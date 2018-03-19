Машины и люди будут трудится сообща, заявил создатель беспилотного экскаватора

О том, что роботы отнимут часть механической работы у людей, говорят давно. Современные технологии не устают доказывать это предположение. Стартап Built Robotics подтвердил его на примере автоматизированного экскаватора, но создатель технологии считает, что в будущем люди и машины будут работать вместе.

Бывший инженер Google Ной Риди-Кэмпбелл основал компанию Built Robotics, которая занимается автоматизацией строительных машин, таких как бульдозеры и экскаваторы. По словам Ноя, он с детства мечтал о том, чтобы роботы когда-нибудь взяли на себя часть тяжелой работы человека. Теперь его мечта начала сбываться. Он поделился своими мыслями с журналистами:

«Идея нашей компании заключается в том, чтобы использовать автоматизирующие технологии для сокращения расходов, времени и опасности на строительной площадке. Роботы уже выполняют 80% опасных и повторяющихся работ. Нам понадобится больше операторов, чтобы ими управлять. Я думаю, машины и люди будут трудится сообща».

Беспилотный экскаватор / Equipmentworld.com Built Robotics входит в сеть стартапов Сан-Франциско, которая стремится автоматизировать все отрасли производства. Такие же предприятия находятся в других штатах. В штате Колорадо расположена компания Berich Masonry, которая внедрила робота под названием SAM (полу-автоматизированный каменщик). Эта машина выкладывает три тысячи кирпичей за восьмичасовую смену — такой результат не под силу ни одному рабочему. Несмотря на это, Международный союз каменщиков считает, что аппарат не заменит людей, так как не способен выполнять те задания, для которых нужен человек.

SAM / Phys.org Измерительный дрон / Phys.org Компания Lehigh Hanson, занимающаяся горной добычей и продажей земли, приобрела дрон, который сделали в Кремниевой долине специально для измерения площади. Он оценивает тот участок земли, который выставлен на продажу. Раньше, по словам Майка Моя, менеджера компании, для этого требовался специалист, который проводил на участке целый день. Сейчас дрон облетает поле размером 364 квадратных километра и проводит расчеты за 25 минут.

В других развитых странах похожая ситуация. В Японии Исследовательский институт Mitsubishi опубликовал доклад, в котором говорилось, что число рабочих мест в Японии к 2030 году сократится на 2,4 млн