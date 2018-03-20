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Окружной фестиваль «Я такой же, как ты» пройдет в Краснопахорском
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Окружной фестиваль «Я такой же, как ты» пройдет в Краснопахорском 

Префектура ТиНАО города Москвы 20 марта 2018
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Фестиваль, посвященный творчеству и самореализации людей с ограниченными возможностями здоровья, «Я такой же, как ты» пройдет 29 марта в Краснопахорском. Организатором мероприятия выступит Центр социального обслуживания «Троицкий»
Жители с ограниченными возможностями здоровья представят свои художественные работы. Организаторы отметят победителей в семи номинациях, среди которых «За лучшее изображение видов Москвы», «За лучшую живописную работу» и «За лучшую новаторскую идею».
— У нас будут представлены творческие коллективы, которые традиционно составляют программу культурных мероприятий. Одна из волонтеров ЦСО, которая является получателем социальных услуг, проведет мастер-класс по плетению из лент, — сообщили организаторы.
Мероприятие начнется в 11:00 в Доме культуры «Звездный» в селе Красная Пахра.
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