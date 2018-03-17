Тюмень накануне выборов: сыр народу и «Почта России»

«Тебе легко говорить, ты же не работаешь в госорганах». Этими словами меня сегодня проводили в Тюмень, и по дороге я думала, как же все это противно и как же я не хочу идти на выборы. И не пойду (но не конкретно из-за этой фразы, а из-за целого комплекса причин).

Вообще, в течение недели я отсутствовала в городе, и происходящее в областной столице доходило до меня позднее обычного. Больше всего разозлила недавняя новость о « Почте России », где сотрудников чуть ли не в приказном порядке пытаются заставить проголосовать. И вот представляете, только-только гнев утих, как вдруг следующим утром я попадаю в одно из отделений «Почты России» в Тобольске (такое же убогое, как и тюменские отделения, а может и еще хуже). Мистика, не иначе…

Сижу, значит, на советском табурете, который готов развалиться даже от моего «бараньего веса», рассматриваю древний стол (мы похожий из дома лет семь назад выкинули на свалку), катаю по этому обшарпанному столу самую дешевую шариковую ручку, к колпачку которой скотчем примотана толстая веревка, которая в свою очередь привязана к шурупу, вкрученному в стену с облупившейся штукатуркой! Это вообще нормально? То есть у «Почты России» нет денег даже на обычную шариковую ручку с «проводком»? Да такие ручки можно в любом магазине низких цен купить… Что это за позорище, объясните? Как можно принимать клиентов в таких «бомжатских» условиях?

И вот, находясь в этом «почтовом аду», я размышляю о том, пойдут ли сотрудники на выборы. Пойдут, наверное, и смс-отчеты отправят, что сходили и за кого голос отдали. А как иначе? Такие порядки нынче — против них не попрешь.

Пока сижу и думаю, очередь растет, за «прилавком» — стажер, которая постоянно бегает в соседний кабинет к начальнице, чтобы спросить, каким письмом очередную бумажку отправить. А компьютер зависает и зависает, и люди начинают ругаться, уходить, хлопая дверями. Всех бесит медлительность сотрудников «Почты России» и ее компьютеров. Все уже покраснели от гнева и духоты. Худая блондинка с чересчур накрашенными бровями устраивает скандал, говорит, что «давно пора заменить оборудование и мозги некоторым» и тоже уходит. А я сижу — жду знакомую, которая пытается всего-то заплатить за воду. Рассматриваю ручку, к которой скотчем примотана веревка. Думаю, да сдалась мне эта ручка! На кой черт она вообще кому-то нужна?! Ну и что, что дешевая, ну и что, что веревкой к шурупу привязана… Мимо пробегает начальница отделения — в растоптанных старых сланцах. «Неплохо было бы вместе с ручками балетки для сотрудников закупить», — думаю я, и мы, наконец, уходим.

Так вот: на выборы я не иду, и не потому, что не работаю в госорганизации. Я разговаривала со своими знакомыми, которые считают, что принуждать людей идти на выборы — это нормально. Аргументы следующие: «Мы такие, нас только так и можно держать и контролировать», «Мы никогда не были свободными, а свобода ведет к беспределу, поэтому делаем так, как скажут», «Как еще можно управлять нами? Только силой и давление». Что?!

Поверьте, я не придумывала эти фразы и не подгоняли их намеренно под личные местоимения — предложения так и звучали. Многие люди действительно относятся к себе, как к безвольным подчиненным, которые не должны говорить ни слова против и обязаны всегда действовать согласно распоряжению начальства. То есть ни тебе инициативы, ни креатива, ни просто чего-то неординарного. И все это было сказано с самой обычно интонацией… Эти люди уже не обречены — покорность въелась в них, вросла, вгнила, если хотите. И вот все они пойдут голосовать завтра. А я не хочу что-то — мне тошно, ведь все будут думать, что и меня кто-то тоже заставил пойти.

«Много ты понимаешь, — сказали мне сегодня. — Чтобы государство существовало, людей нужно заставлять». Нет, не пойду на выборы. Проголосую лучше за пиццу. Додо пиццу. Потому что наша сила в сыре! Сыр народу!