было как следует развернуться, руду вытаскивали в кожаных мешках на плечах, а то и просто на четвереньках, волоча за собой тяжелый груз. Часто случались подземные обвалы, заживо хоронившие безвестных рудокопов», — говорится в исторических хрониках.

А потом пришла советская власть. Благодаря ударному труду и стройке Ачисай превратился в самый настоящий оазис, который с теплом вспоминают его бывшие жители, особенно те, кто уехал отсюда очень далеко. Как водится, тот период не обошелся и без стахановских подвигов, о которых подробно рассказывается в вышеуказанной статье.

«История шахт берет свои истоки с начала 20-х годов прошлого века. Мой отец был как раз одним из шахтеров-первопроходцев. А когда-то в этом месте очень густые леса были, кабаны дикие бегали. В советское время Ачисай, конечно, гремел на всю страну, все артисты сюда приезжали с гастролями», — рассказывает Серик Амандык.

«Раньше здесь жили больше десяти тысяч человек. Повсюду были токарные цеха, цеха по обработке дерева, медицинские лаборатории. И вообще Ачисай строили с таким умыслом, чтобы он сам себя мог обеспечивать во время войны», — говорит мужчина.

В поселке очень много двух-, трех— и четырехэтажных домов советской постройки. Как выяснилось, многие из них практически не заселены.

«Здесь не редкость, когда в целом подъезде только в одной квартире живут. Есть дома, где всего только около пяти человек живут», — рассказывают местные.

Всего в Ачисае 22 таких дома, в которых пустуют 123 квартиры.

Как рассказал нам аким поселка Кайрат Кабылбеков, хозяева этих квартир оставили свое жилье еще в 90-х. «Мы эти пустующие квартиры хотим в коммунальную собственность через суд передать и отдать их людям, которые нуждаются в жилье. Уже почти 20 лет эти квартиры пустуют. Вообще их хозяева есть, но они не платили налоги все это время. В итоге мы 123 квартиры определили как бесхозные, и по закону они должны были простоять как пустующие один год. Этот год прошел. Теперь мы подадим в суд, чтобы взять их в коммунальную собственность», — отметил он.

Между тем пока как таковой очереди на жилье в Ачисае нет. Но аким уверен, что, когда в поселке будет открыто новое производство, спрос появится. «Но вообще в бюджетных организациях у нас работают где-то 12 человек — молодые специалисты: медики, педагоги, отдадим им», — делится планами аким.

Надпись возле подъезда: «Не давайте детям спички».

«Я проработал 33 года на шахте, сейчас мне 80, и вот уже больше 20 лет я на пенсии», — говорит Тойлен Омбаев.

«Эй, Афганистан, Таджикистан!» — крикнул мужчина, стоящий на холме.

Его зовут Бекболат. Говорит, что сам он родился здесь. А в свое время, как контрактник, принимал участие в урегулировании конфликта на таджикско-афганской границе.

«В 1995 году ездил на таджикско-афганскую границу, там был четыре месяца, мы были воинами-интернационалистами, боролись против ваххабизма, и все такое», — говорит мужчина.

«Работы здесь нет, люди в основном занимаются скотоводством. Родители мои тоже здесь живут», — говорит жизнерадостный Бекболат.

Магазин в Ачисае.

Не считая единичных случаев, местные жители вообще особо на жизнь не жалуются. Особенно оптимистично настроены школьники.

Это Умида и Сабрина. «Все хорошо у нас, скоро завод построят», — говорят девушки.

Завод, который упомянули школьницы, — это горнодобывающее предприятие, которое планируют ввести в строй к концу текущего года. В проект инвестировано 120 миллионов тенге, и ожидается, что это производство обеспечит работой порядка 200 человек.

А еще в этом году в Ачисае планируют построить спортивную мини-площадку за 4,1 миллиона тенге (около 713 тысяч рублей) и отремонтировать дорогу на одной улице за 8,8 миллиона тенге (около полутора миллиона рублей).

«А еще мы планируем отремонтировать большой деревянный мост», — отметил аким Ачисая.

Особенно преданные жители посвящают родному Ачисаю стихи.

Ачисай… Пыль и зной так и не смогли Стереть тебя с лица земли. Свинцом своим ты защитил Москву. Но не сумел спасти свою судьбу…

Руслан Каргасеков

Строчкой «Свинцом своим ты защитил Москву» автор стихотворения, очевидно, намекает на несчетное количество пуль, которые были отлиты из ачисайского свинца во время Великой Отечественной войны. «В годы Великой Отечественной войны девять пуль из десяти, выпущенных по врагу, были отлиты в Казахстане. Семь из них — из металла Чимкентского свинцового завода», — пишет в своей статье Мадали Найманбаев. Поселок Ачисай находится в Южно-Казахстанской области, неподалеку от города Кентау.