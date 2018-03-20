«Подъём» с Сергеем Доренко от 19 марта 2018 года

С. ДОРЕНКО: 8 часов 39 минут. Понедельник, 19 марта. Здравствуй, великий город. Здравствуйте все. Это радио «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.

Э. ХАСАНШИНА: И Сергей Доренко. Доброе утро.

С. ДОРЕНКО: Ну что? Ну всё. Вот мы с новым президентом. Вот мы и с новым президентом. Ну что? Ну, долго ждали. Ждали, говорили, как это, как это. Когда же? Потом, какое-то было ощущение, что будет удивление. «Вот же, скоро совсем. Неделя осталась». Казалось, что это всё время будет. И всё. Были выборы. Выборы были. Следующие произойдут через 6 лет. Соответственно, к своему нынешнему возрасту прибавьте 6 лет, сколько бы вам ни было. Через 6 лет будут опять выборы. И посмотрим. А сейчас хорошо. Будут менее значительные выборы. Будут выборы в Думу, например, которые, мне кажется… Я не буду ничего говорить. Про Думу что говорить? Господи. Слёзы. Слуцкий, Слуцкий, партия Слуцкого.

Э. ХАСАНШИНА: Может, на следующих его и уберут.

С. ДОРЕНКО: Да нет. О чём ты говоришь? Кто попал в обойму, теперь оттуда только вперёд ногами.

Э. ХАСАНШИНА: Да, я понимаю.

С. ДОРЕНКО: Всё нормально. Всё будет хорошо. Мы провели выборы. Я вас поздравляю, милая гражданская нация. Вы провели выборы. Давайте послушаем президента. Кстати говоря, это бывший президент ещё. Потому что инаугурация будет 7 мая. Во всяком случае, так всегда делает Путин. В 2000, 2004, 2008 (Медведев), 2012 году. Всегда было 7 мая. Давай послушаем.

В. ПУТИН: Спасибо вам большое за поддержку. Хочу обратиться и к тем, кто здесь сегодня собрался в Москве, и к нашим сторонникам на всей территории нашей огромной страны. Спасибо вам большое за результат. Я вижу в этом… Да, да, точно. Вы наша общая команда. Я член вашей команды. И все, кто сегодня голосовал…

С. ДОРЕНКО: Люди кричат ему «Мы ваша команда».

В. ПУТИН: Как минимум, признание того, что сделано за последние годы в очень сложных условиях. Вижу в этом доверие и надежду. Надежду наших людей на то, что мы будем работать так же напряжённо, так же ответственно и ещё более результативно. Спасибо, что у нас такая мощная многомиллионная команда. Нас ждёт успех. Да! Очень важно сохранить это единство, дорогие мои.

С. ДОРЕНКО: Извините, пожалуйста. На самом деле для меня важно. Здесь «да» — это вопросительное или утвердительное?

Э. ХАСАНШИНА: Звучало с вопросительной интонацией.

С. ДОРЕНКО: Согласитесь. Это очень важно. «Нас ждёт успех» — это когда человек продаёт будущее в вождистском стиле. Путин, даже примиряя на себя как бы жанрово необходимый вождистский стиль со сцены, всё равно задаёт вопросительно: «Нас ждёт успех, да?». Ну, так же.

Э. ХАСАНШИНА: Потому что это зависит от людей, правда ведь?

С. ДОРЕНКО: Вовсе не поэтому. Это потому что, что он в некой необычной психологически по его портрету личности для себя ситуации. Он, вообще говоря, не любит громко звать, понимаешь? Не любит. И он оказывается в ситуации. Он не вождь масс, не вождь похода какого-то. Он не хочет. Но он оказывается в этой ситуации жанрово. Он на сцене. Ему бы надо кричать: «Нас ждёт успех!». Понятно, да? Как это в римской традиции обращения с массами. Как это в кубинской традиции кричал Фидель. И 2-3 млн человек отвечали ему: «si, Fidel». Понимаешь, да? Но там нет вопроса.

Была известная смешная сцена, которая вошла в анекдоты, когда он кричал условно «Queire servisio medico gratuito?», а они кричали «si, Fidel». — «Хотите бесплатное медицинское обслуживание?». — «Да, Фидель». — «Querer transporte publico gratis» («Хотите бесплатный общественный транспорт?»). 2 млн человек: «Si, Fidel». И потом: «Querer el socialismo?» («Хотите социализма?»), и 2 млн человек: «No, Fidel». Потому что они ассоциировали социализм с совершенно другим. То есть пропаганда говорила, что социализм — это мерзко. И поэтому «всё хотим». — «А социализм?». — «Нет».

Ну вот. Но это другой стиль. Путин задаёт вопрос, обратите внимание. Он не Фидель в этом смысле.

В. ПУТИН: Очень важно сохранить это единство, дорогие мои. Очень важно привлечь на свою сторону и тех, кто мог голосовать и за других кандидатов. Нам это единство нужно для того, чтобы двигаться вперёд. А для того, чтобы двигаться вперёд, мы должны ощущать и чувствовать локоть каждого гражданина страны. Мы не будем руководствоваться в ходе нашей работы какими-то текущими конъюнктурными соображениями. Мы будем думать о будущем нашей великой Родины, о будущем наших детей. И действовать так. Мы, безусловно, обречены на успех. Да? (— «Да!»). Спасибо вам большое. Вместе возьмёмся за большую масштабную работу во имя России. Спасибо.

С. ДОРЕНКО: И в то же время видно, что Путин очень позитивно настроен. В смысле он рад. Он рад и абсолютно доволен выборами. Абсолютно доволен выборами. То есть видно, что он сияет, видно, что хорошее настроение. Всё это очень видно. 7373948. Хорошо. Мы победили. Мы победили. Вчера меня потрясла консьержка. Я на самом деле выборов много видал разных. Некоторые из них я делал. И меня потрясла консьержка, которая выскочила на меня с криком «С праздником вас!».

Э. ХАСАНШИНА: Вы испугались и вернулись домой.

С. ДОРЕНКО: Нет, я уже не пугаюсь. Я говорю спокойно. Как это часто бывает у жильцов с консьержками, я говорю, как взрослый с ребёнком. Она немножко старше меня. Я говорю с ней всё равно, как взрослый с ребёнком. Я говорю: «Это вы связываете с Крымом, не правда ли?». Она говорит, у неё что-то заскочило, непонятно: «Да выборы же! Выборы! Выборы!», — она мне кричит. Она всегда кричит, любит повыше говорить. Я говорю: «Да, точно». Она говорит: «У нас в подъезде уже есть проголосовавшие».

Э. ХАСАНШИНА: И хлопает.

С. ДОРЕНКО: Тает от счастья. Потом говорит: «Буфет так себе. Они рассказали». Я говорю: «Ну всё». И она: «Ну вы же голосовать?». Настолько счастье общего дела, что меня это не удивило. Мне это показалось характерно. Потому что участие в выборах действительно воспитательная, дидактическая пропаганда сделала неким общим делом. Люди чувствовали… Мне звонит сын, ты будешь смеяться, из Касабланки. Они попёрлись в Касабланку, чтоб проголосовать. Сын, 18 лет. Он попёрся в Касабланку. Он же по университетскому обмену сейчас в Марокко. По обмену на месяц. И оказалось, что он пришёл на выборы. И они где-то под Марракешем учатся в арабском университете. А он поехал в Касабланку на автобусах, на перекладных, с девчонками. Там группа студентов сейчас на месяц по обмену. Он и три девочки. И вот он и три девочки поехали в Касабланку с какими-то арабскими друзьями вместе голосовать. «Надо голосовать». Удивительно.

Э. ХАСАНШИНА: Я согласна и полностью разделяю это ощущение, потому что до некоторой степени я тоже была удивлена.

С. ДОРЕНКО: А ты взяла открепительный?

Э. ХАСАНШИНА: Нет, я не брала открепительный. Я даже не стала заморачиваться по этому поводу. Но у меня много друзей. И они правда… те, кто, понятно, переехали и живут здесь.

С. ДОРЕНКО: Вы участвовали в выборах? «Да» — 1342135, «Нет» — 1342136. Позвоните, пожалуйста. На самом деле ещё не дачный сезон. И если правду сказать, на даче делать нечего. Солнышко было, конечно. Но чтобы что-то делать на даче, я не знаю… Делать нечего. Так, проверить…

У меня сейчас 60 на 40. 61 на 39. Продолжается голосование. 62 на 38. Так оно и есть, наверное. По явке примерно так и есть. 62 на 38.

Э. ХАСАНШИНА: Явка была примерно 67%.

С. ДОРЕНКО: Да. По Москве?

Э. ХАСАНШИНА: По России. По Москве должна быть…

С. ДОРЕНКО: Чуть ниже. У нас сейчас 836 проголосовавших. Сейчас посмотрим. Вот сейчас 900 будет. Но пока 60 на 40. Подождите, 61 на 39. Вот мы за 900 уже перевалили. Я остановлю. Я попробую остановить. Машина, конечно, не хочет останавливаться, когда такой объём звонков. Машина, всхлипывая, пытается лаптёй тормозить. Но у неё не получается. Машина продолжает считать. Чёртова машина. Это кошмар. Хорошо, 61% на 39%. Всё, остановилась машина. 61% участвовали в выборах.

Следующее голосование: «Победил ваш кандидат». Давайте. 1342135 — «Да», 1342136 — «Нет». Сейчас пока не устаканится. После первой сотни только более-менее устаканится. Сейчас пока не устаканится. Давайте. 200 человек у меня мгновенно пролетело. Только не будьте злыми. Народ, вы что? Вы мне сделаете так, что я сейчас в голосовательную машину куда-нибудь там спиченку засуну, она сломается. Я сейчас сделаю, что в голосовательную машину спиченку какую-нибудь или костыль забью, она сломается. «Победил ваш кандидат». Я ж не могу отсеять. Плохо, что не участвовавшие в выборах сейчас могут голосовать, с одной стороны. Они могут голосовать и портить нам результат. Вы нам портите благую картину. У меня 1100. Давайте ещё поголосуем. Я хочу посмотреть, сколько же… Они сейчас сделают, что нам станцию закроют. Ребят, нам станцию закроют. Вы что? Зачем вы это делаете? Отвратительные люди. 38% на 62% пока. Вы нам станцию закроете, гады такие.

С. ДОРЕНКО: Те, кто не ходили на выборы, они тоже могут сказать, что победил их кандидат.

Э. ХАСАНШИНА: Да.

С. ДОРЕНКО: Они ж кого-то представляют про себя.

Э. ХАСАНШИНА: Хорошо. Победивший кандидат так или иначе, и он говорит об этом со сцены, он утверждает, что он должен защищать интересы и тех, кто голосовал за других кандидатов.

С. ДОРЕНКО: Конечно, да.

Э. ХАСАНШИНА: 40% на 60%. «Победил ваш кандидат» — 40%. Хорошо, всё. Выборы были… Давайте обсуждать лучше. Выборы были проведены, с моей точки зрения… Давайте так. Я видел разные выборы всякие. Правда, только в России. Я никогда не участвовал даже наблюдателем никаким в выборах за рубежом. Никогда. Поэтому я только в России. Мне кажется, что эти были самые чистые. Хотя Грудинин сказал, что они были ужасные. Уже после голосования. Но мне так не кажется. Я хотел бы поздравить Эллу Александровну. Она, конечно, умница. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.

СЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро. Я отношусь к 60% этого голосования. Тут важно помнить. Аудитория радиостанции — наверняка преимущественно Москва и область.

С. ДОРЕНКО: В основном Москва. У нас есть какие-то вкрапления. В основном Москва.

СЛУШАТЕЛЬ: А не знаете по поводу подсчёта именно по Москве какие результаты?

С. ДОРЕНКО: Я сейчас попрошу. Я смотрю по России. Посмотришь, найдёшь?

СЛУШАТЕЛЬ: Мне кажется, Москва проголосовала несколько иначе.

С. ДОРЕНКО: С Крымом вообще что-либо трудно сравнивать. Но давайте не с Крымом сравнивать. Москву корректнее сравнивать, например, с какими-то миллионниками.

СЛУШАТЕЛЬ: Санкт-Петербург, например.

С. ДОРЕНКО: Санкт-Петербург тоже не характерный. Там Ксюша Собчак победила Жириновского. Вы же понимаете, насколько это нетипично. Но выборы были изумительно чистые, во-первых.

СЛУШАТЕЛЬ: У меня только один вопрос к выборам. Если это так, то они действительно кристально прозрачные, чистые. Механизм работает. Я ходил на выборы. Вопрос — как идёт подсчёт? Он вручную в итоге идёт потом, или всё-таки это какая-то программа, которая отсканировала…

С. ДОРЕНКО: Я точно не знаю. Давайте мы себе пометим.

СЛУШАТЕЛЬ: Если это программа, то любую программу можно…

С. ДОРЕНКО: Мне кажется, это дублируется. Но знаете, где? Если я не ошибаюсь, когда участковая комиссия подписала, вот тут они опускают это в комп, в «Госвыборы».

СЛУШАТЕЛЬ: Опять же, если это сканер, то скан обычно сохраняется где-то в виде сканированной копии документа. Осталось это или нет? Реально ли это переподсчитать как-то?

С. ДОРЕНКО: Давайте я вам скажу. Очень чисто. И то, что сказал Навальный, что в МФЦ можно хоть 10 открепительных получить…

СЛУШАТЕЛЬ: Да нет.

С. ДОРЕНКО: Я знаю, что да. В МФЦ, поскольку они… Но действительный был только первый. Например, вы заезжаете в МФЦ на Якиманке — получаете открепительный. Потом едете на Щуку, получаете второй. А работает только один. То есть первый выбивает все остальные. Вы приходите со вторым — вас штрафуют либо отправляют. А если вы успеете опустить, то это уголовное дело. То есть если вы просто типа «Я хочу проголосовать…», они тогда вам дают и смотрят: «Нет, до свидания». А если вы всё-таки сумели получить как-то, в момент опускания бюллетеня возникает уголовное дело. Всё, уголовочка, иди сюда, голубчик, и всё. Понимаете? Это правда. Вдобавок есть же уже уголовные дела. Вчера были возбуждены, понимаете? На самом деле сейчас настолько важна чистота для Путина, что будут отрывать бошки по-серьёзному.

Вот юго-запад, весь сектор между 10 и 11 часами по циферблату совсем плохой. И внутри города, и на Зеленогородке затруднение, на Ленинградке затруднение, на Дмитровке тяжеловато, и так далее. И также въезд в Москву по Минке очень тяжелый. Новости.

НОВОСТИ

С. ДОРЕНКО: 9 часов 5 минут. Понедельник, 19 марта. Здравствуй, великий город. Здравствуйте все. Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина — ведущая этой программы.

Э. ХАСАНШИНА: И Сергей Доренко. Доброе утро.

С. ДОРЕНКО: Давайте. После обработки 100% протоколов в Алтайском крае Путин лидирует с 64,66%. На самом деле почти 77% по стране.

Э. ХАСАНШИНА: Грудинин набрал 23% в Алтайском крае. В Омске он тоже 20% набрал. И такое ощущение, что в Сибири прям его поддерживают.

С. ДОРЕНКО: Интересно.

Э. ХАСАНШИНА: По Москве пока данных после обработки 100% данных нету.

С. ДОРЕНКО: По Москве почему-то у нас нет.

Э. ХАСАНШИНА: В 18:00 закрылись участки. Вот было 52% протоколов обработано. И на это время последние данные, которые были.

С. ДОРЕНКО: Путин — 71%, Грудинин чуть больше 12%, Жириновский — около 5%. И Ксения Собчак — 4% с небольшим. Это на 52%. Но на самом деле здесь Ксения Собчак проигрывает, а в Петербурге выигрывает у Жириновского.

Э. ХАСАНШИНА: В Вашингтоне она вообще на 2 месте.

С. ДОРЕНКО: Интересно. Я хочу сказать, что Явлинский в Москве 3,27%, Борис Титов 1,61%. Здесь не всё похоже на всю страну. Дай мне по стране. А у меня есть. По стране на 7:50 на первом месте Путин (76,67%). Это 56 200 000. Это почти на 10 млн больше, чем на прошлых выборах. На прошлых выборах за Путина было 46 млн с копейками. Извините меня. Я, может быть, могу ошибиться. Притом, что Элла Александровна Памфилова, потрясающая, уникальная и очень волевая женщина, вычистила нафиг миллиона 4 мёртвых душ. Понимаешь, у всех губеров была заначка, маленечко мёртвых душ было. Люди, которые когда-то уехали, переехали, давно съехали, не появлялись. А их было довольно много. Их было, некоторые считают, 3-4 млн Есть подсчёты, что и больше 4 млн их было. И Памфилова взяла и заставила их вычистить. Что значит заставила? Ей помогала власть. Администрация президента. Губернаторов заставили лишиться этого прекрасного резерва. Предположим, что 3 или 4 млн голосов. То есть было 3 или 4 млн голосов мёртвых душ, которыми могли распоряжаться председатели комиссии. Их не стало. И при этом Путин взял на 10 млн больше голосов. Это, конечно, серьёзный успех.

Дальше, Грудинин. 11,79% у него по стране. То есть ему придётся сбрить усы. Он Дудю обещал сбрить усы, если не возьмёт 15. Значит, 11,79% — усы придётся сбривать.

Э. ХАСАНШИНА: Посмотрим.

С. ДОРЕНКО: Подано голосов за него всего 8 600 000. Я считаю, что это очень много. 8 млн человек — есть, о чём поговорить. Согласитесь.

Э. ХАСАНШИНА: Конечно.

С. ДОРЕНКО: Значит, Жириновский взял аж 4 млн (5,66% — это 4 млн голосов). А дальше идёт стыдобища. Я не хочу никого оскорбить. Товарищи, я вас не хочу оскорбить. Тем не менее, это стыдобища. Не стоит лезть в такой огромной стране в политику, если вы идёте на 1%. Не стоит. Вы зря тратите порох. Вы зря нам мозги тренируете. Для чего, ребят? Собчак Ксения Анатольевна — 1 200 000 (1,67%).

Э. ХАСАНШИНА: Мне кажется, для Собчак это неплохо.

С. ДОРЕНКО: Шуму было очень много. Но выхлоп не тот.

Э. ХАСАНШИНА: Ну, для девушки из «Дома-2».

С. ДОРЕНКО: Где ты видишь девушку? Покажи мне девушку. Девушка, которая без мата двух слов не свяжет и которой скоро 40. Можно слово «девушка» оспорю?

Э. ХАСАНШИНА: А что, гендерная принадлежность у нас запрещает ругаться матом и вести себя как-то неподобающе?

С. ДОРЕНКО: Зачем ты говоришь «девушка»? Слово «девушка» знаешь, что значит?

Э. ХАСАНШИНА: На тот момент, когда она была ведущей «Дома-2», она была девушкой.

С. ДОРЕНКО: Значение слова «девушка». Что значит «девушка»? Пожалуйста, в словаре Ожегова: «лицо женского пола в возрасте перехода от отрочества к юношеству». Что такое отрочество и что такое юность? То есть девушка — это еще не юная женщина. Она девушка. «Достигшая половой зрелости, но не вступившая в брак». «Молодая горничная в барских домах» — девушка. «Скажите девушке поставить самовар». Девушка — это молодая горничная в барском доме. «Не состоящая в браке». «А также фамильярное отношение к женщине». Ты фамильярно к ней относишься? Ей скоро 40.

Э. ХАСАНШИНА: Я же вам говорю. Для девушки из «Дома-2», для того, кем она была и тем, кем она стала. Это разные вещи. И, мне кажется, она взяла неплохой процент. Конечно, по цифрам это не очень много. Но она оказалась выше Бориса Титова, Григория Явлинского, Сергея Бабурина и Максима Сурайкина. Во всяком случае, она выше Явлинского. Для меня это всё-таки показатель.

С. ДОРЕНКО: Ей 36. Нескоро 40. Ей всего 36, товарищи. Успокоились. Ей не скоро 40, а ей всего 36. Сорок ей будет лет через двадцать. Всё нормально. Проехали. Девушка и девушка. Девчоночка. Ксюшенька. Юбочка из плюша. Песенка такая про девушку. Помнишь?

Э. ХАСАНШИНА: Конечно. Юбочка из плюша, русая коса.

С. ДОРЕНКО: Абсолютно верно. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Немножко странно, что ведущая «Дома-2» набрала меньше, чем участник.

Э. ХАСАНШИНА: Вы про кого?

СЛУШАТЕЛЬ: Бузова.

С. ДОРЕНКО: А Бузова где набрала?

СЛУШАТЕЛЬ: Бузова в Instagram набрала.

С. ДОРЕНКО: Про выборы расскажите. Ваши впечатления.

СЛУШАТЕЛЬ: Впечатления — ходил, голосовал, мой кандидат не победил. Жена испортила бюллетень. Всё прошло, как планировалось.

С. ДОРЕНКО: Как вам показалось, вот на участке, перед участком всё аккуратненько, чистенько, спокойненько?

СЛУШАТЕЛЬ: Всё красиво. В основном пенсионеры. Всё, как спланировано, как подготовлено, как общая атмосфера, всё совпадало. Единственное, что буфет был действительно ужасен. Торговали, чем попало, и невкусно.

С. ДОРЕНКО: Скажите, но мы же не рассчитываем сейчас на буфет.

СЛУШАТЕЛЬ: Я рассчитывал.

С. ДОРЕНКО: А почему?

СЛУШАТЕЛЬ: Потому что мне позвонили с севера, сказали, что там пирожки и булочки по 20 рублей. Типа администрация финансировала. А у нас пожалели денег.

С. ДОРЕНКО: Не то. Я понял. Спасибо. Значит, где-то в других местах, на севере, были хорошие пирожки и булочки.

Э. ХАСАНШИНА: Может, у них на севере очереди были.

С. ДОРЕНКО: Алло, здравствуйте. Слушаю вас.

СЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро, Сергей. Спасибо за передачу. На машине проехал из Москвы до Хабаровска.

С. ДОРЕНКО: Да ладно!

СЛУШАТЕЛЬ: Да.

С. ДОРЕНКО: А можно вопрос? Там после Забайкалья всё?

СЛУШАТЕЛЬ: Да, всё печально в Забайкалье.

С. ДОРЕНКО: Как вы проехали? Там есть дорога?

СЛУШАТЕЛЬ: Дорога есть. Могу на видео вам показать.

С. ДОРЕНКО: Даже Путин ехал на какой-то жёлтой машинке.

СЛУШАТЕЛЬ: Проехал сколько всего? 2000 км по хорошему участку. А дальше всё убито, всё печально. Вы представляете, за Уралом и даже до Урала всё печальнее и печальнее. Серебряков всё правильно говорил. Лично я голосую против Путина.

С. ДОРЕНКО: А как вы шли на Уфу? Здесь вы пошли на Пермь или через Уфу?

СЛУШАТЕЛЬ: Через Уфу. Через Пермь не пошёл. Через Уфу, Казань. Вот эти все города.

С. ДОРЕНКО: Дайте совет. Я хочу 2800 шурануть в Омскую область. Думаю по 700 в день. Я хочу так щадяще и гулять. По 700 в день. Нормально, можно дойти?

СЛУШАТЕЛЬ: Свободно пройдёте. Хорошие дороги. От Читы до Благовещенска, вот эти 2000 км нормальная дорога. Но всё равно участками там всё это печально. Но я про выборы что хотел добавить? Что Сибирь, Дальний Восток всё печальнее и печальнее. Все люди говорят: «Вот этого Грудинина бы…».

С. ДОРЕНКО: А почему?

СЛУШАТЕЛЬ: Потому что всё в заднице такой на Дальнем Востоке. Всё печально.

С. ДОРЕНКО: А почему они считают, что Грудинин бы что-то исправил?

СЛУШАТЕЛЬ: Он же совхоз как поднял? Вы правильно говорите, на всех радиостанциях и телевидении про эти счета, про это всё. Почему на это всё избирком и Памфилова закрыла глаза? А сейчас на другой радиостанции в передаче передавали. Там такое сейчас про Грудинина всплыло. Там ужас, что делается. Неправильно посчитали золото. Не 2 кг, а 5,5 кг.

С. ДОРЕНКО: Я вам скажу про Грудинина. Всё, что было опубликовано до выборов — это не более 1/5 того, что на него есть, просто чтоб вы знали. Но я не собираюсь. Так он же подмосковная земля. Причём тут экономика?

СЛУШАТЕЛЬ: Там на миллиард что-то столько проблем.

С. ДОРЕНКО: Ощущение Дальнего Востока. Почему они говорят, что Грудинин бы что-то исправил?

СЛУШАТЕЛЬ: Может быть в какой-то степени. Хотя маловероятно. Те деньги, которые приходят в регион — это ж всё разбазаривается, особенно на дороги и всё остальное. Вы же знаете, как всё это делается.

С. ДОРЕНКО: Можно вопрос? Хорошо. Вот к нам пришли деньги. Мы половину стырили. Вот мы с вами, условно говоря, живём на Дальнем Востоке. Пришли деньги из Москвы. Мы половину стырили. Так то, что мы стырили, мы всё равно там потратим. И это же всё равно во благо.

СЛУШАТЕЛЬ: В какой-то степени да, а в какой-то нет.

С. ДОРЕНКО: Ну, как нет? Как вас звать, ещё раз?

СЛУШАТЕЛЬ: Дмитрий.

С. ДОРЕНКО: Дмитрий. Смотрите, мы с вами потырили бабло. Вы начали строить себе большую хату. Вы вкладываетесь в строительные материалы, вы начали нанимать людей, вы вкладываетесь в то, чтобы у людей была работа. Вы строите подъездные пути к своей хате. То, что вы украли деньги. Опять вы какие-то дорожные работы. Условно говоря, если мы покрали, но деньги там же и истратили, то это ж пошло…

СЛУШАТЕЛЬ: Да, правильно говорите. Конечно.

С. ДОРЕНКО: Вчера мне писал один парень, который прямо написал, что я местный нанаец, местное население, я наблюдатель. Мне скидывал данные. Это же не уголовка? Он мне ночью скидывал данные, участвовал в пересчёте. Мне скидывал данные в частном порядке просто в личку в Direct. И я читал про Комсомольск. А он сам нанаец. Мне рассказывает. «Ну, украли». Значит, купили себе катер. Он же там всё равно на Амуре будет. Зависит, где украли и где построили. Украли здесь и построили здесь — ну и хорошо. Ну и молодцы, что украли. Алло, здравствуйте.

Э. ХАСАНШИНА: Ну, нет. Всё равно нет.

С. ДОРЕНКО: Здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Что сказать про выборы? Честно говоря, немножко расстроен. Опять Путин.

С. ДОРЕНКО: Скажите, почему.

СЛУШАТЕЛЬ: Уже это всё так надоело.

С. ДОРЕНКО: А кого вы бы хотели?

СЛУШАТЕЛЬ: Я голосовал за Грудинина. Это был единственный приличный кандидат. Собчак — это вообще смешно. Жириновский — это уж не знаю…

С. ДОРЕНКО: А ваш Грудинин со Сталиным не испугал? Или, наоборот, показал, что это клёво? Он сказал, что лучший политик всех времён и народов для России — Сталин. И одним это показалось, что это классно, что он так сказал, а других это испугало.

СЛУШАТЕЛЬ: Честно говоря, я не слышал. Вообще я с ним соглашусь. Не могу сказать, что я очень ужасно отношусь к Сталину. Всё-таки давайте быть реалистами. Он сделал много.

С. ДОРЕНКО: Много. Беломорканал, который никому не нужен, он сделал, например. И так далее.

СЛУШАТЕЛЬ: Мне единственное, что интересно, Сергей. Всё-таки такие цифры Путина… В моём окружении практически никто не голосовал за Путина. Просто единицы. Мне интересно, откуда такие цифры берутся. Всё-таки, мне кажется, не очень это чистая победа.

С. ДОРЕНКО: А я вам говорю, что чистая.

СЛУШАТЕЛЬ: Ну, возможно.

С. ДОРЕНКО: Просто это правда. Поверьте. Когда вы говорите «в моём окружении», это ваша некая ячейка общения, например, 20 человек, из них 10 взрослых. И вы их всех знаете. Во-первых, они иногда говорят то, что принято в вашем окружении. То есть могли проголосовать за Путина, а говорить «ну что, ну вот, ну опять». Они говорят то, что принято в вашем окружении.

Э. ХАСАНШИНА: Прежде всего люди подбирают людей себе, схожих по взглядам. И поэтому такая выборка не репрезентативна.

С. ДОРЕНКО: Я более чистых выборов не видел.

Э. ХАСАНШИНА: Вы же не выбираете разных слоёв людей, разного возраста, с разными политическими взглядами. И потом судите…

С. ДОРЕНКО: Может быть, выборы бывают лучше. Может быть. Но это самые чистые, которые я когда-либо видел в своей жизни. Алло, здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро, Сергей. Меня зовут Пётр из Петербурга.

С. ДОРЕНКО: Здравствуйте, Пётр.

СЛУШАТЕЛЬ: Смотрите, я немножко поработал наблюдателем. Участок территориально — это мой альма-матер, это лесопилка Лесотехнической академии.

С. ДОРЕНКО: Светка оттуда, да.

СЛУШАТЕЛЬ: У нас впечатлений огромное количество. Я надел свой один из лучших деловых костюмов, вязаный галстук. И получилось так, что на этом участке я выглядел приличнее всех, даже приличнее председателя комиссии. И когда приходили засланные из администрации чуваки, которые по явке и так далее, они сразу бросались ко мне и сдавали всех: «Я оттуда-то».

С. ДОРЕНКО: Поделитесь. Интересно.

СЛУШАТЕЛЬ: Памфилова, конечно, гениально сработала. Она создала вот эту историю с открепительными, новую историю и добавила нам на участок 500 человек к 1500 имеющихся избирателей. То есть 500, которые гарантированно должны прийти. Я смотрел статистику за предыдущие годы. Явка просто стала чудовищна. Со времён Суслова такого не было. Почти 70%. И, конечно, день был ужасный. Я ходил по залу весь день и смотрел, как падают криптобиржи и как студенты, Карл, приходят и голосуют за Путина. Вообще жесть.

С. ДОРЕНКО: Ну, да. Я вам отвечаю. Да. Я говорил в начале передачи. Мой сын сейчас находится около Марракеша. Учится по студенческому обмену в арабском университете. Они взялись, за свои деньги на каких-то автобусах ехали в Касабланку в консульство или в посольство. Голосовали, выстояли какую-то дикую очередь. Это кошмар.

СЛУШАТЕЛЬ: Но при этом у нас Ксения Анатольевна сделала 7,5%. Это больше, чем везде.

С. ДОРЕНКО: Она ваша. Скажите мне, тем не менее, как вы объясните этот массовый энтузиазм? Ведь люди, с одной стороны, хотят что-то менять, и вчера испытали невероятное чувство общего дела.

СЛУШАТЕЛЬ: Я скажу, Сергей. Знаете, я размышлял вчера. У астрофизиков есть такое понятие — тёмная материя. Некое вещество среди звёзд, которое не видно и не слышно, но оно каким-то образом гравитационно влияет на движение звёзд, галактик и так далее. Точно так же общество, в котором мы живём, Сергей. Вот эти ваши «думать, знать» — правильные глаголы, они только среди определенного слоя людей, в котором мы с вами общаемся. Но есть огромная масса, про которую мы вообще ничего не знаем, но которая приходит на участки и определяет нашу судьбу. Вот вы остановились на светофоре, а мимо вас автобус проехал. И он забит кучей людей. Что у них в головах, мы не знаем, Сергей. Они не слушают вашу станцию, они не читают интернет, они не читают газет. Ими управляет… с Кулистиковым.

С. ДОРЕНКО: Это в самом лучше случае. А на самом деле ими управляет какая-нибудь музыкальная радиостанция, где кричат «На дворе март, а у нас Алла Пугачёва».

СЛУШАТЕЛЬ: Во-во, Сергей. Я ещё хотел сказать. Интересная тема была. Вот те, кто в администрации всем этим управляет, явкой и так далее, они просто гениально владеют ситуацией. Потому что я смотрел. У нас перед входом на участок развели какой-то абсолютно трешовый концерт. Там плясала какая-то баба в красном платье и пела какие-то советские шлягеры.

С. ДОРЕНКО: Давайте научимся их любить. Давайте

СЛУШАТЕЛЬ: Звучала эта дикая музыка. И ровно пока шёл этот концерт…

С. ДОРЕНКО: А не напомните, какие слова.

СЛУШАТЕЛЬ: Слушайте, я сейчас не в состоянии.

С. ДОРЕНКО: Хоть чуть-чуть?

СЛУШАТЕЛЬ: Возьмите какой-нибудь старый советский фильм. Первое, что там приходит в голову, первую песенку напойте — оно там и будет.

С. ДОРЕНКО: Да? Хорошо.

СЛУШАТЕЛЬ: Там что-то и из нового, что-то «Любимая Россия, единая Россия, единая Россия, любимая Россия», что я запомнил. И именно в эти часы, пока она плясала, были… Как только этот концерт прекратился, тишина, и у меня тоже на участок шаром покати, вообще никого нет. И, конечно, пенсионеры, масса пенсионеров. Пенсионерам делать нечего. Они сидят в четырёх стенах. Хотя бы раз в 6 лет их о чём-то спрашивают. Они приходят и… Как-то так происходит.

С. ДОРЕНКО: Спасибо. На самом деле абсолютно интересная вещь. Простите, я это не с точки зрения гражданской наблюдаю, а с точки зрения технологий. Я наблюдаю следующий… Я пытаюсь над шахматной доской, если мне это удаётся. И над шахматной доской я вижу следующее. Есть некая масса народа, некое общество, сознающее себя как «мы». Эта масса народа испытывала чувство глубочайшего разочарования в своем материальном положении, донашивала старое тряпьё и вообще плохо жила 20 лет назад. Им было тяжеловато. Они жили скудно. А потом с 2003 года попёрла тема нефти. Нефть попёрла вверх так, как мама не горюй. Просто адски.

И эти люди, кроме того что они донашивали старое пальтишко 1989 года, они купили себе Qashqai к 2007 году и отремонтировали бабушкину квартиру в надежде, что она умрёт и наконец-то квартира достанется нам. Правильно? Уже отремонтировали не по-детски, а по-настоящему. Посудомойку сделали, всё. Это их экономический успех. То есть лупануло по полной. А если они работали ещё в Москве и возглавляли чего бы то ни было, то они за 2 млн рублей в то время могли купить какую-то недвижичку себе близ Анталии или Аликанте. Это всё стоило 2-2,5 млн рублей. Курс был 23-24 рубля за доллар. Он возвращался туда несколько раз. В 2008 году опять был 24 рубля за доллар. Потом 27 долго был. Понятно, да? За 2-2,5 млн рублей можно было купить недвижку в Испании. В том числе квартирку в Испании. Они всё это накупили себе, такие счастливые, довольные. Потом они подприсели. И в 2014 году они испытали эйфористическое чувство национального достоинства.

Давайте подхватимся с этого. Я снова прослежу судьбу этих прекрасных людей и выведу их на 2018 году. Потихонечку. Но после новостей. Договорились?

НОВОСТИ

С. ДОРЕНКО: Если вам интересно, что слушают люди, сейчас звонил парень из Петербурга, наш слушатель, и он сказал, что он не в силах вспомнить. Но я вспомнил. Я слышу всё время из каких-то открытых окон музыку, которую любит мой народ. Мой народ. Я говорю об этом с огромным уважением. Другое дело, что я нюхаю нашатырь при этом, потом всё-таки напиваюсь каким-то вискарём ирландским и так далее. Но мой народ изо всех окон любит вот это. Я не шучу. Чтоб вы знали.

Это и есть современная русская музыка, товарищи. Вы что, ребят? Правду говорю. Это и есть Россия. Вот Россия. Полюбите Россию. Вы не хотите принять её в своё сердце. Разверзните сердце своё. Откройте его мясницким ножом и впустите туда Россию. Понятно? Это Россия. Может быть, она чуть-чуть более южная. Вам хотелось бы посевернее где-нибудь взять. Пожалуйста, возьмите посевернее. Потому что есть Россия и посевернее. Пожалуйста, я вам сейчас дам. Чтоб вы знали, что такое ваша страна. Это очень важно на самом деле. Вы просто не знаете своей страны. Впустите её в сердце.

Это Россия. Впустите её в своё сердце. Впустите. С кем вы живёте? С американцами, с марсианами? С кем вы живёте? С кем вы живёте? Вы живёте с поэзией Серебряного века? С кем вы живёте? Вот она Россия наша. Вот она. Впустите, жрите полной ложкой

Это же так. Это правда. Полной ложкой жрите. Понятно? Полной ложкой. Ненавижу. В хорошем смысле. Это так. Слушай, это и есть моя страна. Я должен её любить, обязан. Можно я расскажу вам про мою страну? Если бы я склонился над ней с какого-то гигантского цеппелина, разглядывая эту часть планеты, я должен быстро вам сказать, что в конце 1990-х эти люди испытали чувство фрустрации. Потому что возможности 1990-х не были ими использованы. Потому что они оказались народом победителей и побеждённых. То есть русские, оказавшись в ситуации свободы, немедленно применили её друг против друга, стали издеваться друг над другом. Русские — я имею в виду жителей бывшей РСФСР. Оказавшись в ситуации свободы, немедленно начали издеваться друг над другом. То есть эти люди из РСФСР восприняли свободу как право оскорблять друг друга, насиловать, грабить и обмениваться автоматными очередями. То есть для них свобода…

Э. ХАСАНШИНА: Любое общество, получившее неожиданно свободу, первое время использует его вот так хаотично…

С. ДОРЕНКО: Неправда. Любое некультурное общество.

Э. ХАСАНШИНА: А какое общество использовало такую свободу правильно?

С. ДОРЕНКО: Наверное, я тебе расскажу. Есть разные идеологические общества. Я потом сделаю экскурс. Но всё-таки давай так.

Э. ХАСАНШИНА: Для того чтобы выработать какие-то правила, нужно сначала как-то к ним прийти.

С. ДОРЕНКО: Нужно быть культурными и уметь коммуницировать друг с другом. Надо уметь разговаривать.

Э. ХАСАНШИНА: Если всё это время с тобой разговаривала только власть, ты этого не умеешь.

С. ДОРЕНКО: Вообще никогда. Со времён подавления Новгорода и Пскова это общество вообще никогда не разговаривало друг с другом. Вообще никогда. 0 дней оно имело возможность поговорить друг с другом. 0 дней.

Э. ХАСАНШИНА: Потому что всегда была вот эта тоненькая верхушечка, которая принимала все решения.

С. ДОРЕНКО: Смотри, не уходи сейчас в учебник истории. Я тебя очень прошу. Это прекрасное общество получило свободу, использовало её, для того чтобы друг друга оскорблять, убивать, грабить. Это мы. Мы это сделали. Мы. Мы оскорбляли, убивали, грабили друг друга. Мы пришли к концу 1990-х в ситуацию, когда часть была ограблена и оскорблена. Я как раз ни хрена не был ограбленным. Я получал, мне страшно говорить… Хорошо, мы пришли к ситуации, когда заметная часть этого общества испытала чувство фрустрации, поняв, что любая свобода ведёт их к горю. То есть свобода равна горю, свобода равна унижению, свобода равна попранию человеческого достоинства. Понятно, да? Рабство есть попрание человеческого достоинства, а свобода — обязательное попрание человеческого достоинства. Они пришли к этому выводу.

Затем это же самое общество в середине 2000-х выползло из крайней нужды и купило себе Nissan Qashqai. То есть с точки зрения потребления они как были ушлёпки, так и остались ушлёпками. В это же время у моих знакомых в Нью-Йорке дочь-студентка купила себе 540-ю BMW на подработку, которую она делала в какой-то… Она где-то подрабатывала в IT, будучи студенткой NYU. Чуть-чуть немножко, левой ногой. Она купила себе 540-ю BMW в кредит. А эти люди, будучи высоколобыми инженерами, с мохнатыми бровями и так далее, купили себе Nissan Qashqai. Они достигли всего, чего могли.

Потом эта тема немножко буксанула. То есть они купили. Это был golden age of prosperity. Они достигли величайшего благополучия, золотая эпоха, 2007 год. В мае 2008 года вся эта тема рухнула, биржа рухнула, и стало тяжеловато. Потом там было плохо, зарплаты не росли. И в 2014 году они испытали эйфористическое самоутверждение в качестве единой гражданской нации. Эйфористическое самоутверждение в 2014 году благодаря возвращению Крыма, который всегда людьми бывшей РСФСР воспринимался как частица сердца каждого жителя России. Крым был такой важной частицей сердца. Возвращение Крыма было воспринято эйфористически и отложило все остальные проблемы. Вот эта эйфория Крыма, может, до какой-то степени стала спадать. Вернее, её интенсивность. И стала чуть меньшей. Хотя эта тема не пропала. Эта тема осталась. Но интенсивность её стала чуть меньше. И величайшие люди, перед которыми я становлюсь на колени, дали вчера эту явку и повышение голосов за действующего президента на 10 млн человек. Понимаешь?

Э. ХАСАНШИНА: За счёт чего?

С. ДОРЕНКО: Не знаю. Я говорю — волшебники. Удивительные люди. Причём, честно. Для меня абсолютно принципиально. И я заявляю это сейчас с полным осознанием того, что я заявляю: это было сделано ультрачестно. То есть честнее выборов не бывало на территории этой страны. Никогда. Вообще. За всю историю планеты не было более честных выборов. Никогда. Понятно, да? Это были самые честные выборы на территории этой части планеты. За всю историю этой планеты. Они великие люди.

Э. ХАСАНШИНА: У меня есть ощущение, что на самом деле санкции в этом сыграли свою роль, последние скандалы сыграли. Вот это внешнее давление на Россию. И люди, которые ещё, может быть, не прямо чтобы были такие принципиально за Путина, они подумали: «Его надо поддержать. Он столько сделал. Надо показать, что молодец, мы на его стороне». Это сплочённость перед лицом некоего внешнего давления. Даже не санкций, а общего такого ощущения давления.

С. ДОРЕНКО: Это сплочение на фоне давления. Сплочённость на фоне давления. Может быть.

Э. ХАСАНШИНА: Я бы думала, что, например, эти выборы я ещё как-то могу пропустить, а вот следующие мне будут интересны. А получается, что учитывая последние события, которые происходили, вроде как и надо перед лицом этих внешних событий выразить себя.

С. ДОРЕНКО: Алло, здравствуйте, слушаю вас.

СЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Проживаю в городе Москва. Сергей, знаете, я интересуюсь политикой. Пытаюсь в меру возможностей проанализировать. Мне понравился ваш вопрос нашему Лаврову о том, что где наши золотые дети, где они учатся, где живут. Естественно, он ушёл…

С. ДОРЕНКО: Но он же вернул свою дочь. Она вернулась.

СЛУШАТЕЛЬ: Понятно, что она вернулась. Вы про нашу безопасность тоже можете… Как можно подумать, что люди, которые принимают серьёзные решения, которые влияют на нашу внутреннюю и внешнюю политику, и их дети, без исключения — Пескова, Путина, всех этих ребят — они живут там.

С. ДОРЕНКО: Во-первых, не все. Кто здесь, кто там.

СЛУШАТЕЛЬ: Серьёзные ребята.

С. ДОРЕНКО: Это правда. Можно я прослежу эту тенденцию? Сначала вывозили семьи сразу, потому что думали, что здесь схлопнется. И в 1990-е вывозили семьи массово. Сначала был выезд всех нефтяников в Вену. Потом открылся Лондон массово совсем. Поехали люди туда. Потом был некий возврат в середине 2000-х. Те дети и даже дети, которые не говорили по-русски ни бельмеса, возвращались. Они возвращались сюда, потому что им здесь платили по 0.5 млн в месяц, а там они по 5000 зарабатывали на Западе. Поэтому они возвращались сюда. И по-русски не говорили или говорили с ошибками, а писать вообще не умели. И всё-таки они возвращались на начальнические посты. А сейчас какой-то новый, другой этап.

Я должен сказать следующее. Эти этапы детей за рубежом означали на самом деле, связывает ли та или иная семья своё будущее с Россией обязательно или не связывает. Это явление тоже можно проследить за последние 20 лет или больше (надо брать хотя бы 25, а, может, 30). И это явление разное, оно скользящее. Ты, например, точно знаешь, что ты будешь жить и умрёшь в России?

Э. ХАСАНШИНА: Не могу ничего за себя говорить. Но надеюсь…

С. ДОРЕНКО: С гордостью произнесённая фраза — «Не могу ничего за себя говорить». А за кого ты можешь?

Э. ХАСАНШИНА: Просто жизнь такая большая.

С. ДОРЕНКО: Сокрушительно большая.

Э. ХАСАНШИНА: Я просто для себя не могу предсказать события на дальние горизонты.

С. ДОРЕНКО: Хорошо. Хотела бы жить и умереть в России?

Э. ХАСАНШИНА: Хотела бы. Я бы хотела жить в России, но иногда выезжать, например, в год сколько-то месяцев, например, 3 месяца…

С. ДОРЕНКО: Месяцев?

Э. ХАСАНШИНА: 3-6 месяцев проводить в каком-то другом месте.

С. ДОРЕНКО: Жить на БАМе с октября по апрель. Это нормально.

Э. ХАСАНШИНА: Сейчас, пока у меня есть силы, какое-то здоровье и так далее….

С. ДОРЕНКО: А ты уже совершила большой прыжок. Я понимаю. Ты приехала из Плешаново в Москву. А твои дети… Ты хотела бы в идеале, зажмурившись, чтобы они родились, жили и умерли здесь, или где-то ещё Э. ХАСАНШИНА: Насчёт того, умерли и жили — это они пускай сами будут решать.

С. ДОРЕНКО: Не надо. Не рассказывай, что они будут решать. Ясно, что они. Но у тебя есть желательно для них…

Э. ХАСАНШИНА: Для меня нет желательного…

С. ДОРЕНКО: Желательный сценарий.

Э. ХАСАНШИНА: Желательный сценарий касательно того, где они будут жить. Нет.

С. ДОРЕНКО: У тебя есть желательный сценарий?

Э. ХАСАНШИНА: У меня есть только желательный сценарий относительно того, где бы они родились.

С. ДОРЕНКО: Желательного сценария нет. Ну, вообще глупо. Значит, ты не хочешь смотреть в будущее. Хорошо. Значит, я хочу сказать, что когда наши начальники перемещают детей в места, то они полагают, что эти места лучше. Потому что они не будут перемещать их в места, в которых хуже. Значит, на планете Земля есть чудесные места, где абсолютно нормально болеть тропической формой малярии, быть избитым, расстрелянным, ограбленным каждый день и заболеть ещё амёбной дизентерией. Например, ДР Конго. В восточных регионах ДР Конго мы обнаружим простую статистику ООН, что там около 80% всех женщин лишаются девственности в результате группового изнасилования. Около 80%. Понятно, да? Это место насилия. Вот туда кто-нибудь отправил своих детей из благополучных людей? Нет, никто. Они отправляют в хорошие места, а не в плохие. Это ответ предыдущему слушателю. «А почему они отправляют детей туда?». Значит, они отправляют детей в места, которые они полагают лучше, чем это место. Лучше. Места хуже есть. Например, восток ДР Конго — это место, где действуют партизанские отряды и 80% женщин лишаются девственности в результате групповых изнасилований. 80%. Практически все. Все женщины были изнасилованы. Туда не отправляют детей. Считают, что эти места не фонтан.

Э. ХАСАНШИНА: Но вы же понимаете, почему слушатель задаёт этот вопрос.

С. ДОРЕНКО: Почему? Знаешь, почему?

Э. ХАСАНШИНА: Дело не в обиде. Дело в национальной опасности. Если дети и семья некоего чиновника, который обладает…

С. ДОРЕНКО: Вызови Диму, вызови этого слушателя…

Э. ХАСАНШИНА: Знаниями какой-то государственной тайны…

С. ДОРЕНКО: Вызови этого слушателя.

Э. ХАСАНШИНА: Давайте я буду вместо него.

С. ДОРЕНКО: Я тебя вызываю. Рассказываю её состояние. У неё нет квартиры в Москве. Есть маленький домик у себя где-то в Оренбуржье. Домик такой, еле-еле душа в теле. Ему больше 100 лет. Саманный дом с туалетом в огороде.

Э. ХАСАНШИНА: Нет, мы сделали туалет в доме.

С. ДОРЕНКО: В доме. Значит, саманная стена скоро рухнет, потому что воды этого туалета подточат 100-летний дом. На этом дело закончится. Слушай меня, я тебе рассказываю. Вот я тебя вызываю, даю тебе 20 млн долларов. И ты говоришь: «Да не надо, мне и так хорошо». Но я тебе императивно: «Да!». Сначала ты делаешь глупости. Покупаешь здесь квартиру, делаешь глупости. И на эти глупости тратишь около 5 млн Бабушкам там что-то. Глупостями занимаешься.

После чего, мать, ты говоришь, покручивая у себя пальцем у виска: «Ну и дура же я была!». И на оставшиеся 15 тебя и след простыл. А где она? А где же Хасаншина? Ну, что-то говорили про озеро Гарда. Гарда или Комо? На каких-то озёрах она. Гарда или Комо. И все остальные: «Ну, дура! Там же зимой всё время дождь. Какая же она дура!». — «Да нет же. У неё дача на Сицилии. Она зимой на Сицилии».

Э. ХАСАНШИНА: Но языка она всё равно не знает. Как же она там будет без борща?

С. ДОРЕНКО: Мать, всё. Я тебе рассказываю просто твоё будущее. Я тебе не даю 20 млн, у меня их у самого нет. Но если бы было, ты через 2-3 года, насовершав кучу глупых ошибок типа покупки квартиры здесь, сваливаешь на озёра. Я тебе просто рассказываю. Не надо, пожалуйста, сомневаться, что Дмитрий, который нам позвонил, получив 20 млн, тоже бы остался здесь. Хрен бы он здесь остался.

Э. ХАСАНШИНА: Мы же не чиновники.

С. ДОРЕНКО: Дмитрий — тоже не чиновник.

Э. ХАСАНШИНА: Мы не несём никакой государственной ценности. Если министр хранит свою семью где-то там, где на него можно давить через это…

С. ДОРЕНКО: Он понимает, что там лучше. Больше ничего.

Э. ХАСАНШИНА: Они потом ему так перекрывают счета или ещё что-то. И он вынужден либо оставаться…

С. ДОРЕНКО: Вот сейчас перекроют по ошибке. Запад перекрывает. Раньше Запад привечал у себя князей Курбских. А сейчас начинает перекрывать. И в этом большая ошибка Запада. На самом деле я знал министра. Я рассказывал об этом 10 лет назад. Я знал министра, который устраивал совещания в пятницу в 7 утра. Мне говорили: в 7 утра совещание министра. Все вставали в 5:30, начинали бриться. В 7 совещание. Почему? «Ну, как же! Он же на 1С. ДОРЕНКО:15 самолётом в Лондон к семье». То есть он в пятницу улетал к семье в 1С. ДОРЕНКО:15 самолётом в Лондон. Он улетал каждый раз бизнес-классом. И потом он в понедельник прилетал. Понимаешь? Оттуда. В 1С. ДОРЕНКО:15 в пятницу он улетал в Лондон. Сейчас эта шайка-лейка закончится. Но любить они нас от этого больше не станут. Я хочу, чтоб вы это понимали. Когда вы думаете, что они будут сидеть здесь, их не будут пускать туда, они будут сидеть здесь, и они от этого станут вас любить — хрена вам вместо любви! Они будут сидеть здесь, смотреть на вас. Их не будут пускать туда. И они от этого начнут вас любить! Сейчас! Разогнались.

А они никакие не они. Они — это бывшие вы и будущие вы. Кому-то из вас повезёт и вы разбогатеете. И вы станете ими.

Э. ХАСАНШИНА: У нас взаимные отношения с нами.

С. ДОРЕНКО: Какие?

Э. ХАСАНШИНА: Они не любят нас, мы не любим их.

С. ДОРЕНКО: Но вы хотите ими стать. А они не хотят вами стать. А вы хотите ими стать. И некоторым из вас повезёт. Понятно, Хасаншина?

Э. ХАСАНШИНА: Некоторым из них не повезёт. И они станут нами.

С. ДОРЕНКО: Не повезёт, совершенно верно. Но иногда вы перетекаете по какой-то абсурдной причине (замужество, ещё что-нибудь)… Почему-то тебе повезёт. И ты перетечёшь туда. И ты хочешь туда перетечь. Не надо только ля-ля, ладно? Я ещё раз возвращаюсь к результатам выборов. Путин Владимир Владимирович — 56 179 035 (76,67%). Можно уже, наверное, перестать это произносить так всё сложно, и говорить попросту — 77%. Путин — 77%. Давайте. Округлим. Почти 77%. Москву всё никак не посчитают. На втором месте Грудинин Павел Николаевич. Посмотри, пожалуйста, всё-таки Москву. РИА Новости, например. Прямо в ленте. Спроси девчонок.

Э. ХАСАНШИНА: Явка в Москве составила 59,95%. Считайте 60%.

С. ДОРЕНКО: Спроси девчонок в чатике. Может, есть что-то по Москве. Девочки, если слышите нас в Newsroom. Я видел, Ольга и Валя. Посмотрите, пожалуйста, у вас есть по Москве результаты?

Э. ХАСАНШИНА: Сейчас будут. Сейчас явка пришла. Значит, они уже посчитали.

С. ДОРЕНКО: В Москве, видать, все нагулялись и пошли спать. Грудинин — 11,79%.

Э. ХАСАНШИНА: Мне кажется, они специально придерживают Москву. Они подсчитывают сначала эти регионы. А Москва — это всё-таки столица. И они хотят быть уверены, как завершающая точка.

С. ДОРЕНКО: Я бы наоборот считал. Москву посчитал. Хорошо. Грудинин — 11,79%. Скажем 12%.

Э. ХАСАНШИНА: Она одна из самых больших.

С. ДОРЕНКО: И что с того, что одна из больших?

Э. ХАСАНШИНА: То есть какой-нибудь Вашингтон проще посчитать.

С. ДОРЕНКО: Москвы нет. Внимание. До сих пор нет. У нас по стране 99,81%. Значит, Москва посчитана. Если по стране есть 99,81%, значит Москва посчитана. Ты это понимаешь? Почему-то не выкладывают. Хорошо. Давайте новости.

НОВОСТИ

С. ДОРЕНКО: 10 часов 6 минут. Понедельник, 19 марта. Здравствуй, великий город. Здравствуйте все. Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина — ведущая этой программы.

Э. ХАСАНШИНА: И Сергей Доренко.

С. ДОРЕНКО: Москву выложили после того, как только я сказал «Москву не выкладывают». Ровно через 2 секунды выложили Москву. Путин набирает на выборах в Москве 70,88%. Это можно округлить до 71%. А по стране 77%. Там тоже можно округлить. Соответственно, в Москве на 6% меньше. Вот вам Москва. 71% — Путин. Грудинин — 12,5%. А по стране, соответственно, нет 12%. А по стране 11,8%. 12,5% по Москве. Жириновский — 4,7%. А по стране Жириновский 5,66%. Собчак — 4,08% по Москве. А по стране 1,67%. Григорий Явлинский 3,17% по Москве. По стране 1,04%. Борис Титов — 1,56% по Москве, а по стране 0,76%. Бабурин 0,96% в Москве, 0,65% по стране. Максим Сурайкин — 0,72% по Москве, 0,68% по стране. Вот Сурайкин молодцом. Он как раз близок и по Москве, и по стране. Примерно к нему одинаковое отношение. Согласитесь, это очень близко. А вот все остальные немножко по-разному. И Сергей Бабурин, как вы хорошо знаете, из Омской области. Ты знаешь?

Э. ХАСАНШИНА: Угу.

С. ДОРЕНКО: Что угу?

Э. ХАСАНШИНА: Вы говорили об этом.

С. ДОРЕНКО: Ты запомнила?

Э. ХАСАНШИНА: Конечно. Я всё запоминаю. У меня в подкорке просто выжжено каждое ваше слово.

С. ДОРЕНКО: Кроме того, что я тебе три года толкую, чтоб ты выучила наизусть…

Э. ХАСАНШИНА: Нет, это я помню. Просто я не выучила. Но слова ваши я помню.

С. ДОРЕНКО: Наизусть выучить. Три года говорю — бесполезно.

Э. ХАСАНШИНА: Я ваши слова наизусть выучила. Это важнее.

С. ДОРЕНКО: Ок, хорошо. Путин 71% в Москве, 77% в стране. 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.

СЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Егор из Москвы. Мне очень приятно слышать рассуждения на тему того, что внешнеполитическая ситуация становится причиной мобилизации народа.

С. ДОРЕНКО: В том числе.

СЛУШАТЕЛЬ: Это мне безумно льстит. Потому что я хочу, чтобы мой народ был таким. Но в то же время я знаю, что среди этого народа провести общее собрание собственного дома невозможно. Но, наверное, что-то есть. Правда, что нас мобилизует, что нас собирает, сплачивает.

С. ДОРЕНКО: Почему? Вы только собрали про собственников. Это же личные деньги людей. И им пофиг вообще.

СЛУШАТЕЛЬ: Да. Это очень больная для меня мозоль. Если на неё наступить, я уйду в сторону и забуду.

С. ДОРЕНКО: Не уходите.

СЛУШАТЕЛЬ: Я хотел спросить. Как вы думаете, люди, которые строят внешнюю политику так называемого Запада, они понимают вообще, что они с этим имеют дело? Тереза Мэй за неделю до выборов приведёт к ошеломляющему успеху Путина.

С. ДОРЕНКО: Нет, все живут внутренней политикой. Абсолютно никого не парят чужие избиратели. Никого не парят.

СЛУШАТЕЛЬ: Смотрите, вот такие вещи есть. Например, Рузвельт был 4 срока у власти. После его пребывания у власти был установлен максимальный срок 8 лет. После него ни одна администрация Белого дома не пережила… Партия власти теряла эту самую власть. Республиканцы сменялись демократами, демократы — республиканцами.

С. ДОРЕНКО: Это верно.

СЛУШАТЕЛЬ: Рузвельт был последним, кого сменили на переправе. После этого чуть замочили тапочки — пошёл вон из кресла. Почему это не работает у нас и почему они не понимают, что это не работает у нас?

С. ДОРЕНКО: Вы знаете, это тоже срок. Извините, пожалуйста. Но вы знаете, что Дэн Сяопин поставил, что элита приходит большой группой и правит ровно 10 лет. А сейчас новый правитель Си Цзиньпин это отменил. Всё. То есть сколько-то это полезное правило просуществовало. И всё. А в Колумбии, когда я дружил в своё время с Андреасом Пастраной, в то время будущим президентом Колумбии, он мне рассказывал, что у них в Колумбии запрещено 2 срока подряд. Но сейчас это тоже отменили.

СЛУШАТЕЛЬ: Давайте предположим: совершается Brexit, рвутся какие-то важные экономические связи, наступает экономический кризис в Европе и некоторое снижение уровня жизни в Германии. Как вы думаете, Меркель получит очередной срок? Уверен, что нет.

С. ДОРЕНКО: Если она сумеет там доказать, что снижение могло быть 10%, а произошло только 3,5% благодаря её адским усилиям, то получит.

СЛУШАТЕЛЬ: То есть вы думаете, что найдётся кто-то, кто к этому прислушается?

С. ДОРЕНКО: Да. Я думаю, да. Потому что, вы знаете, она покажет: «Нас кто-то вёл с вами, и мы действительно тапочки замочили, а могли рухнуть в пропасть». Мы этого парня, наверное, похлопает по плечу и скажем: «Давай, брат, дальше».

СЛУШАТЕЛЬ: Тогда, наверное, должно радовать, что мы смогли тоже такое понимание проявить.

С. ДОРЕНКО: Прикиньте, в Колумбии… Я серьёзно говорю, я был знаком с Андреасом Пастраной, сыном президента Колумбии и будущим президентом Колумбии. И он мне объяснял, что «у нас считается, что если ты баллотируешься, будучи президентом, то ты так или иначе включаешь административный ресурс», де-факто. Ты же не можешь его не включать. «Поэтому у нас вообще два срока подряд запрещены. Можешь, сколько хочешь, но не подряд». И это правило уже отменено. Оно было в 1980-е годы. Но сейчас отменено. Вот такая тема.

Э. ХАСАНШИНА: Отменено почему?

С. ДОРЕНКО: Потому что человек не успевает за 4 года своего мандата… Год-два берёт всё под контроль, потом разгоняется на третий год, а уже надо ему уходить. Всё. Мандат заканчивается. А когда же он выполнит всё это? Ещё надо пару-тройку лет, хотя бы до 7 лет. Но какой-то период у них было вот так. Здравствуйте. Слушаю вас.

СЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро. Вы будете долго смеяться, в 2014 году ваш покорный слуга приобрёл Nissan Qashqai.

С. ДОРЕНКО: Вот видите. Вы олицетворение успешного русского.

СЛУШАТЕЛЬ: Я настолько успешный русский, что приобрёл тогда же недвижимость, но не в Испании, а в Италии.

С. ДОРЕНКО: Всё. Вы образец успешного русского.

СЛУШАТЕЛЬ: Я себя почувствовал успешным русским, когда мне пришлось привлечь весь свой итальянский и в большей степени английский язык, чтобы неоднократно ездить в Геную и продавать этот самый участок.

С. ДОРЕНКО: Скажите, вам нравится Генуя или нет?

СЛУШАТЕЛЬ: Обожаю Геную.

С. ДОРЕНКО: А почему её все ругают?

СЛУШАТЕЛЬ: Она опровергает гравитацию, Сергей. Там вы видите автобус, который идёт по шоссе, знаете, в виде ленты Мёбиуса, поразительный. И он поворачивается так, что это уже 75 градусов, он должен упасть, но нет, он стремится вперёд.

Более того, большего количества интересных… и вообще, если делать экскурсию по северной Италии, с моей точки зрения, Генуя будет самым интересным, самым познавательным городом. Потому что там есть и клубы, расположенные в совершенно античных зданиях XIII века.

С. ДОРЕНКО: Что за клубы? Свингерские клубы?

СЛУШАТЕЛЬ: Dance music на всю ночь, коктейли и прочие издержки соответствующего мероприятия. Видите ли, я влюблён в север Италии.

С. ДОРЕНКО: Но именно Генуя меня интересует. Если позволите, я вам объясню. Дело в том, что я генуэзец по подданству. Дело в том, что Керчь в треченто и кватроченто принадлежала Генуе. Мы, керчане, входили в состав Генуи. И поэтому я чувствую своё неизбывное, глубинное порождение и родство с этим городом, в силу того, что я по подданству генуэзец.

СЛУШАТЕЛЬ: А часто ли вы там бывали?

С. ДОРЕНКО: Ни разу. В том-то и дело. Поэтому я всех спрашиваю. И все её ругают. Говорят — бандитский, шантрапа, какой-то кошмар.

СЛУШАТЕЛЬ: Потрясающий город. Изумительной красоты порт.

С. ДОРЕНКО: Всё, я еду к себе на родину. Дженоа. Всё.

СЛУШАТЕЛЬ: Где стоит корабль Америго Веспуччи, который Америку открыл.

С. ДОРЕНКО: Вы знаете, что мы под генуэзскими флагами воевали в 1380 году с москвичами на Куликовом поле? Керчане.

СЛУШАТЕЛЬ: Как, однако, всё взаимосвязано.

С. ДОРЕНКО: Да. Спасибо вам огромное. Ты знаешь об этом или нет? Мне важно, чтобы все знали. Почему я к Генуе испытываю интерес? Не потому что там генуэзец открыл Америку, а потому что Керчь принадлежала Генуе. В то время на просторах Средиземноморья соперничали генуэзцы и венецианцы. Венецианцы хапнули себе остров Корфу. Венецианцы вели себя грязно. А мы, генуэзцы, вели себя чисто. И Генуе принадлежала Керчь. И мы, керчане, под знамёнами Генуи воевали за Батыя против вашего Пересвета с Ослябей. У вас был Пересвет с Ослябей, святые.

Э. ХАСАНШИНА: Мои были все. С одной моей половины был Пересвет, а с другой…

С. ДОРЕНКО: Я понимаю. А у тебя, видишь ли, разделились. А у меня разделения не было.

Э. ХАСАНШИНА: Не разделились. Они во мне слились.

С. ДОРЕНКО: Надо сказать, что они слились в поединке и погибли оба. В смысле Челубей и Пересвет. А мы, генуэзцы, керчане, огромной шайкой собрали отряд и поехали бить москвичей на Куликовом поле. На самом деле москвичи нам врезали. Но мы не смирились всё равно. У нас дух остался тот, старый.

Э. ХАСАНШИНА: Где Москва и где вы? Конечно, вы не смирились.

С. ДОРЕНКО: Где Москва и где мы? Можно объяснить?

Э. ХАСАНШИНА: Да.

С. ДОРЕНКО: Керчи 27 веков. Керчь существенно, на много веков старше Генуи даже. Керчь — ровесница Рима. Понятно, да? Где Москва? Москва — это бабочка-однодневка, которая не знает завтрашнего дня. Москва — это гриб, который истлеет к утру следующего дня. Гриб, который уже червивеет к вечеру. Москва рядом с Керчью — ноль. Сколько лет Москве? 850? Ха-ха-ха. Нам 2700 лет. Понятно? И мы гордимся каждым днём из этих 2700 лет. И мы помним, как мы воевали с Римом. Наш Митридат IV воевал с Римом, нагревал его. Понятно? Мы были генуэзцами.

Э. ХАСАНШИНА: Молодые и злые идут по стопам вашим, кусают за пятки вас.

С. ДОРЕНКО: Не идут. Мы смотрим на молодых и злых с ужасом и говорим: «Что за слепые карлики? Что за мутанты? Что за мутанты нам наследуют? Господи, нам стыдно».

Слушай, есть всякие результаты. Скрипаля отравили, оказывается, через… Давай что-нибудь разберём такое эдакое.

Э. ХАСАНШИНА: Эдакое? Ну, давайте.

С. ДОРЕНКО: И завтра, я хочу напомнить, в 10 к нам придёт эта красивая шатенка…

Э. ХАСАНШИНА: Которую вы выкладывали у себя в Инстаграме?

С. ДОРЕНКО: Совершенно верно. И не только в Инстаграме. Я её и в Твиттере выложил, везде. Красивая шатенка. Шатенки рулят, как ты знаешь. Она придёт к нам завтра. Я сейчас найдут её. Лиза Лазерсон, автор телеграм-канала «Нет значит нет». «Нет значит нет» — это когда бабы не дают. И она будет рассказывать, потому что она дала интервью о новых отношениях с женщинами. И она завтра расскажет. Я тебя прошу просто заранее, что ты работаешь на «Говорит Москва».

Э. ХАСАНШИНА: Чтобы я не поддерживала её?

С. ДОРЕНКО: Не устраивайте здесь женский туалет. Она против тебя считай. То есть ты завтра должна быть за меня. Почему? Мы работаем на одной станции, а она — нет. Если вы устроите завтра здесь две лайки против медведя, это будет неправильно.

Э. ХАСАНШИНА: Хорошо.

С. ДОРЕНКО: К тому же я не медведь, я тигр. Я вас урою. Понимаешь? Поэтому завтра ты работаешь на «Говорит Москва» и ты со мной против неё. Договорились? Но мы аккуратно. Мы типа хотим её послушать и типа нам интересно.

Э. ХАСАНШИНА: Но нам правда интересно.

С. ДОРЕНКО: Нам интересно, но мы не верим ни одному её слову. Ну, послушаем завтра. Может, она что-то убедительное скажет.

Э. ХАСАНШИНА: Мы правда думаем, что мир меняется?

С. ДОРЕНКО: Мы думаем, что он меняется. Но биология гендерного деления на планете Земля имеет несколько, по крайней мере, сотен миллионов лет у млекопитающих. Понятно? Сколько млекопитающим?

Э. ХАСАНШИНА: Сколько? 65.

С. ДОРЕНКО: Больше. Млекопитающие возникают уже… Когда мы были одним существом с крысой? Короче говоря, гендерное деление млекопитающих, по крайней мере, 100 млн лет насчитывает. Поэтому Лиза Лазерсон и все остальные умницы эти должны считаться со стами миллионами лет.

Что со Скрипалём? Можем рассказать? Или вы хотите про выборы всё время?

Э. ХАСАНШИНА: Давайте денюжки.

С. ДОРЕНКО: Доллар. Конечно. Спасибо большое. Мы о долларе забыли. Совершенно ополоумели. 57,57 сейчас. 70,60. Нефть 65,93. Евро-доллар 1,2265. И 8300 биткойн. 57,57. Я просто вспоминаю, где это я видел. Да это и было же в конце той недели, нет? Там 57,54 было. Может, я что-то путаю?

Ладно. Короче говоря, надо поуважительнее к деньгам. Тогда они у вас будут. Будете неуважительны — не будет. Все российские военные, проголосовавшие на выборах президента РФ в Сирии, отдали голос за Путина, — говорит Министерство обороны. Ну, и правильно.

Э. ХАСАНШИНА: Да. Конечно.

С. ДОРЕНКО: Там же принципиальный разговор…

Э. ХАСАНШИНА: Нечего тут этих разброд и шатаний.

С. ДОРЕНКО: Там принципиальный разговор товарищей. «Товарищи, а вы чем недовольны?». И всё. Надо же как-то карты на стол класть, когда ты с офицерами. Если ты карты на стол не кладёшь, значит ты жулик какой-то, и всё. Понимаешь? Там же всё должно быть понятно. Ты должен понимать… может, я что-то путаю. 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.

СЛУШАТЕЛЬ: Алло, здравствуйте, Сергей. Это Псковская область, Великие Луки. Можно о скажу о выборах?

С. ДОРЕНКО: Да, очень интересно.

СЛУШАТЕЛЬ: Наша дочь работала непосредственно в комиссии, где люди приходили. И я наблюдала. У меня было время. Онлайн. И она там рассказывала. Действительно, как вы говорите, победил Путин. При подсчёте в нашем маленьком городе (90 000) не было никаких вот таких электронных урн. Считали вручную. Вся семья видела онлайн. И она рассказывала. То есть идёт 3-4 фамилии 7 раз Путин, Путин, Путин… Потом Грудинин, Жириновский. Опять Путин, Путин. Собчак. И опять Путин, Путин. Поэтому, действительно, как бы нам ни хотелось…

С. ДОРЕНКО: Есть кто-то, кто против. Они не верят.

СЛУШАТЕЛЬ: Надо признать это. Действительно были честные выборы.

С. ДОРЕНКО: Я так люблю Великие Луки в прямом смысле. Ну, я их не люблю. Там на рынке стоят всё белорусские товары. Но там и озёрный край русский начинается. Такой чуть-чуть выходит в Россию. Так красиво. Такие луга. Волшебное место. Я хотел расспросить. Она ушла, видите. Много звонят с мест. Смотрите, товарищи. Звонят с мест. 7373948. Алло, здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Хотел бы поправить. Честные выборы и выборы по закону — это разные вещи. Гражданка, звонившая ранее (не запомнил её имени), утверждает, что были честные и правильные выборы. Был правильный подсчёт. Сам процесс голосования. Но выборы — это более широкое понятие. Начинается он гораздо раньше. Даже до регистрации наших с вами замечательных кандидатов.

С. ДОРЕНКО: Вы имеете в виду конкурентную политическую среду?

СЛУШАТЕЛЬ: В том числе.

С. ДОРЕНКО: И в том числе высокую политическую культуру существующего гражданского общества. Давайте говорить, что мы здесь на земле. А нет такой политической культуры. Её нет. Можно я вам расскажу? Сколько вам лет?

СЛУШАТЕЛЬ: Мне 32 года.

С. ДОРЕНКО: В то время, когда Борис Ефимович Немцов был губернатором Нижегородской области, он мне рассказывал, что у него то ли один, то ли два мэра были реальные бандиты просто. Какие-то мэры городов, понимаете? Приходят бандиты. И он мне говорит: вот свобода. Они выбирают бандитов. Ну, полная хрень. То есть это такая политическая культура, где при полной свободе выбирают реальных бандитов, уголовников.

СЛУШАТЕЛЬ: Да, но я вас ещё раз хочу поправить. Мы сейчас с вами говорим не о справедливости и о честности, а о законности. Выборы были законные. Оспорить их, я думаю, шансов нет ни у кого. Но при этом о честности выборов я бы промолчал.

С. ДОРЕНКО: О честности политического процесса.

СЛУШАТЕЛЬ: Именно так.

С. ДОРЕНКО: Спасибо. Значит, честность политического процесса. Элеонора, послушай меня. Мы говорили с Борей Немцовым при жизни. Я ему говорю: «Слушайте, а как так всё?». Он говорит: «Вот, при полной, абсолютно чистой свободе выбора проходят бандиты», — говорит мне Боря. Просто убийцы какие-то, главари шаек, либо доверенные люди главарей банд. У него были какие-то мэры. То ли один, то ли два мэра бандиты были. Боря говорит: «Да, вот их выбирают». Надо их как-то снимать, что-то делать. То есть этот народ, я хочу похвалить свой народ, этот народ, если этому народу дать полную свободу, то этот народ на местах выбирает бандитов. Просто выбирает бандитов.

Э. ХАСАНШИНА: Страшно на самом деле.

С. ДОРЕНКО: Тогда мы говорим: «Давайте не давать ему свободу». Тогда нет свободы. Давайте дадим свободу — выбирают бандитов. Давайте постепенно давать свободу. А как постепенно? Полубандитов выбирать, с менее тяжкими статьями? Или что? Или как?

Э. ХАСАНШИНА: Наверное, в этом должны работать СМИ.

С. ДОРЕНКО: В Подмосковье до сих пор какие-то шайки странные рулят городами, подмосковными районами. Свобода — приходят бандиты. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.

СЛУШАТЕЛЬ: Сергей, доброе утро. Казань беспокоит. Такая история. Вчера был на избирательном участке. Я не вижу. У меня проблемы со зрением. Пока шёл до участка, я говорю — сколько народу-то, как? А время было часа три, наверное. Я говорю: как с людьми-то? Он говорит: «Ну, вот, утром было народу много, прямо… Сейчас потихонечку меньше». То есть явка была большая.

С. ДОРЕНКО: Но в основном до двенадцати все пришли.

СЛУШАТЕЛЬ: Где-то да, примерно. А ещё один момент. Эля, а вы говорили, что вы не открепились, даже не заморачивались с этим вопросом. Можно через «Госуслуги» было открепиться буквально минут за 10.

Э. ХАСАНШИНА: Да, я знаю. Но я даже забыла пароль. Поэтому я просто не стала…

С. ДОРЕНКО: Вот Хасаншина так руководит страной.

СЛУШАТЕЛЬ: Несознательная.

Э. ХАСАНШИНА: Я считаю, что в этом году это не имеет такого сильного значения.

С. ДОРЕНКО: Ай-ай-ай. Новости.

НОВОСТИ

С. ДОРЕНКО: Вчера аккуратно подсунул в корпоративном разговоре Алексею Гудошникову слово «копрофагия». Чтобы он не ругался в эфире, а культурно людям говорил, что они копрофаги, например. Кто-то его разозлил. А он хочет что-то сказать. И он должен сказать: «Вы, батенька, копрофаг». Как-то так. Нет? И всё, человек будет доволен, и все будут довольны практически.

Э. ХАСАНШИНА: Мне кажется, уже почти все знают про копрофагию.

С. ДОРЕНКО: Нет. Это же прилично очень звучит.

Э. ХАСАНШИНА: Очень прилично, безусловно.

С. ДОРЕНКО: Серьёзно и всё.

Э. ХАСАНШИНА: Как невзоровский пигидий.

С. ДОРЕНКО: Ну, например. Я хотел спросить. Вы хотите говорить всё время про выборы? Или нам спилить куда-нибудь вбок. Давай всё-таки ещё про выборы. Мне интересно, что будет с людьми, что будет с Грудининым. А что будет с Грудининым?

Э. ХАСАНШИНА: Да, кстати.

С. ДОРЕНКО: А попробуйте. Это тема, прям тема. Что будет с этими прекрасными людьми? Мы попробуем каким-то образом с вами дать им развитие или предвосхитить, что с ними будет, например. А, давайте? 7373948. Вот что с ними будет? Что будет с Грудининым? Что будет с Бабуриным? Что будет с Собчак Ксенией Анатольевной? На самом деле интересен Грудинин да Собчак, мне кажется. С Явлинским, я думаю, более-менее понятно. Будет Явлинский. Титов Борис Юрьевич, собственно, тоже будет Титовым. Сурайкин. Эти никуда не сдвинутся. Жириновский, надо сказать, теряет. Притом, что это вызывает во мне сожаление. Я вижу его на плакате в Центризбиркоме, еще молодого такого, со сжатыми такими губами, уголки губ направлены вниз, такие сердитые. Я вспоминаю его совсем молодым… хотел сказать «идиотом». Вспоминаю его агрессивным, как он подлетел и пытался порвать мне одежду с криком «Вот он агент Моссад. Он двойной агент ЦРУ и Моссад. Держите его, милиция. Держите его, держите». Понятно, да, для чего это делалось им? Он бросался на прессу с целью попасть. Он знал, что я с Первого канала. Я, конечно, моментально говорил: «Михалыч, камера». И мы начинали это снимать. И это обязательно шло в выпуск. Что будет?

Э. ХАСАНШИНА: Хайп ловил.

С. ДОРЕНКО: Он умел хайповать, да. Сейчас надо сказать, что сдаёт. И рейтинг сдаёт, и всюду сдаёт. Я хотел спросить: «Что с кем будет?». Алло, здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро. Михаил.

С. ДОРЕНКО: Нарисуйте нам, пожалуйста, траекторию движения Грудинина, Собчак и Жириновского — вот этих трёх. Что с ними будет в ближайшее время?

СЛУШАТЕЛЬ: Рисую. Хорошо, что вы произнесли слово «траектория». Одно из самых загадочных явлений мироздания в новое время науки — это феномен времени. Считать его безоговорочно одним из форм существования материи сложно. Это малопонимаемо. В бытовом смысле, в нашей с вами жизни мы очень легко относимся ко времени. Оно нам кажется очень понятным. Время — это встал, позавтракал, пришёл вечер. Так вот, существует многообразие форм времени, в том числе и политическое время, которое нам не то, что уже мало отпущено. Мы уже все лимиты исчерпали. Поэтому речь идёт не о том, что будет с ними, а о том, будут ли какие-то зачатки в эти ближайшие 6 лет правления действительно настоящей политики. Потому что когда вы говорили о том, что выборы абсолютно честные. Они не просто честные, не просто чистые. Они стерильные, понимаете? В отличие от операционной медицинской, в политике как раз стерильность очень опасна. Поэтому эти выборы уже не являются выборами в последней стадии, потому что в России нет политики, потому что весь ресурс власти уходит прежде всего (это первая задача) на нейтрализацию любых политических потенций. Поэтому когда стерильность так вас восхищает, конечно, это странно. Смотрите, они упустили время как бы не по своей вине.

С. ДОРЕНКО: Подождите, ответьте на мой вопрос. Михаил, притом, что действительно интересно вас слушать по-настоящему, но вы уже важный тезис сказали. Прошу вас. Будущая траектория — Грудинин, Собчак, Жириновский. Что произойдет через год-пять с Грудининым?

СЛУШАТЕЛЬ: С Жириновским все понятно.

С. ДОРЕНКО: Почему понятно? Он тает. Вы как это объясняете? Это возраст, это исчерпанность роли? Что это?

СЛУШАТЕЛЬ: Сергей, он не тает. Жириновский — это специфический элемент. Вот вы посоветовали Гудошникову хорошее слово. Вот давайте на этом остановимся. Собчак. Могут ли Собчак и Грудинин (априори считаю честными людьми) быть основой, зачатком становления хоть какой-то политики в России? По времени мы уже опоздали, потому что экономика возьмёт за горло очень быстро. Она уже взяла. Поэтому здесь никто не сможет ничего предсказать. Грудинин — опасный человек. Не сам Грудинин опасный, а опасна тенденция, которая возлагается на него теми тёмными массами, которые по-настоящему хотят Сталина. Я это слышал за столом кафе от образованных и очень благополучных людей, имеющих бизнес. Иногда я просто выхожу из себя, но в нормальных формах. Они действительно говорят: «Вот при нём бы эти все твари…». Понимаете? Это говорят люди с деньгами на Рублёвке. Вот, чем опасен Грудинин. Он невольно стал средоточием выражения вот этой фатальной…

С. ДОРЕНКО: Почему? Извините. Не невольно. Он сознательно на этом пошёл. Он заявил об этом.

СЛУШАТЕЛЬ: Мы сейчас говорим не о Грудинине как о человеке. Я знаю, чем он занимался лучше вас всех в сто раз. Хотите — расскажу.

С. ДОРЕНКО: Он заявил.

СЛУШАТЕЛЬ: Да, заявил ужасную вещь. Так всё-таки не в этом дело. Станут ли они, эти два человека или кто-то ещё, какой-то основой? Смогут ли они перебороть время? Не смогут. Тенденция фактически бессмысленна. Значит, настоящей политики не будет. Значит, всё, что будет, будет той же самой имитацией деятельности. Но они непосредственно в этом не виноваты. А практически предсказать судьбу Грудинина… Ну, да, просится самое общее место. Если власть хоть чуть-чуть практически себя поведёт, ему предложат какой-нибудь постишко.

С. ДОРЕНКО: Нет. Я вам скажу просто свой прогноз. Я просто думаю. Я думаю, что ему разрешат вернуться в совхоз. Всё.

СЛУШАТЕЛЬ: А я и сказал.

С. ДОРЕНКО: И это будет его наградой. Потому что я думаю, что на него есть столько, что он мог бы и в Матросскую тишину съездить. Я же не против. Я пытаюсь быть наблюдателем. Ему просто покажут все эти папки и отправят назад в совхоз. Вот и всё.

СЛУШАТЕЛЬ: А вообще Грудинин совершил в своей жизни, в этих хозяйственных вещах… По сравнению с другими, кто рядом с верхушкой, просто ничего не совершил. Он ангел по сравнению с тем…

С. ДОРЕНКО: Да не имеет значения. Мы же не на суде. Я вам говорю — его повысят. Как его повысят? Покажут папки и отправят назад в совхоз.

СЛУШАТЕЛЬ: Но разрешат жить.

С. ДОРЕНКО: Да, разрешат жить.

СЛУШАТЕЛЬ: Но это не главное. Главное — это общие тенденции. Главное — метафизика вопроса. А Собчак, по-прежнему я считаю, что это игрок своей судьбы. Она действительно честный, порядочный человек. Если есть какие-то в шкафу…

С. ДОРЕНКО: Вы всё время испытываете потребность защищать. Попробуйте воспарить. Попробуйте смотреть на это, как на шахматы. Что будет с Собчак?

СЛУШАТЕЛЬ: Я считаю, что Грудинин в самом худшем смысле использовал то, что с ним произошло. Поэтому я не вижу в нём политического таланта. В Собчак вижу. Он просто всё проиграл.

С. ДОРЕНКО: Вы считаете, Собчак проведёт фракцию в следующую Думу? Простой вопрос.

СЛУШАТЕЛЬ: Вот, да, я хотел об этом сказать. Вы знаете, к сожалению, я вынужден, как и вы, констатировать, что здесь всё будет решать пока в прямом смысле не она. Хотелось бы, чтобы ей разрешили. Владимир Владимирович Путин в конце концов должен понять, что нужна Дума, нужен парламент. То, что в парламенте происходит — это цирк, это смешно. Понимаете? А без парламента и без премьер-министра страна не может существовать. Это понятно любому нормальному человеку. Уезжают пачками.

С. ДОРЕНКО: Послушайте, давайте так. Представьте себе, что у нас с вами есть дом каких-то негодяйских подростков, пансионат. Всегда, когда мы даём свободу, они моментально хватают спички и поджигают дом, занавески… Это же правда. Если чуть-чуть не следим, Хорошавин начинает делить уловы рыбы и разделывать месторождения таким образом, что зарабатывает бабло. Извините. Я скажу о западне России. Есть западня. Элеонора, смотри на меня, пожалуйста. Есть западня, в которой находится моя страна. Западня, понимаешь? Она заключается в следующем. Что общество незрелое. И когда ты даёшь ему свободу, это похоже на какой-то пансионат буйных подростков, в котором ты выдаёшь ножницы и спички и говоришь: «Братцы, вот вам ножницы, а вот вам спички. И гарантированно взрослые не имеют права заходить. Пожалуйста, делайте, что хотите». Что они будут делать? Подростки. Они ножницы и спички пустят в ход. Моментально всё порежут, испортят и подожгут. Это называется свобода в России. Свобода в России — это свобода обмениваться кинжальными ударами и автоматными очередями. И свобода друг друга унижать. Это свобода в России. Теперь мы приходим и говорим: «Так, всё, построились, линейка, твари. С вами всё понятно». Они такие: «Но тогда мы никогда не станем взрослыми». Они говорят. Они никогда не станут взрослыми. Мы говорим: «Идиоты, но вы свободой как пользуетесь? Что вы сейчас творите? Зачем это вам?». Они говорят: «Да. Ну, хорошо. Дайте нам чуть-чуть свободы, иначе мы никогда не станем взрослыми». Даём чуть-чуть свободы — начинают красть. Губернатор на Сахалине начинает делить вылов рыбы, квоты на вылов, квоты на то, квоты на лес, квоты на всё. Начинает делить в свой карман.

Ему говорим: «Подонок». Поставили и отвернулись на минуточку — тотчас начал тырить. Тотчас, в ту же секунду. Хорошо, мы говорим: «Скотина». Это и есть их свобода. Только отвернулись — они тотчас начинают всё портить. «Давайте опять без свободы». Они говорят: «Без свободы мы будем рабами». Ну, хорошо. «Без свободы мы никогда не вырастем. Мы всегда будем подростками». Ок, давайте свободу. «Мы выберем бандита». Идиоты. Ну, давайте без свободы. Вот же где проблема. Это же и есть западня, в которой находится Россия. Россия находится в западне. Что свобода только и всегда используется для унижения друг друга, никакого другого применения для свободы мои соотечественники не знают. Единственное применение свободы, которое они знают — это друг друга унижать и издеваться. Другого не знают. Понятно, да?

Э. ХАСАНШИНА: Хорошо. Какой выход вы видите? Воспитание общества?

С. ДОРЕНКО: У меня нет вывода. Если бы у меня был вывод, я бы понимал. Я не могу воспитывать общество, с которым я говорю вообще на разных языках. Мы говорим на разных языках. Я не могу. Они не понимают, что я говорю. Я для них иностранец. Пойми ты ещё раз. Понимаешь? Я не могу их учить ничему. Ни воспитывать, ничему не могу. Я иностранец. Они не понимают, что я говорю вообще. Они на меня смотрят, говорят. У меня дружок завёлся во дворе здесь. Позавчера пришёл, рожа вся в крови. Страшно. Все кулаки…

Э. ХАСАНШИНА: Что случилось?

С. ДОРЕНКО: Не знаю. Наверное, били его где-то. Он у меня всегда просит 20 рублей. «Дай 20 рублей».

Э. ХАСАНШИНА: И сейчас 20 рублей просит?

С. ДОРЕНКО: Да.

Э. ХАСАНШИНА: Какая-то странная сумма.

С. ДОРЕНКО: «Командир, 20 рублей дашь?». Он всегда за мной идёт. Я ему говорю: «Не дам. Работать надо», ещё что-то. А тут я его увидел — рожа избитая, вся в крови. Вся. Ни одной выпуклой брови — мясо в кровянку. И руки в кровянку. Все суставы в кровянку и как бы обмороженные какие-то. Страшно смотреть на него. Я дал ему 22 рубля. У меня больше не было. Серьёзно говорю. Ему карточку дать, что ли, с пинкодом? У меня не было больше денег. У меня были в кармане вот эти деньги, которые я держу, чтобы тележку брать в гипермаркете. И он мне говорит: «20 рублей». Я ему говорю: «Нет у меня, ясно?». А потом иду и вижу эту кровянку, разбитую харю. Я стал шарить, шарить, быстро шарить. И у меня были монетки, которые я держал, для того чтобы тележку брать. Я ему говорю: «На тебе. Вот у меня 22 рубля». И сейчас, кстати, урок я этот выучил. И сейчас на это место я забил соточку. Если я его встречу ещё, дам 100 рублей. Почему? Потому что я вижу, что он погибнет. Ещё этой весной погибнет. Он погибнет. Он умрёт.

Скажи, пожалуйста, о чём я могу с ним разговаривать. Он встанет взрослым? Нет. Не могу я с ним разговаривать. Не о чем. У нас языки разные. Единственное, что я могу ему дать — 100 рублей. Или топором по башке. Мне проще 100 рублей и приятнее. Я же не психопат. Я дам ему 100 рублей, когда встречу в следующий раз. Я положил в угол курточку.

Э. ХАСАНШИНА: Но этот человек — он же не символ всей России.

С. ДОРЕНКО: А чей он символ? Всей Америки?

Э. ХАСАНШИНА: Почему? Он в принципе не символ. Он просто человек.

С. ДОРЕНКО: Правда? А все остальные, которых я встречаю? Они далеко от него ушли?

Э. ХАСАНШИНА: Я думаю, бывают разные, да.

С. ДОРЕНКО: Не бывает разных. Мы для них иностранцы. Они нас не слышат. Они не слышат нас вообще. Мы иностранцы для них, пойми ты. Мы говорим на разных языках.

Э. ХАСАНШИНА: Всё равно же нужно говорить. А как они тебя услышат, если мы будем молчать?

С. ДОРЕНКО: Пока человека из них сделаешь, они потом умирают сразу. Я серьёзно говорю. Они очень быстро умирают. Лет 80 — и всё, на тот свет. Только разум в глазах увидел — бамс, он умирает.

Э. ХАСАНШИНА: А разум — это тяжёлая ноша. Надо ей быстро пользоваться. Появился — сразу…

С. ДОРЕНКО: Ты уже прочитала выбранные места из переписки с друзьями Николая Васильевича Гоголя?

Э. ХАСАНШИНА: Нет.

С. ДОРЕНКО: Пожалуйста. Видишь, как ты выполняешь редакционное задание. А теперь почитай, пожалуйста, переписку Тургенева с Мериме. Почитай. Он о народе много пишет. И об электоральном процессе. Тургенев об электоральном процессе и о народе пишет прямо за милую душу. Понимаешь? Николай Васильевич и Тургенев. Они примерно в целом дадут тебе понимание, о чём и о ком мы говорим, что главное.

Давай ещё поговорим с людьми. Я всё-таки траекторию Грудинина. Что будет с Грудининым? Что будет с Собчак? Мне интересно. Что будет с Жириновским? Я спрашиваю. Все говорят что-то своё. Как будто у нас такой митинг, открытая трибуна. Алло, здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Добрый день. Я бы хотел обобщить ваши слова. При социализме человек не зарабатывает, а при капитализме зарабатывают нечестные люди в основном.

С. ДОРЕНКО: Не знаю. Как получается. Но есть же специалисты науки какие-то. Вот это честные вроде.

СЛУШАТЕЛЬ: Это мы уйдём в общественные науки, в социологию…

С. ДОРЕНКО: Просто в науку. Ну, просто в науку. Есть учёные.

СЛУШАТЕЛЬ: У нас нет муниципальной власти. У нас нет такого народовластия. То, что вы говорили. Коммунизм — это философия. В журнале «Nation» была статья полгода назад, очень интересная, на английском языке. Там писалось, что коммунизм оставил после себя монументальную пустоту. То есть мир как бы лишился одной из двух философий. И память о достижениях Октябрьской революции, положительных и радостных, заменилась памятью о ГУЛАГе. И диссиденты, которые ушли из СССР и других стран, они уже не диссиденты. Уже нет их стран. И вся культура коммунистическая — это уже иероглифы, написанные для молодёжи непонятным шрифтом.

С. ДОРЕНКО: Попробуйте вернуть нас в современность и скажите, пожалуйста, какова будет судьба вот этих проигравших политиков, например, Грудинина и Собчак, в ближайшие годы? Вы не могли бы пойти по этой траектории?

СЛУШАТЕЛЬ: Я считаю, что это будет зависеть от внешней обстановки, от американской военной политики. И это будет зависеть от экономического… То, что Хазин говорит, летом будет очередной кризис, как бы независимо… коммерческий. И вот эти два фактора будут определять, на мой взгляд…

С. ДОРЕНКО: Понимаю. Смотрите, я обращаю вас к конкретному вопросу. Но могу не могу добиться конкретного ответа. Хочешь — ты мне дай.

Э. ХАСАНШИНА: 92-й интересную мысль пишет: «Собчак и Грудинин будут готовиться к 2024 году, когда будет нужен не только преемник с командой, но и новая системная оппозиция».

С. ДОРЕНКО: Новая системная оппозиция будет решать какие вопросы? Какие задачи структурно будет решать новая системная оппозиция?

Э. ХАСАНШИНА: Те же самые, которые сейчас решает нынешняя. Просто нынешние уже старенькие.

С. ДОРЕНКО: То есть пугало?

Э. ХАСАНШИНА: Ну, как? И пугало, и витрина некая, да?

С. ДОРЕНКО: Что значит витрина? Вот у нас оппозиция — все над ней смеются.

Э. ХАСАНШИНА: Иллюзия разнообразия, многопартийности и так далее.

С. ДОРЕНКО: Давай скажем следующее. Я попробую обобщить. Для чего может быть нужна оппозиция? Для передачи власти. Об этом речь идёт? Что Путин хочет создать такую оппозицию, которую он передаст власти? Я этих усилий не вижу.

Э. ХАСАНШИНА: Я так думаю, что большинство наших слушателей верит больше в сценарий с преемником, нежели…

С. ДОРЕНКО: Ну, да. А это так понятно и так объяснимо. Это так логично. Это для нас понятно. Если б я кому-то оставлял, то преемнику, а не оппозиции. С какого ж чёрта я начну строить оппозицию, которой я отдам власть? Что я, дурак, что ли?

Э. ХАСАНШИНА: Да, но управляемой оппозиции-то удобнее, когда она у тебя есть, правда? Здорово подготовить себе оппозицию.

С. ДОРЕНКО: Значит, это не оппозиция.

Э. ХАСАНШИНА: Естественно. Тут же написано — системная оппозиция.

С. ДОРЕНКО: Чем оппозиция характерна? Оппозиция имеет некую собственную позицию. Например, когда ты идёшь и держишься за перила, перила держатся не за тебя. Ты это понимаешь? Когда ты идёшь и держишься за перила, то перила держатся не за тебя. То есть не ты основа перил.

Э. ХАСАНШИНА: Нет.

С. ДОРЕНКО: В основном их стабильность, их нынешнее положение обеспечено не тобой. То есть у них есть некая собственная позиция, у перил. Оппозиция — это значит она имеет собственную позицию. Я не понимаю. А где мы это видим? Где мы наблюдаем?

Кроме того, русские люди (и это очень важная вещь, которая Фондом Карнеги была опубликована на прошлой неделе, имени автора не припомню) никогда не проголосуют против России. Фонд Карнеги говорит: вот 77% за Путина — это процент за Россию. За Путина — это значит за Россию. Понятно, да? Здесь я не следую за Володиным, а я следую здесь за фондом Карнеги, потому что это процент за Россию, потому что остальные хотят разрушения этой государственности, действительного разрушения. А русские люди этого в массе не хотят. Разрушения государственности не хотят. В пример автор приводит Мексику, где десятилетиями побеждала одна и та же партия. И пример передачи власти произошёл не так давно. Сейчас власть вернулась к этой партии, которая десятилетиями держала власть в Мексике, а до этого два срока отслужили президенты оппозиции. В Мексике была создана оппозиция, которая не была против государственности и которая поддерживала, условно говоря. Вот я бы, например, создал оппозицию, которая поддерживает Путина. Просто скажу, что немножко мы по-другому, вот здесь мы немножко по-другому, вот здесь мы множко по-другому, но вообще-то Путин молодец. То есть это оппозиция, которая бы поддерживала Путина. У нас такой был. Миронов, например. Но это было смешно. Кто ещё? Прохоров. Но это не сработало. Сейчас Титов — меньше 1%. Понимаешь?

Э. ХАСАНШИНА: То есть вы считаете, что ЛДПР сильно отличается от этого?

С. ДОРЕНКО: Я тебе расскажу страшную вещь. Мы (я попробую суммировать то, что думают люди вокруг меня), русские граждане, против страны голосовать не будем. А более-менее понятная для нас страна — страна с Путиным. Поэтому против страны за всяких Навальных мы голосовать не будем. За Навального 2%. А если 2 политика за страну, Путин и ИКС, то нам за Пупочкина вроде странно. Но это ещё одна странная ловушка. Это ещё одна странная ловушка. Против страны мы не будем голосовать ни за что. А за страну, если есть Путин и Пупочкин, то нафиг нам Пупочкин? Понимаешь, это ловушка. Мы пойдём и проживём его, этот понедельник, 19 марта.