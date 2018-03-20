Десять заповедей опытного бизнесмена

Чего бояться, а чего не стоит, если хочется открыть свое дело? Давать или не давать взятки? Почему проверка из ФСБ — это не страшно, а штраф в 400 тысяч рублей — полезно? О своем опыте «Это Кавказ» рассказала бизнес-тренер, руководитель первой в Дагестане антишколы бизнеса и предпринимательница с семилетним стажем Джамиля Мелесова.

1. Бизнес-возможности не обязательно искать в Москве

— В Москве у меня открыт Центр повышения квалификации и переподготовки кадров, в Дагестане находится его филиал. И я четко ощущаю разницу в работе. И это не «в Дагестане „кидают“, а там нет». В Москве я как раз и попалась! Главная разница — в Дагестане больше возможностей развивать бизнес. В Москве уже все перегорело. А здесь бизнес развивается бешеными темпами, у нас предприимчивые люди, очень изобретательные.

В Дагестане сегодня пик бизнес-образования. Везде тренинги, мастер-классы. В ближайшие годы сюда зайдут крупные сетевые компании, тот же гипермаркет «Ашан». Будет большая конкуренция, и выживет сильнейший.

2. Стереотипы мешают, но их можно сломать

— Ко мне сейчас пришла проверка в Москве. Человек только вышел из лифта и говорит: «А вы не хотите сдать лицензию?» Почему? Я ее два года получала! Я вижу по отношению проверяющих, что у них стереотипное мнение обо мне как о дагестанке. Это очень сильно мешает.

А в Дагестане надо постараться, чтобы к тебе относились серьезно, если ты женщина. Приходится доказывать свою состоятельность. Когда есть знания — это легко. Но, на самом деле, женщине в Дагестане вести бизнес легче. У нас мужчины благородные. Попросишь о помощи — и они помогут, скажешь, что тебе тяжело, — и все пойдут навстречу. Женщина может позволить себе быть слабой.

3. Все можно и нужно делать по закону

— Без взяток и связей — никуда? Неправда. Взятки дают, когда хотят обойти закон. Не нужно этого! Ко мне пришли пожарные и говорят: «Нужно поставить пять огнетушителей». Я отвечаю: «Давайте купим семь». У меня большой лекционный зал на сто человек, я не хочу потом нести ответственность за чужую жизнь. Они помогли: подсказали, где можно купить дешевле, пообещали привезти сами. Все должно быть законно и честно.

А куда уходят наши налоги? На дороги, больницы, больничные листы, пенсии. Социальная нагрузка у бизнесменов высокая — да, тяжело, страховые взносы душат, но с этим нужно мириться. А то все жалуются, что дороги плохие, а налоги никто не хочет платить.

4. Любить надо работу, а не дармовщину

— Сделать все по закону не сложно. Просто наши люди любят халяву. Приведу пример. У меня две подруги: одна тут, другая в Москве. Ребенку московской неделю не давали домашнее задание по русскому языку. Собирается комитет, родители идут и возмущаются: почему учительница не выполняет свои обязанности и не дает знания ребенку? Ситуация повторяется здесь — только теперь это учительница географии. Что делает моя дагестанская подруга? Говорит: «Я пойду учительнице торт отнесу, пусть еще на уроках не спрашивает сильно». Кого ты губишь? Своего ребенка!

5. Сразу стать начальником невозможно

— Или вот поиск работников. Я ищу себе специалиста в отдел кадров. Зарплата 25 тысяч рублей, оформление по трудовому кодексу. Не могу найти шесть месяцев — уровень подготовки нулевой. Ищу ребят в колл-центр. Это любой человек, хоть без образования, умеющий выражать свои мысли нормальным русским языком и готовый к обучению. Зарплата за первый месяц 10 тысяч рублей, в дальнейшем до 25. Для студентов, которые только окончили вуз, хорошая работа. Но ко мне приходят и ставят свои условия. Потом говорят: у нас большая безработица! Нет, у нас лентяи, которые не хотят работать.

Я начинала уборщицей — работала ночами в армянском магазине напротив своего студенческого общежития. Потом я была курьером, помощником бухгалтера, бухгалтером… Моя последняя работа в Москве — главный бухгалтер аэропорта Шереметьево-3 (современное название — Терминал D — Ред.). Стандартная карьерная лестница. У нас же люди хотят сразу надеть белую рубашку и быть начальником. Но им надо уметь быть. А для этого нужно сначала набраться знаний.

6. Проверки — не зло, а помощь

— Мы начали работать в Дагестане 1 ноября 2015 года. 2 ноября 2015 года я познакомилась с ФСБ, прокуратурой , УБЭП, Роспотребнадзором , полицией. Странным образом они пришли в один день. Всего 12 человек. Один выходил — заходил другой. Тогда для меня это был шок. Сейчас я могу позвонить одним из тех проверяющих и сказать: «Я хочу сделать так-то. Как вы думаете, как это должно быть обосновано с юридической точки зрения?» И получаю помощь от тех органов, которые, как все говорят, мешают бизнесменам работать. А они звонят мне за консультацией по образовательной деятельности и экономическим вопросам. Я не думаю, что тогда они пришли, чтобы помешать. Они пришли познакомиться и посмотреть — что у меня за организация. На взятку никто не намекал.

Я вообще за контроль и проверки. В Москве мне недавно выписали четыре штрафа за административные правонарушения — каждый на 100 тысяч рублей. Это сильно бьет по карману. И еще надо нанять юристов, которые устранят все недочеты… Тяжело. Но с точки зрения налаживания бизнеса — это правильно. Благодаря проверке я знаю, как делать нельзя и как надо.

7. Самое ценное — знания

— Тот, кто хочет начать свой бизнес, испытывает разные страхи. Главный из них — потеря финансов. Что если я куплю товар и не смогу продать? Это значит, что вам не хватает знаний.

Пример из моего опыта. Я с трудом собрала деньги и открыла бизнес. Дала рекламу: «Финанс-групп. Центр повышения квалификации». Никто ничего не понял и не позвонил. 400 тысяч рублей — на ветер. Что меня подвело? Я не знала особенностей маркетинга: это позиционирование, ориентирование на целевую аудиторию, цветовая гамма рекламного объявления… Или ко мне приходит клиент. Поговорил с моим менеджером, развернулся и ушел. Мне понятно: надо учить менеджера правильно разговаривать, чтобы выявить потребности клиента и на их основании сформировать коммерческое предложение.

Так что в первую очередь нужно бояться отсутствия знаний.

8. Бизнес-план — не ненужная бумажка

— Бизнесмену важен план. Меня спрашивают: «Джамиля, зачем нужен бизнес-план? Мы его распишем, а завтра он не сработает». Правильно, и, если он не сработает, вы должны проанализировать свои действия. Делаем выводы, подкачаем знания и начнем двигаться вперед. Так вы будете менять свой бизнес-план каждый раз. Если предприниматель — это корабль, то бизнес-план — это руль. Без руля вы поплывете, но куда?

9. Учиться на чужих ошибках — не красивые слова, а необходимость

— Успешных в бизнесе людей объединяют их опыт и ошибки. Я вхожу в бизнес-сообщество города Махачкалы — БИСОМ. Мы собираемся со всеми, теперь уже друзьями, и я говорю: ребята, я совершила ошибку, у меня это не пошло. Другие рассказывают, на какие грабли наступали они, чтобы не наступила я. Лучше учиться на чужих ошибках, хотя наши так не умеют. Но когда ты набьешь определенное количество шишек, ты понимаешь: все, дальше так нельзя. Если хочешь двигаться вперед — надо перенимать чужой опыт.

10. Трудности будут. И это нормально

— Если вы хотите поменять свою жизнь и планируете открыть свое дело — готовьтесь к трудностям. Я думала: создам свой бизнес и смогу ходить на работу, когда захочу. Я сделала это и хожу на работу с 6 утра до 11 ночи. В бизнесе выживает сильный, слабаки не пройдут.

Вы должны быть уверены, что у вас получится, верить в свою идею и в себя. Иначе ничего не выйдет. Но большая амбициозность может и сломать начинающего бизнесмена. Первое банкротство? Ничего. Москва не сразу строилась.