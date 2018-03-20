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Наринэ Абгарян: современных авторов читаю, когда не пишу
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Наринэ Абгарян: современных авторов читаю, когда не пишу 

Газета.Ru 20 марта 2018
Писательница Наринэ Абгарян рассказала, читает ли современных авторов.
"Когда работаю, читаю меньше. В первую очередь стараюсь перечитывать классику — она подпитывает. Бунин, Гоголь, Чехов, вся литература, на которой мы выросли. Современных читаю только, когда не пишу. Из-за страха поймать чужое настроение. Утянуть неосознанно что-то. Я никогда не смогу замахнуться на большое произведение. Потому что не люблю нагромождение слов, стараюсь не растекаться по тексту. Хотя с уважением отношусь к тем авторам, которые могут держать напряжение в большом формате.
С огромным удовольствием прочитала «Зулейха открывает глаза» Гузели Яхиной. Она большая молодец. Очень люблю Евгения Водолазкина — его «Лавр» стал для меня настоящим открытием. Я восхищаюсь ими, понимая, какой это большой труд — написать полноценный роман. Но мне проще написать повесть или рассказ. Хотя опять же, часто бывает, что сначала ты записываешь коротенькие истории, а потом оказывается, что второстепенные персонажи вдруг требуют к себе большего внимания", — цитирует ее слова газета «Известия».
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