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#фото дня | Глава Amazon выгулял собаку-робота Boston Dynamics
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#фото дня | Глава Amazon выгулял собаку-робота Boston Dynamics 

Hi-News.ru 6 часов назад
Фото: Hi-News.ru
Мы уже неоднократно рассказывали вам о роботе-собаке по имени SpotMini, которую разработали инженеры компании Boston Dynamics (ныне компания принадлежит японскому концерну SoftBank). На выставке MARS-2018, организованной компанией Amazon и посвящённой робототехнике, в объективы фотоаппаратов попал знаменитый предприниматель Джефф Безос, который прогуливался по лужайке перед зданием Экспоцентра в компании SpotMini.
SpotMini представляет собой четвероногого робота, который в разных модификациях может быть снабжён дополнительным оборудованием, включая продвинутые манипуляторы для взаимодействия с окружающей средой. В одном из последних опубликованных на официальном YouTube-канале видео инженеры Boston Dynamics показали поклонникам, как робот самостоятельно открывает запертые двери и даже кооперируется с другими роботами, выполняя совместные задачи.
Джефф Безос, как организатор и главный идеолог выставки MARS-2018, просто не мог остаться в стороне от детища знаменитых робототехников и опубликовал фотографию с выгулом SpotMini в своём официальном Twitter, сопроводив его следующим комментарием:
«Взял свою новую собаку на прогулку по территории, где проходит конференция MARS-2018».
Что ж, похоже на то, что Boston Dynamics подарила робота-собаку основателю Amazon. Помимо прогулки со SpotMini, Безос также отличился тем, что сыграл в одну из вариаций «пивного пинг-понга» (beer pong) с другим роботом. По правилам игры необходимо подбросить над теннисным столом полупустую бутылку с жидкостью таким образом, чтобы она в итоге встала ровно на дно. Победивших в этой дуэли не оказалось. Напомним вам, что помимо Amazon Безосу также принадлежит аэрокосмическая компания Blue Origin, а общее состояние бизнесмена составляет более 105 миллиардов долларов, что делает его самым богатым человеком на нашей планете.
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