3 вопроса, которые определят твой потенциал

У каждого свой набор убеждений о природе реальности. Это внутренняя доктрина, которая отвечает на самые большие вопросы жизни и направляет наши ответы в конкретных обстоятельствах. И кто-то решает свои проблемы согласно поговорке «дуло в рот, и все пройдет», а кто-то ищет другие пути. Покойный философ Лео Апостел вывел целую структуру мировоззрения, которая основывается на нескольких очень сложных, но важных вопросах. Ответ на них будет определять, как он взаимодействует с окружающим миром и какое влияние окажет на свою судьбу. Вот три наиболее важных из них. Только отвечай честно, чтобы потраченное на статью время не оказалось потраченным впустую.

1. Какова природа жизни?

Возможно, это самый фундаментальный вопрос мировоззрения, стремящийся определить наше место в этом удивительно сложном, экспансивном косме под названием жизнь. Правильного ответа на этот вопрос, само собой, не существует. Все, что нам остается — выбрать понравившуюся сторону. Можно считать, будто бы жизнь фрагментарна, изолирована, случайна и бессмысленна. Похоже ли это на правду? Несомненно. Но от такой правды совсем уж скучно и тоскливо. В таком случае можно придерживаться мнения, что вся жизнь упорядочена и наполнена целями. Орать, будто бы жизнь бессмысленна и хаотична, гораздо проще и приятнее, но если присмотреться, то в природе системы любого вида — от экосистем до всех систем человеческого тела — демонстрируют упорядоченность, имеют конкретную цель и выполняют функцию. Тогда получается, что если вселенная вокруг нас структурирована и целеустремленна, то и мы по умолчанию тоже. Подобный взгляд заставляет жить с целью, достоинством и вдохновением и достигать наибольшего потенциала в жизни. Кажется, такой подход куда продуктивнее, чем вера в случайности и тревожное ожидание безысходности. Впрочем, никто не мешает тебе думать по-своему и уповать на Силы природы, Бога, Золотого Папандопуло — во что угодно, предрекающее судьбу. Но не забывай, что тот же Будда учит, что не надо расстраиваться и гневаться. Жизнь прекрасна, даже если мы не можем ничего изменить

2. Куда мы идем?

Вечный вопрос, который в любую эпоху и на любом языке, будь то римский «Quo vadis?» или старославянский «Камо грядеши?», не теряет своей актуальности. У этого вопроса есть два очень важных аспекта. Первый — наши ожидания. Он основывается на том, где мы находимся как человечество, во что верим и чего желаем достичь. Другими словами, он отвечает на некоторые из следующих вопросов: — Является ли будущее надежным местом? — Что хорошего есть у нас прямо сейчас? — Сколько лично я могу внести в это будущее? Чем здоровее и адекватнее ожидания, тем нетерпеливее мы ждем будущего, надеясь реализовать свой потенциал по полной. Второй аспект — это видение, и тут все гораздо сложнее. Потому что одно дело — просто ждать и верить, и совсем другое — предпринимать шаги по достижению цели. Иными словами, видение — это шаги, которые мы собираемся предпринять для достижения цели. Конечно, они не всегда приходят на ум, но если ты имеешь примерное представление о достижении собственных ожиданий, то считай, что 50% успеха тебе уже гарантированы. Потому что от мысли, что ты как-то можешь воздействовать на будущее, уже становится теплее на душе, а вера и намерения развязывают нам руки для больших свершений. В случае с борцом за права угнетенных черных братьев Мартином Лютером Кингом это сработало. Парень не только ждал, но и верил. И что мы видим теперь: роли в обществе несколько перевернулись с ног на голову.

3. Во что я верю?

Этот вопрос касается наших ценностей, вещей, которыми мы дорожим и которые формируют нашу концепцию правильного и неправильного. Поощрение и защита ценностей на протяжении веков мотивируют человечество получше серебра, злата и женщин. Поэтому будет весьма кстати почитать историю, изучить чужие биографии (не в архивах спецслужб, а в книгах и разговорах). Пускай твоя фамилия еще не встречается в серии «Жизнь замечательных людей», но при грамотном подходе шансы стремительно увеличиваются. Рассматривая величайшие войны, восстания и движения в истории, с удивлением замечаешь, что большинство из них было основано на страстной вере в свои ценности. Ценности — это реактивное топливо, которое не дает остаться на месте, обеспечивает безотлагательность и провоцирует дальнейшее движение вперед. Имея четкое понимание того, во что ты веришь, можно найти внутреннюю мотивацию, которая позволит продвигаться вперед по невзгодам жизни и вносить существенный вклад в мир. У каждого свои ценности, но именно они не дают окостенеть и добиться желаемого. Остается только надеяться, что они не противоречат уголовному кодексу.