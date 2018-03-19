Выиграй миллион рублей от Winline

Букмекер Winline дает шанс каждому выиграть миллион рублей. Участвуй в конкурсе «Гол на миллион», выйди на поле «Открытие Арена» в перерыве матча "Спартака" , выбери точку для удара и попади в ворота. Это простые условия для того, чтобы оказаться миллионером.

Конкурс проходит во всех соцсетях букмекера Winline:

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! Уважаемый Игрок, сегодня у тебе есть уникальная возможность стать ближе к любимому клубу. Участвуй в конкурсе «Гол на миллион», чтобы побороться за главный приз — выйти на поле Открытие Арене в перерыве матча «Спартака», забить гол и выиграть до 1 000 000 рублей! Призы: 1 место — Удар на Открытие Арене и шанс выиграть миллион 2 место — фирменная футболка ФК «Спартак» 3 место — фирменная футболка ФК «Спартак» Что нужно сделать? Три простых шага! 1. Быть Игроком Winline! Если еще не играешь, зарегистрируйся по ссылке в профиле 2. Подпишись на аккаунт Winline 3. Отметь в комментариях двух своих друзей (через @) и напиши в комментариях к этому посту порядковый номер участника (если перед тобой номер 34, то у тебя 35) и свой логин Winline, чтобы мы могли тебя найти Пример: 1. fanat123 @elinzepp @raymos7 Победителей определит генератор случайных чисел 26 марта в прямом эфире в аккаунте Winline в Instagram. Конкурс проходит одновременно в Facebook, Instagram и ВКонтакте. Генератор сначала определит победителя в каждой из сетей, а потом одного главного счастливчика. Двое оставшихся получат утешительные призы — футболки ФК «Спартак». Ты можешь участвовать в конкурсе во всех сетях сразу, чтобы увеличить свои шансы! Время окончание приема заявок — 25 марта, 18:00 P. S. Участниками конкурса могут стать жители любых городов России, но с условием самостоятельного трансфера на матч в случае победы.

Публикация от Winline (@winlinebet) 19 Мар 2018 в 6:34 PDT Чтобы стать участником конкурса и узнать о нем всю информацию, заходи по ссылкам и читай подробности.