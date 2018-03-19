«Путин — образец для подражания. Но ему трудно подражать»

«Я же доверенное лицо Путина. Какой же у меня может быть выбор?

Я с Путиным связывал довольно много еще до того, как стал его доверенным лицом. Он стал моим доверенным лицом с 2004 года. Вначале я к нему приглядывался, никак не мог понять, откуда взялся этот мальчик. Но когда я увидел, что это действительно президент, который хочет, чтобы моя страна возродилась, — раз, чтобы над ней не издевались, — два, который остановил чудовищную войну в Чечне, которая в принципе, по моим расчетам, должна была развалить Россию, — три. Когда я увидел, что с этим человеком я начинаю чувствовать себя русским, россиянином в широком смысле, что меня больше не будут селить в номере с видом на помойку или на гараж (меня селили не потому, что Путин или не Путин, — я сам не мог подать голос), — для меня все изменилось. Путин дал уверенность, он вернул гордость, он вернул чувство достоинства в тяжелейшей ситуации, в которой тогда находилась Россия, а это был полный развал.

Сейчас я вижу, что большим трудом заложена основа. Внимание было в основном сосредоточено на нашей оборонной мощи, потому что без нее нас раздавили бы.

Сейчас наступило время для того, чтобы он мог закончить свою программу, чтобы он мог выполнить те приоритеты, которые он назвал: это здравоохранение, это образование, это жилищные условия, это продолжительность жизни. Мне бы очень хотелось, чтобы доработал Путин.

На его месте я не видел никого из других кандидатов. Честно говоря, мне кажется, что выбора и не было. Но очень важно было, чтобы народ понял, что надо Путина поддержать, чтобы народ пришел на выборы и проголосовал. В 90-х годах я видел ситуацию, когда у Ельцина было 6%, а некоторые говорят, даже два. Тогда тоже выбора исторического не было: надо было голосовать за этого старого, пьющего и не очень способного президента. Тогда была такая ситуация — тоже вроде бы выбора не было, но она была качественно другая ситуация.

Сегодня у нас замечательное поколение молодых людей. Им можно и нужно доверить Россию. Только им надо помогать, им надо рассказывать, объяснять, передавать положительный опыт. Их нужно „вооружить“, потому что времена тяжелые — они и во внешнем пространстве тяжелые, и внутри очень многое предстоит делать, предстоит очень много работать. Прежде всего, их надо научить быть трудолюбивыми. Они в массе своей не очень умеют работать — не воспитали. Я лично был воспитан своим дедом, бабушкой, родителями: я видел, что они все время работали. Если я видел, что они все время работают, мне не представлялось, как может быть другая жизнь, кроме работы. Тем более, они все еще работали по интересу. Я видел, что они работают радостно. Учить трудолюбию, воспитывать трудолюбие — это очень важный момент.

Но что мне в них очень нравится, чем они кардинально отличаются от нас — они честные. Они намного нас честнее. Даже если они хамят, даже когда они плохо себя ведут, они это делают честнее, чем это делали мы. А это важно. Хамство с возрастом, я надеюсь, проходит. А ложь так въедается, что сам уже не понимаешь, что ты лжешь, тебе кажется, что ты говоришь истинную правду, а тем более в русском характере это очень развито — русские очень хорошо умеют врать. Отсюда такая талантливая литература.

Президент Путин, конечно, может являться образцом для подражания для нового поколения. Хотелось бы только, чтобы они подражали не только Путину, потому что Путин — это политик. Я думаю, что ему довольно сложно подражать, потому что он — политик от Бога. Надо выбрать себе других людей, в других областях: подражать агрономам, инженерам, ученым, бизнесменам, не надо одному Путину».

Фото: kremlin.ru