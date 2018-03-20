Обмани меня. Как завладеть вниманием требовательной аудитории

Оратор должен уметь управлять своим состояниям в сложных ситуациях в соответствии с ценностями, с которыми он выходит к аудитории. Когда он уверен в своей жизненной позиции, это заставляет других поверить в его идеи. Противодействие аудитории для него не угроза, а возможность использовать поведение других, чтобы утвердить свою профессиональную компетентность. Даже если вам предстоит выступать перед высокопоставленными лицами, которые заведомо настроены критично, успех зависит от вас. Легкую тревогу можно использовать в свою пользу, а страх заменить на азартный интерес.

Медитация через визуализацию

Чтобы выступление было эффективным, то есть, чтобы удалось убедить высокопоставленных лиц, оратор должен верить в то, что он говорит. Когда он проговаривает важные вещи, он должен представлять, как они происходят.

Например, вам нужно защищать проект перед высокопоставленным лицом — так, чтобы этот человек утвердил на него бюджет. Вы знаете, что он — сухой, строгий человек, который не проявляет эмоций, может резко оборвать спикера, и от этих мыслей вы испытываете страх и апатию.

Во время репетиции в течение 10 минут представляйте, что вы хотите, чтобы сегодня произошло: как вы выступаете, что ощущаете, помещение, где происходит действие, заинтересованных слушателей — все, что поможет вжиться в роль. Та реальность, которую вы создаете во внутреннем пространстве, и будет воплощаться.

Нейтрализация негативной реакции

Допустим, перед спикером стоит амбициозная задача — например, продать идею аудитории, но среди слушателей могут быть люди, настроенные негативно, которые будут применять тактики дискредитации. Скажем, проявлять знаки, демонстрирующие, что проект ничего не стоит. Обесценивать, иронизировать, ссылаясь на авторитетные источники или мнения. Задача недоброжелателей — выбить человека из состояния равновесия, чтобы он стал сомневаться. Его состояние отразится в речи, невербальном поведении и, как следствие, ухудшится подача проекта. Как только мы допускаем мысль, что выступаем плохо, такое же впечатление начинает складываться и у участников.

Один мой клиент готовился к защите большого проекта, где, как он знал, среди слушателей будут его потенциальные конкуренты. И правда, уже на 10 минуте выступления оппоненты начали пытаться его дестабилизировать. При этом было заранее решено, что он примет на себя роль лидера, а их реплики будет воспринимать как актерские, не всерьез. Более того, он ждал этих реплик, так как для него это уже был вызов. Он должен был использовать реплики, чтобы продемонстрировать свою стрессоустойчивость и управленческую выносливость в условиях внешней агрессии. В результате, проект утвердили, к тому же, через короткое время первый акционер предложил ему партнерство в другом, очень большом проекте.

Работа с ограничениями

Страх, тревога перед публичным выступлением часто порождаются ошибочными установками. Например:

— если ты эксперт, ты должен все знать и не имеешь права на ошибку;

— если ты не ответил на вопрос аудитории, все поймут, что ты ничего не стоишь.

Когда вас одолевают подобные убеждения, вы утрачиваете способность спокойно мыслить и убедительно излагать свою позицию. Придумайте обратные убеждения, которые помогут вам не просто контролировать возникающие эмоции, а создадут позитивную перспективу и помогут вам испытать интерес к тому, как пройдет выступление. Например: «Эксперт всегда исследует, всегда работает в зоне непознанного». Если эксперт работает в зоне роста и открытий, а не повторяет то, что говорил пять лет назад, то вероятность споров и других позиций имеет право на существование, и страх незнания ответов на вопросы исчезает сам собой.

Запишите новые убеждения на телефон. Важно, чтобы они попадались на глаза будто бы случайно. В результате, вы станете более смело представлять свои идеи на собраниях перед руководством, справитесь со страхом показать, что чего-то не знаете. Высокопоставленные лица ценят тех, кто не боится трудных ситуаций и может признавать ошибки как области развития.

Зрительный контакт

Хороший оратор должен за первые пять-шесть минут выступления установить контакты глазами как минимум с семью-восемью людьми. И дальше — чем больше, тем лучше. Значимость зрительного контакта с другим человеком невозможно переоценить. Так удовлетворяется базовая потребность быть ценным для другого. Люди, с которыми вы устанавливаете положительный контакт глазами, будут испытывать по отношению к вам лояльность. Не задерживайте взгляд надолго, это может смутить человека. Если встретили у кого-то недоброжелательный взгляд, не старайтесь ему понравиться — переключитесь на других слушателей. Иначе вы потратите силы, чтобы расположить этого человека, но понесете потери: будете хуже говорить, и лояльные участники получат худший результат, чем заслуживают.

Самое сложное — устанавливать контакт со значимым для нас человеком, про которого мы знаем, что он обладает высокой экспертизой или статусом, а мы кажемся себе слабее на его фоне. Подумайте, какие люди в вашей жизни вас больше всего нервировали — скорее всего, они будут на него чем-то похожи. Ищите подобных людей чаще и встречайтесь с ними спокойным и уверенным взглядом. Постепенно они перестанут быть для вас такими пугающими.

Комплиментарность ролей

Выступление оратора всегда влияет на аудиторию: либо вдохновляет, либо усиливает активность, либо вызывает раздражение, а может — навевает скуку. Для того, чтобы научиться управлять аудиторией, проанализируйте ее потребности, выберите подходящую роль и сыграйте ее.

Например, если ситуация конфронтационная, то задача, выступая, — убеждать.

Если ваши слушатели — интеллектуалы, выберите роль эксперта-исследователя. Щедро делитесь знаниями, но не морализируйте. Дайте и другим возможность сформулировать свое мнение.

Если слушатели много работают и устают, станьте им другом. Не только давайте информацию и декларируйте цели, но подарите оптимизм и вдохновение, помогите набраться сил.

Если они потеряны, примерьте роль ментора. Это поможет им испытать доверие и следовать за вами.

Однако, примеряя роли, нельзя забывать об основополагающих вещах. Если вы претендуете на звание звезды ораторского искусства, то и контент должен быть соответствующий. Речь должна быть наполнена фактами. Оцените свое выступление с точки зрения полезности для аудитории, ведь ее время — самый дорогой ресурс.

В моем понимании, при подготовке к выступлению оратор обязан быть перфекцинистом, въедаться в детали, прорабатывать разные варианты взаимодействия с аудиторией. Переступив порог зала, он должен войти в образ, стать артистом, для которого это игра. И самое главное — подмечайте после выступления то, что получилось хорошо, чтобы ваш мозг не посчитал усилия напрасными.