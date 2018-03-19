Так бы выглядели советские мультики, если бы их раскрасила нейросеть 

В редакции Новости Mail.Ru решили провести интересный эксперимент. Что было бы, если бы советские мультики раскрашивали не люди, а нейросеть? Это можно проверить, так как японцы создали специальную программу, которая раскрашивает скетчи в стиле манга и аниме.
И результат, конечно, немного шокирует. Посмотрите, что бездушная машина сделала с «Винни-Пухом», «Ну, погоди!» и «Карлсоном»! Щелкните на картинку, чтобы увидеть результат.
Надеемся, что мультфильмы в ближайшем будущем все-таки будут рисовать люди.
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