Женщина в деле: Юлианна Винер, владелица салонов красоты Sun&City

Легкий загар — это всегда красиво! Более того, загорелая женщина выглядит стройнее, чем бледнокожая. За загаром одни предпочитают летать в жаркие страны и «жариться» на открытом солнце, другие ходят в солярии. Так ли опасен «искусственный» ультрафиолет, нам рассказала владелица салонов красоты Sun&City Юлианна Винер.

В детстве, пока ходила в детский сад, мечтала быть воспитательницей, а когда пошла в школу, хотела стать учительницей младших классов. И мое желание отчасти исполнилось, большая часть моей деятельности связана с детьми, так как я сегодня попечитель благотворительного фонда «Жизнь как чудо» (кстати, в этом году наш благотворительный фонд стал партнером спортивного мероприятия «Забег корпораций», который пройдет​ 4 августа 2018 года на Гребном канале в Крылатском и соберет более 70 корпораций. Присоединяйся и ты!). Но главное в моей жизни — это, конечно, мои дети!

После школы я окончила финансовый факультет Плехановской академии. Не могу сказать, что мечтала именно о такой профессии, но она очень помогла мне при открытии бизнеса. Также у меня за плечами учеба в РАНХиГС по специальности государственное управление (это уже мое второе высшее образование). Вот тут мне было уже намного интереснее, и я знала, зачем мне нужны эти навыки!

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Когда я открывала первый Sun&City, мне было всего 23 года. В 1999 году солярии для России были абсолютной новинкой. И идея привезти в холодную Москву немного солнца показалась мне очень заманчивой. С одной стороны, жизнь без солнца невозможна, с другой — слишком долгое пребывание под прямыми лучами может привести к заболеваниям. Тоже касается и солярия, с одним лишь отличием, что солярий безопаснее, так как во всех современных установках стоят мощные фильтры от вредного излучения, а на солнце таких фильтров, к сожалению, нет. Так что если знать меру, то и солнце, и солярий приносит человеку большую пользу!

Признаюсь, я сама хожу в солярий, но в основном в осенне-зимний период. Это для меня в первую очередь возможность получить витамин D, которой у жителей нашей страны всегда в недостатке, поднять настроение и просто расслабиться.

Кстати, загар на солнце слишком непредсказуем и различается в каждой стране. В солярии же администратор всегда оценивает тип кожи гостя и предложит подходящую именно ему установку для загара и оптимальное время, чтобы точно избежать ожогов и получить ровный шоколадный оттенок.

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Хочу обратить внимание всех девушек: когда приходите в солярий, в первую очередь надо узнать о замене ламп. К сожалению, много центров работают недобросовестно. У нас даже были случаи, когда владельцы других салонов выкупали наши отработанные лампы у сотрудников утилизационных служб. Также стоит убедиться, что все целое — лампы в надлежащем виде, нет трещин на стеклах. И конечно, проверить, чтобы средства, которыми обрабатывают помещение после каждого посетителя, было одобрено санэпидемстанцией. Все эти нюансы крайне важны, не стоит ими пренебрегать, ведь на кону твое здоровье!

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Конечно, в наших студиях мы тщательно следим за всем! Нам важно, чтобы клиент остался доволен и ушел от нас с красивым загаром!

Да, мой бизнес отнимает много времени. В будни и свободной минуты не бывает, зато по субботам я обязательно устраиваю «семейный день» — мы все вместе идем в кино и собираемся за обеденным столом. Часто шутим над бабушкой, что ей пора становиться ресторанным критиком. В свои 90 лет она посетила большинство ресторанов Новикова и знает все последние кинопремьеры. Несколько раз в год я путешествую. Предпочитаю летать в разные страны. Конечно, всегда комфортно вернуться туда, где ты все уже знаешь и любишь, но самые интересные идеи и вдохновение обычно приходят в неизведанных еще местах! Ближайшее мое путешествие — Южная Корея, и я уверена, что оно будет незабываемым.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/zhenshhina-v-dele-yulianna-vinner-vladelitsa-salonov-krasoty-sun-city/