Виктория Райдос: После спиритического сеанса могу сутки не вставать

Звезда «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос объяснила Sobesednik.ru , почему не делает привороты.

7 марта одна из самых загадочных и закрытых победителей «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос во второй раз стала мамой. Своей четырехлетней дочке Варе ведьма подарила братика. Как уверяет сама Вика, она изначально знала, что носит под сердцем мальчика. Как, впрочем, и то, что у нее будет двое детей. О том, что еще она может видеть, незадолго до родов Райдос рассказала в интервью нашему изданию.

«Мой это клиент или обычный шизофреник»

— C какими вопросами к вам чаще всего приходят?

— С разными. Мне очень ценно, что идут мужчины, которые хотят строить здоровые семьи, избавиться от давления мамы, как-то расти. Есть вообще очень большой аспект духовной работы, которую я делаю. Разумеется, приходят люди с вопросами про деньги. А есть случаи, которые носят действительно магический характер. Например, как-то у меня на пороге появилась тяжелобольная женщина, которой шесть лет никто не мог поставить диагноз. 20-летний сын ее выхаживал, водил в туалет, готовил есть. И это была порча. Я взяла ее совершенно бесплатно, потому что она мне абсолютно честно сказала, что у нее нет денег никаких.

— Сняли порчу?

— Она сейчас на своих ногах, да. Ну, я не медик, чтобы ставить диагноз, здорова она или нет, но то, что она стала ходить, улыбаться и поправилась — это правда. И на это я потратила восемь месяцев.

— Вы не взяли с нее ни копейки?

— Именно. Но это не должно означать, что сейчас все люди должны ко мне ломиться бесплатно. Я трачу на это время, которое забираю у своей семьи. Я трачу энергию, которая принадлежит только мне. И поэтому я свою работу оцениваю. Это нормально.

— Вы свой дар часто используете в своих собственных целях?

— А мне нет необходимости.

— А мужа своего не привораживали?

— Скажите, Марина, глядя на меня, у вас возникает ощущение, что мне надо кого-то привораживать? Понимаете, внешняя харизма и внутренний магнетизм делают свое дело и без магии. (Улыбается.)

— Ну, давайте представим, что кто-то из близких заболеет…

— Я не занимаюсь целительством. Считаю, что для этого нужен не только дар, но и необходимые навыки, образование. Вот, допустим, заниматься магией, не зная хотя бы азов психологии, не имеет никакого смысла. Потому что очень часто приходят люди, у которых есть психиатрическая проблема, а не магическая. И слава Богу, что у меня в арсенале есть достаточно знаний, чтобы определить, мой это клиент или обычный шизофреник, который слышит в своей голове какие-то голоса.

«Достаточно часто обращаются сильные мира сего»

— Правда, что вы никогда не делаете всякие привороты-отвороты?

— Абсолютная. Это противоречит моим принципам. Я не хочу участвовать в том, что в этом мире будет происходить что-то неэкологичное.

— Вы верите в карму?

— Несомненно. Причина и следствие — их никто не отменял. Если я где-то украла, почему я должна думать, что я не лишусь чего-то когда-то?

— Как вы восстанавливаете потраченную энергию?

— Сон, путешествия, семья, мои техники магические. Но иногда после спиритического сеанса я могу сутки лежать, не вставать. Просто лежать, не делать ничего.

— Вы всегда говорите людям правду?

— Преимущественно да.

— Но бывают моменты, когда можете промолчать?

— Я могу сгладить, но я скажу. То есть, скажем так, я говорю правду, но тактично. Иногда нетактично — тут зависит уже, конечно, от объекта. Есть люди, для которых только серьезная встряска может иметь какой-то результат. А есть крайне мнительные, но при этом их следует предупредить. Меньше всего я занимаюсь программированием — не настраиваю людей на какое-то конкретное будущее. Потому что оно многовариантно на самом деле. Я говорю лишь о том варианте, который максимально приближен к тому, чего вот этот человек достигнет.

— К вам часто обращаются сильные мира сего?

— Достаточно часто.

— А спецслужбы?

— Да, было такое.

— И преступления раскрываете?