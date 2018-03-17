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10 стоковых фото на которых происходит какая-то смешная чертовщина
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10 стоковых фото на которых происходит какая-то смешная чертовщина 

Trendymen 17 марта 2018
Фото: Trendymen
На эти фотографии хочется смотреть вечно — не потому, что они такие уж идеальные, а потому, что на них происходит реальная чертовщина и понять, зачем они вообще были сделаны очень сложно. Танец хакера в лесу, кошачий «Титаник» и заботливая бабушка с ножом в руках — тут стоит еще и к деталям присмотреться!
«Катаник», малоизвестный систер-шип «Титаника». Вот и Леонардо ДиКатрио на заднем плане
Котозмей варит волшебное зелье. Похоже, автор картинки уже отпил из тыквы
Настоящий
Детектив!
Никакой картошки до конца рабочего дня. Вот это сила воли!
Когда надо успеть домой на своей туфельке до шторма, а тут ленивый кот переходит дорогу. Ну что такое, в конце концов!
Правильный кентавр встречает неправильного. Да, мы тоже не думали, что так бывает
Девушка кидает спагетти в весеннем лесу. На стоках фото так и называется — никого, видимо, ничего не удивляет. В самом деле, девушки каждую весну так делают
Вот это выдает поисковик по запросу «Хакер». Так они и выглядят, еще попугая не хватает
Бабушка дает внукам очень, очень важный жизненный урок
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