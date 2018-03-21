«Назад в будущее»: гид по уникальной выставке-путешествии

Робот-друг Джибо обладает широким набором функций, с помощью видеокамеры легко распознает окружающие предметы, понимает человеческую речь и сам умеет говорить. Главная особенность Джибо — искусственный интеллект. Он легко обучаем: может запоминать повадки хозяев и их любимые вещи, невероятно реалистично выражает эмоции и, кроме того, способен распознавать и вызывать их у других. Вращая головой, робот может узнавать заходящих в комнату людей и подстраивать под них свой стиль общения, может служить экраном для видео-чата, системой удаленного присутствия и одновременно — помощником. Он слушает, запоминает и учится, любит шутить!

Посмотри настоящий бой молний

Тесла шоу — это удивительное электрическое шоу с настоящими молниями! Ослепительные электрические разряды, пронзительная красота молнии на расстоянии всего нескольких метров, музыка — все это поражает разум и оставляет бесценные эмоции! На ваших глазах 2 катушки Тесла устроят настоящее соревнования и будут сражаться друг с другом! (не волнуйтесь, мы продумали все моменты и это абсолютно безопасно)

Сделай свой узор из магнитной жидкости

Магнитная жидкость реагирует на магнитные поля и образует разные узоры, в зависимости от силы и мощности соприкасаемого магнита. Чем сильнее магнитное поле, тем длиннее образующиеся шипы. Если вы коснетесь шипов, то почувствуете, что они все же жидкие.

Кроме того, некоторые магнитные жидкости обладают эффектом памяти. Если в сильном магнитном поле на ее поверхности что-то нарисовать, а потом отключить магнитное поле, то рисунок исчезнет. А если включить его снова — он опять появится. Любопытно также, что магниты в магнитные жидкостях не тонут. Попробуйте «порисовать» магнитной жидкостью и создайте свой неповторимый узор!

Прикоснись к голограмме

Очки Microsoft HoloLens стирают границы между реальным и виртуальным мирами. Вы наверняка помните, как Тони Старк в «Железном человеке» взаимодействовал с компьютером в своей мастерской, окруженный объемными голограммами, которыми можно управлять движениями рук. Так вот, HoloLens — очки дополненной реальности, сквозь которые человек видит смесь виртуального и обычного миров: очки насыщают действительность голограммами, которыми можно управлять, как окнами на экране компьютера. Попробуйте сами!

Управляй квадрокоптером одним взмахом руки

Квадрокоптер DJI Spark — самый маленький и технологически оснащенный дрон, имеет складывающиеся конструкцию, благодаря которой вы всего за пару минут можете подготовить его к запуску и снимать. Управлять квадрокоптером можно при помощи жестов. Аппарат распознает движения рук человека на расстоянии до 10 метров. Например, просто сложите пальцы в виде фотоаппарата и дрон сделает отличное фото. Легкий взмах руки заставит квадрокоптер отлететь чуть подальше, а поднятая ладонь может корректировать его положение относительно пилота.

Прокатись на скейте из фильма «Назад в будущее»

Одноколесный электро-скейт-сноуборд, аналог знаменитого летающего скейта Марти Макфлая перенесет вас в легендарный фильм. Колесо располагается посередине доски и наполовину выступает вверх. По ободу есть подсветка, которая украшает это довольно брутальное зрелище. Благодаря специальному приложению можно получать любую информацию об агрегате прямо с экрана мобильного устройства. Конструкция выполнена таким образом, что нижняя часть обода практически сливается с землёй, даря визуальный эффект парения скейта.

А также ограниченное предложение! Вы можете получить бесплатный детский пригласительный билет на выставку «Назад в будущее» у партнеров компании, подробности по ссылке https://vk.com/topic-162377634_36876523

Спешите в ТРЦ «Июнь» только с 8 марта по 15 апреля! Технологии: вчера, сегодня, завтра!

Подробнее:

Сайт: назад-в-будущее.рф Инстаграмм: nazadvbudushee_krsk

VK: vk.com/nazadvbudushee_krsk

Телефон: +7 (391) 271-35-75