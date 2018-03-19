«Зачем челябинкам худеть?»: тренер с Острова свободы мечтает стать чемпионом России по бодибилдингу

Новый герой нашего проекта о жизни иностранцев на Южном Урале — 36-летний уроженец Гаваны Анниель Касаль Гонсалес. Кубинца привела в Челябинск любовь и желание заниматься бодибилдингом. Чего не хватало Анниелю на солнечном Острове свободы — узнаете в нашем материале.

В фитнес-клубе «Сафари» богатырь-кубинец с горой мышц — пример для подражания. Некоторые клиенты записываются к Анниелю, чтобы совместить прокачку мышц с желанием подтянуть испанский или английский языки.

Но больше всего нашего героя удивляют русские девушки, желающие похудеть.

— У кубинских девушек несколько другая фигура: с внушительными бедрами и попой, — отмечает он. — Ваши, на мой взгляд, очень так худенькие и считают себя толстыми. Я спрашиваю: «Зачем тебе худеть?». 90% клиенток хотят подготовиться к лету, чтобы надевать бикини, гулять в парке Гагарина.

Кубинцы могли бы позавидовать большому количеству фитнес-клубов как в Челябинске. На родине Анниеля спортзалы долгое время были под запретом. Начиная с 90-х годов и до начала нулевых ему приходилось ходить в подпольные тренажерки, где каждое занятие могло закончиться общением со стражами порядка.

— Много лет мы убеждали власти в необходимости спортзалов: люди будут меньше курить, меньше пить, приобретут мотивацию. В конце концов они легализировали залы. Появились дорогие спорклубы вроде вашего «Видгофа». Меня даже приглашали бесплатно заниматься, чтобы привлекать клиентов. Но я отказался, — отмечает он. — При этом многие виды спорта, в частности, бодибилдинг, оставались под запретом — власти называют это капитализмом. Соблюдать правильное питание было дорого: куриная грудка стоила $10–15 за кг, здесь можно купить за 200 рублей. Однако в Челябинске есть минус — дорогая медицина, а, чтобы контролировать здоровье, мне нужно постоянно сдавать анализы. Ещё я скучаю по ребятам, с которыми мы занимались спортом в Гаване. Зал был бедный, не такой как здесь, но у нас была классная команда. А здесь я совсем один.

На Кубе Анниель получил образование по специальности «биохимия». Около года он проработал в фармакологической лаборатории, где делали лекарства для онкобольных детей. Спустя какое-то время сотрудникам перестали платить зарплату, а потом и вовсе уволили. Все, у кого была возможность уехали в США, Францию, Германию. Нашему герою пришлось перебиваться мелкими заработками: рыбалка, ремонт, торговля на рынке и тренерская работа.

Анниель впервые увидел Ларису на пляже

Свою судьбу — челябинку Ларису — Анниель встретил в конце 2008 года в Варадеро. Туда каждый из них приехал в отпуск, на новогодние праздники. Он рассказал, что гуляющая по пляжу русская девушка обворожила его светлыми волосами и голубыми глазами. Через полторы недели он встретил ее в клубе.

— Там танцевали сальсу. Я хотела потанцевать (у нас в Челябинске популярны социальные танцы: сальса, бачата, меренге) и подошла к нему, спросив, умеет ли он танцевать, — вспоминает Лариса. — Он ответил, что все кубинцы умеют танцевать сальсу. Танец сальса родом с Кубы.

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— Она отдыхала в Варадеро ещё пару дней и вернулась снова через полгода. Всё это время я ждал, что она приедет. Переписываться удавалось только раз в неделю. На Кубе только недавно появился свободный интернет. Тогда же Skype был закрыт, всё было под запретом. Более того, на острое Варадеро кубинцам не разрешали находиться на территории отелей, где отдыхают туристы. Однажды, во время совместной прогулки, к нам подшла полиция и спросила у меня документы, — рассказал он.

— Я прилетала еще три раза на Кубу. Отдыхли в отелях. Анниель познакомил меня со всеми многочисленными родственниками. Все они католики или атеисты. Проблем с религией не возникло, — добавила Лариса.

Из-за низких зарплат на Кубе пара решила жить в России. Мама Анниеля очень волновалась за сына, который ранее не уезжал так далеко, сомневалась, хорошо ли относятся в Челябинске к мигрантам.

Первое, что удивило кубинца в южноуральской столице — гипермаркеты. Наш герой признаётся, что никогда не видел таких больших магазинов. Ещё ему очень понравилось кино в 3D. Власти Кубы не имеют денег, чтобы развивать кинотеатры, но, чтобы не терять аудиторию, запрещают открывать частные кинотеатры.

Первое время Анниель преподавал челябинцам сальсу, латину и милонгу. Занятия с челябинцами проходили на английском. Когда подучил язык, устроился тренером в спортклуб.

— Здесь всё по-другому. Надо работать, работать, работать. Все закрытые, серьёзные. На Кубе мы каждый день видимся с друзьями. Здесь я даже соседей не каждый день вижу. Русские всё время заняты и кажется, что они отдыхают только в отпуске. Наверное, это такая система. А ещё холодно на улице — где общаться? С другой стороны, у них есть цель: квартира, машины, образование… и всего этого они могут добиться, у них есть выбор, — рассуждает Анниель. — У нас все работают на государство и понимают, что нет будущего. Без разницы, поехал на работу или нет.

— Почему же кубинцы такие весёлые?

— А что ещё остаётся? Если мы будем угрюмые, тогда совсем можно не жить. Просыпаешься утром, смотришь на море, фруктовые деревья, занимаешься дайвингом и кажется, что всё не так уж плохо, — рассказывает он. — Надо быть счастливым. Некоторые спрашивают, почему я уехал. Я отвечаю, что жизнь одна.

Три года назад в семье Ларисы и Анниеля родилась дочка

3,5 года назад у пары появилась дочь Вероника — вылитая мама Анниеля. Имя выбирали, чтобы подходило и для России, для Кубы.

— Вероника говорит по-русски, ходит в обычный садик. Первое время спрашивали, откуда я родом, но сейчас все привыкли, — рассказывает Анниель.

— Недавно Вероника спросила: «Папа коричневый, как мишка?», я ответила, да, как мишка. Пока она не задумывается об отличиях, — рассказала Лариса.

Глава семейства хотел бы, чтобы его дочь училась в Европе, если будут способности и желание — занималась спортом. Сам он хочет перебраться в одну из столиц, поскольку там больше возможности для тренировок и работы. Его цель — попасть на чемпионат России по бодибилдингу и показать себя во всей красе.

Малышка Вероника похожа на свекровь, считает Лариса

В ближайшее время он собирается съездить на родину, навестить близких. В качестве гостинцев он обязательно купит конфеты с ликером для мамы и игрушки для племянников — на Кубе они в несколько раз дороже. Сюда привезёт ром и кубинские сигары.

— Покупаю сигары на подпольной фабрике. Если знать у его купить, можно найти за $15 вместо $400. Алкоголь перекупаю у сотрудников отелей. Многие туристы и не догадываются, сколько воруют продуктов, — рассказывает он.

По словам Анниеля, современная Куба напоминает Советский Союз и, по его прогнозам, лет 50 там ничего не изменится. Многие хотели бы видеть у власти президента, которого выбирают граждане.

— Если неправильно будет работать, выкинуть его и всё. Нужны кандидаты, которые будут, общаться с людьми смотреть им в глаза, — отмечает он.

— Правда ли, что на Кубе автомобиль — роскошь?

— Многие ездят на старых советских «Ладах», перекупая в России запчасти. А я им говорю, что здесь это машина для студентов. Новых моделей типа «Калина» или «Веста» там не встретишь. Популярны Chevrolet и Peugeot. Но цены начинаются от $250 тысяч.

— Нужно ли Кубе дружить с Америкой?

— Это не вариант. Им интересна политика, свои интересы. Можно взаимодействовать в сфере туризма — им до нас 45 минут на самолёте. Но сегодня американцы отдыхают на Багамах. Ещё было бы неплохо сотрудничать в спорте и музыке.

В завершение разговора мы не могли не спросить у Анниеля о челябинский экологии. По его словам, с тех пор как он приехал сюда, ситуация изменилась к худшему.

— Сейчас экология не в приоритете. Вероятно, с наступлением кризиса фабрики начали экономить на фильтрах. Это очень опасно: дети начнут болеть астмой, не исключено, что будут развиваться мутации, — отмечает он. — Но и у нас на Кубе не всё хорошо. Строятся фабрики, становится больше машин. Всякая химия и отходы попадают в море, которое уже не такое чистое, как раньше. На улицах очень грязно. Приезжает много людей с Гаити: они покушают и тут же выбрасывают мусор. Дома у них курицы и свинки живут.