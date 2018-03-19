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«Хочу гордиться своей страной»
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«Хочу гордиться своей страной» 

РИА «ФедералПресс» 19 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Я голосовал за сильную Россию, за здоровье нации, за будущее России. Это мой выбор. Я живу в России, я вырос в России, Россия дала все, что я имею, признание во всем мире. Это моя страна, и я хочу гордиться своей страной.
Мне часто говорят: вот здесь у нас плохо. А где все хорошо? Нет идеальной страны, нет идеального строя, где всем хорошо бы жилось. Все равны никогда не будут. Просто одни лодыри и завидуют другим, а другие с утра до ночи работают.
На сегодня выдумать такую структуру жизни в стране, все разложить по полочкам это невозможно.
Россия должна быть экономически сильной, чтобы мы могли опираться на те бесчисленные ресурсы, которые у нас есть. У нас колоссальные богатства, ими надо только правильно распорядиться, чтобы каждый чувствовал у нас себя хозяином на этой земле. Наш дом везде.
Мы очень быстро забываем. Раньше вообще нельзя было купить — только все по блату, самые уважаемые люди были директора магазинов и мясокомбинатов. К сожалению, сегодняшняя молодежь хочет все сейчас, все сразу. А нужно трудиться, чтобы что-то получить. И наш президент — пример этого».
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