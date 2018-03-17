Sidewalk Labs собирается построить «самый умный район в мире». Проект похож на сценарий для «Черного зеркала»

Торонто. Фото: Sidewalk Labs

В октябре прошлого года компания Sidewalk Labs, которая входит в Alphabet , объявила о создании самого технологичного района в мире в канадском Торонто. Компания собирается заполнить берег озера Онтарио «умными» домами, роботами-курьерами, беспилотным общественным транспортом и дронами. Sidewalk Labs опубликовала 200-страничный документ с иллюстрациями, в котором подробно описано, как будет выглядеть район будущего.

Большинство современных компаний, сосредоточенных на создании «умных» городов, пытаются решить только одну проблему: внедрить беспилотный транспорт в жизнь горожан, построить модульные здания или заменить обычные светофоры «умными». Sidewalk Labs обещает сделать все сразу и создать район, в котором технологии будут контролировать каждый аспект городской жизни.

Идея амбициозного проекта зародилась в 2014 году. Эрик Шмидт , занимавший тогда пост председателя совета директоров холдинга Alphabet, вел переписку с Дэном Доктороффом — главой Bloomberg LP. Шмидт предложил Доктороффу встретиться с основателями Google Сергеем Брином и Ларри Пейджем, которые хотели поделиться с ним своими идеями о развитии «умных городов».

Google тогда работала над созданием беспилотных автомобилей, но Брин и Пейдж знали, что это — лишь часть будущего проекта по изменению современной городской среды. Они постоянно говорили об «умных городах» и искали специалиста, который сможет воплотить их идеи в жизнь. Встреча с Доктороффым оказалась плодотворной: в 2015 было объявлено о создании Sidewalk Labs. «Каждый раз, когда я разговариваю с Дэном, я чувствую удивительную уверенность в том, что технологии помогут сделать города живыми, гибкими и яркими», — сказал тогда Пейдж.

Следующие два года Докторофф и собранная им команда провели, изучая городские инициативы. Проанализировав более ста проектов, специалисты подготовили собственный — Waterfront Toronto. Власти Торонто искали партнера для проекта по модернизации прибрежного района, и Sidewalk Labs, наряду с другими канадскими и международными компаниями, подала заявку. В октябре 2017 года компания Доктороффа объявила, что выиграла конкурс, и анонсировала проект с измененным названием Sidewalk Toronto.

Многие эксперты скептически относятся к таким проектам. «Большинство проектов умных городов находятся на очень ранней стадии. Если вы проведете исследования, то обнаружите, что существует масса проектов, но конкретных результатов очень мало. В основном это реклама и маркетинг», — сказал Цезар Черрудо, основатель некоммерческой компании Securing Smart Cities.

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В Sidewalk Labs убеждены, что «умный город» — это реальность. Компания базируется не в Кремниевой долине, а в Нью-Йорке — руководство считает, что это помогает сотрудникам понять механизм работы города и почувствовать ритм, в котором он живет. Кроме того, компания предлагает конкретные решения: например, обычные здания она предлагает заменить модульными, строительство которых обойдется городу дешевле и займет меньше времени. Такие постройки можно легко перепрофилировать, если они выполнять свою функцию. Так, парковка может превратиться в офис.

Иллюстрация: Sidewalk Labs

Иллюстрация: Sidewalk Labs

Здания будут изготовлены из экологически чистых материалов, таких как древесина и мицеллий (его компания собирается использовать для теплоизоляции). На крышах и стенах будут установлены солнечные панели: это позволит использовать энергию солнца для питания дома.

Sidewalk Labs стремится сделать такие города доступными для каждого. В Южной Корее есть печально известный Сонгдо — полупустой «умный город», строительство которого обошлось в $35 млрд Компания Доктороффа, зная о такой проблеме, ищет разные подходы к ней. Предполагается, что жителям района предоставят выбор: они смогут владеть домами, арендовать их и даже требовать субсидии на аренду, если речь идет о пенсионерах.

«Самой важной проблемой является проблема доступности. Мы видим, как люди со средним и низким уровнем дохода оказываются неспособны жить в определенных районах из-за дороговизны. Они не могут реализовать свои возможности и профессиональные амбиции из-за огромных расстояний или недостатка средств. Если мы не будет решать эту проблему адресно и сообща, понятие инклюзивного общества потеряет смысл», — говорил Докторофф в прошлом году.

Еще одно изменение, к которому придется привыкнуть будущим жителям района — запрет на автомобили. Sidewalk Labs предлагает горожанам пользоваться экологичным общественным транспортом или ездить на велосипедах, но только не на личных машинах, которые создают пробки и загрязняют воздух. Несмотря на это, в районе будет существовать «переходная зона» для тех, кто въезжает в него или выезжает. По задумке авторов проекта, отсутствие автомобилей сделает город чище и безопаснее. Кроме того, это сделает ненужными парковки: на их месте будут построены магазины и общественные пространства.

Иллюстрация: Sidewalk Labs

Sidewalk Labs видит город как трехуровневую структуру. Первый уровень — подземный, невидимый для глаз горожан. Это сеть тоннелей и каналов. Второй уровень — наземный, со зданиями, транспортом и городской инфраструктурой. Третий уровень — цифровой. Это сложная сеть датчиков, оцифрованной «карты» города и платформ, которые позволят жителям управлять личными и общедоступными данными.

Иллюстрация: Sidewalk Labs

Приватность — главный вопрос, который волнует как критиков проекта, так и его сторонников. Google зарабатывает на сборе данных и пользователях и их использовании, и «умный район» может стать местом, где границы между частным и общественным будут стерты. Какие данные о горожанах будет получать Sidewalk Labs? Будет ли она делаться информацией с партнерами? Смогут ли жители отказываться от участия в определенных программах и как это повлияет на качество их жизни в районе, полностью контролируемом технологиями? На эти вопросы авторы проекта пока не ответили.

Во внутренней лаборатории Sense Lab, разрабатывающей систему камер наблюдения для района, уверяют, что приватности их разработки не помешают. «Нам нужны лишь наброски, контуры, чтобы компьютер смог распознать вас как человека, который идет. Все, что я делаю — определяю контуры вашего тела. Камеры не будут распознавать лица, цвет волос, цвет одежды — ничего, что помогло бы идентифицировать вас как личность. Я решил проблему конфиденциальности и достиг цели», — рассказал один из разработчиков.

Цезар Черрудо из Securing Smart Cities предполагает, что Sidewalk Labs предложит жителям что-то вроде цифрового гражданства — соглашения, при подписании которого человек автоматически соглашается на любые технологические решения. В любом случае, отношения местных властей и жителей станут политической и общественной проблемой, требующей решения, и Черрудо полагает, что это повлечет за собой бюрократический ад.

Рит Аггарвала из Sidewalk Labs считает, что компания сможет добиться понимания от жителей, а решение вопроса приватности будет зависеть лишь от их доверия. По его словам, компания собирается доказать горожанам, что их данные будут надежно защищены и использованы только для улучшения качества жизни владельцев. «Если этого не будет, значит, мы в чем-то ошиблись. Мы должны заслужить это доверие», — объяснил он.

Иллюстрация: Sidewalk Labs

Степень доверия будет зависеть от того, кто будет жить в новом районе. Цель Sidewalk Labs — сделать район удобным и доступным для людей разного возраста, с разным уровнем дохода и разными профессиями. Если проект станет модной «игрушкой» для сотрудников Google и других технологических компаний, он будет признан провальным. Идеальный житель Sidewalk Toronto — обычный горожанин, открытый к инновациям.

Одна из задач Sidewalk Labs, не менее амбициозная, чем создание «умного» района с нуля, — построение нового общества. Авторы проекта хотят создать среду, в которой люди будут по-новому взаимодействовать друг с другом: больше общаться, обмениваться знаниями и навыками и создавать продукты и услуги нового типа. Этому будет способствовать то, как спроектирован район, считают в компании.

Иллюстрация: Sidewalk Labs

Вопрос монетизации тоже остается открытым. «Было бы неверно сказать, что мы на 100% уверены в том, какую бизнес-модель собираемся использовать», — признался Аггарвала. Он уверяет, что компания не собирается зарабатывать только на рекламе — район не будет заполнен гигантскими рекламными щитами с таргетированными роликами и изображениями. При этом Аггарвала признает, что проект должен стать прибыльным: бесконечное финансирование от Alphabet будет означать провал и не вдохновит никого на создание таких решений.

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