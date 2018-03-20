«И за нашу страну ей тоже стыдно…»

Недавно дочка одного видного российского бизнесмена написала в своем блоге, что ей стыдно за то, что она русская. И за страну рождения ей тоже стыдно. И вообще, правители у нас ужасные.

Что потом происходило, мне доподлинно не известно. Но, видимо, бизнесмен оказался очень дальновидным и оперативно заставил дочку пост удалить. Скриншоты остались.

Дочка, кстати, живет в Лондоне — учится. На учебу ее отправил папа, который заработал и зарабатывает деньги… Правильно, в России. В той самой стране, за которую дочке стыдно.

И можно было бы пройти мимо её слов (ну мало ли, кто что говорит), если бы они не слышались слишком часто. И от слишком многих людей.

Мне кажется, это становится едва ли не трендом: молодые успешные люди публично открещиваются от своей страны. Причем большинство из них делает это, имея вполне высокий уровень дохода и более чем приятные перспективы. И первое, и второе им обеспечивает страна, с которой в публичном пространстве они не хотят иметь ничего общего (ну, или не им, а их родителям — в данном случае не суть важно).

Главное — что люди говорят «фу!» стране, которая фактически их кормит.

Пожалуй, такое редко где встретишь. Это, своего рода, наш «бренд», российская уникальность. Интеллигенты, интеллектуалы, золотая молодежь нет нет, да и кинут камешек в страну нЕпроживания.

Честно ли это? Мне кажется, нет. Слышали ли вы такое обилие негативных высказываний о своей стране от жителей Европы или США? Тоже нет. Думаете, у них нет претензий к Родине? Я вас умоляю, конечно же, есть. Но свои претензии они высказывают либо внутри страны, либо делают это в формате пожелания, а не презрения.

А американцы — те вообще во главу угла ставят патриотизм. Помните классическую фразу: «Сомоса, может быть, и сукин сын, но это наш сукин сын»? Сомоса — это никарагуанский диктатор, которого активно поддерживали США. И фразу про него приписывают Франклину Рузвельту , хотя официального подтверждения того, что Рузвельт отзывался о Сомосе именно так, нет.

Но слишком уж показательна эта фраза, слишком уж точно она отражает отношение американцев ко всему, что относится к сфере их политики. Да, страна может ошибаться. Да, политики не безгрешны. Но до той поры, пока политики — наши, мы будем их поддерживать. Просто потому, что они — наши.

Я не хочу говорить, что так правильно. Но это точно противоположно нам. Скорее, мы будем ругать власть за все, за что только можно. А за что нельзя — поднапряжемся, подумаем — и все-таки найдем, за что ругнуть.

Потоки негатива чаще всего слышатся от людей, чей интеллектуальный и финансовый уровень — заметно выше среднего. И не в мрачных застенках они пишут свои гневные посты. В опостылевших Куршавелях и на лазурных берегах.

Так что это? Неблагодарность стране, которая дала образование и возможность заработать капитал?

Возможно, да. А еще, наверно, этакая придуманная мода, крутизна. Показать, что ты выше всего этого «серого, мрачного, тоталитарного пространства Сарумана». Где, правда, был Гагарин. Победа над фашизмом. 8 марта. Где ты родился, получил образование, профессию. Жизнь, наконец…

Мне, больше чем кому-либо, можно присоединиться к этой плеяде критиков. Здесь, практически, нет доступной среды. Здесь чиновники злее. Здесь тебе могут нахамить в любой момент. Смачно пройтись по твоим физическим параметрам.

Но я не буду. Мне хочется быть благодарным за то, что есть. Что я сам могу сделать. И что уже делается.

Так что, не ругать? Не критиковать страну? Соглашаться? Делать вид, что у нас все идеально?

Пожалуй, нет.

Но мне очень нравится правило: критикуя — предлагай.

Покажите, что и как можно исправить. Или сделайте первый шаг, чтобы начать исправлять уже сейчас. У себя в подъезде, на улице, в городе. Замечайте хорошее. Улыбайтесь.

Сейте семена добра. И желательно, находясь в своей стране, а не за ее пределами.

Ну а если не хочется совсем быть связанным со страной, которая так ужасна… Можно раздать все на благотворительность. Начать в Лондоне или Париже с чистого листа. Но только историй успешных российских бизнесменов за рубежом я не слышал. Возможно я что-то недоглядел.

В любом случае. Весна — самое лучшее время для обновления жизни.