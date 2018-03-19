«Эйрподы» для богатых: впечатления от Bang&Olufsen E8

«Эйрподы» для богатых: впечатления от Bang&Olufsen E8У меня есть iPhone X, MacBook Pro и Apple Watch. Я с лёгкостью покупаю новую модель «яблочного» смартфона в день старта продаж за наличные деньги. Я люблю музыку и беспроводные наушники, но мне не нравится дизайн AirPods: кажется, будто в ушах торчат насадки для электрической зубной щётки.

Если вы узнаёте себя в этом персонаже, значит Bang & Olufsen сделали наушники E8 именно для вас.

Беспроводные B&O E8 стоят 23 990 рублей, и за эти деньги наушники будут радовать не только «фирменным» датским звучанием, но и уникальными фишками, к которым быстро привыкаешь и думаешь: «как я без этого жил раньше?»

Первые «невидимые» наушники, которые можно забыть в ушах

Всё познаётся в сравнении, и если вы думаете, что уже видели самые удобные беспроводные наушники подобного форм-фактора, то уверяю — E8 лучше.

B&O E8 одни из немногих «затычек», которые просто идеально сидят в ушах, совершенно не мешая и не вызывая дискомфорта. С помощью комплектных насадок, среди которых есть несколько пенных Comply, с эффектом памяти, можно «настроить» наушники именно для себя, вставить в уши и забыть.

Наушники легко соединяются с айфоном и не теряют связь — за неделю не было ни одного дисконнекта как между наушниками и смартфоном, так и между самими наушниками.

Время автономной работы наушников равно 4-5 часам. В комплекте с E8 есть чехол-зарядка со встроенным аккумулятором на 365 мАч, обтянутый фактурной (эко?) кожей, который может зарядить «затычки» два раза.

В сумме наушники проработают больше 12-ти часов, и этого достаточно — за 7 дней я ни разу не заряжал чехол, и один раз зарядил в нём наушники.

B&O E8 защищены от влаги и пыли, так что в них можно заниматься спортом, кататься по пустыне на квадроцикле и гулять под дождём. В спецификации не указан стандарт пыле и влагозащиты, но отсутствие физических кнопок и качественная сборка являются определенным плюсом, если вы решили заниматься экстримом под музыку.

Лично я ходил в этих наушниках в снегопад без шапки (о, ужас!), совершенно безо всяких последствий как для здоровья, так и для B&O E8.

Сенсорное управление: хочешь — гладь, а хочешь — постучи.

Сенсорная область управления есть как на правом, так и на левом наушнике. Для каждого наушника есть свои жесты: с помощью правого можно включать и останавливать треки, а так же переключать следующий трек.

Прикоснувшись к левому наушнику можно вернуть предыдущий трек, или активировать режим «прозрачного звучания», когда вместе с музыкой слышно и окружающую обстановку.

При просмотре видео через беспроводные наушники зачастую можно заметить рассинхрон между картинкой и аудио, что жутко бесит. Так вот B&O E8 компенсируют задержку при передаче аудиосигнала, поэтому звук и картинка на экране будут синхронными.

Наушники B&O E8 поддерживают голосовое управление, так что можно вызывать Сири или активировать «OK, Google ».

В целом, отсутствие физических кнопок не помеха, привыкаешь к сенсорному управлению за несколько минут и пользуешься с лёгкостью.

Звук впечатляет. Такого я еще не слышал

Понятно, что к настройке звука создатели подошли ответственно, ведь Bang & Olufsen уважаемая компания в аудиофильских кругах. Акустические системы от B&O отличаются чистым звучанием с фирменным подчерком, которое можно узнать даже с закрытыми глазами.

Если в большой колонке или полноразмерных наушниках есть возможность экспериментировать с расположением динамиков, то с маленькими «затычками» всё намного сложнее.

Но многолетний опыт датских инженеров не подвёл.

Звучание B&O E8 действительно богатый, с подчёркнуто кристальными средними частотами. Высокие не режут слух, а низкие находятся именно там, где должны, чтобы музыка не смешивалась в кашу на любом уровне громкости.

Внутри каждого наушника уместился 5,7 мм динамический драйвер, с частотным диапазоном от 20 до 20 000 Гц. Импеданс составляет 16 Ом.

Наушники отлично отыгрывают любые жанры, и это действительно радует. Рок, инструментал, тяжеляк — каждая песня индивидуальная, обладает своим характером и раскрывается в полной мере. Уверяю, такого вы не слышали ни в одних наушниках-затычках.

Нравятся затычки? Послушай эти и удивись

Мне действительно нравятся AirPods за свою универсальность и всеядность в воспроизведении музыки. Нравились, точнее.

После недели с Bang & Olufsen E8 я вернулся к яблочным наушникам и был неприятно удивлён их скучным и плоским звучанием. Теперь я точно знаю, что даже у маленьких внутриканальных наушников может быть характер, к которому привыкаешь и скучаешь по нему.

Если вы хотите узнать, как должны играть маленькие наушники — попробуйте послушать E8. Но будьте готовы, что после этого даже цена в 23 990 руб. не станет препятствием в желании уйти из магазина с новенькими B&O E8 в ушах.

Я предупредил.