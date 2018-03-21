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Мощные фейерверки для любого праздника
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Мощные фейерверки для любого праздника 

BroDude 21 марта 2018
Фото: BroDude
В нашей стране к фейерверкам у людей особенное отношение, близкое к китайскому. Если европейцы используют фейерверки только на самых главных праздниках, то на Востоке их запускают по любому поводу. А так как уже и до 9 мая недалеко, то фейерверки становятся вновь актуальным способом показать всем, какие эмоции ты испытываешь. В этой статье мы расскажем о нескольких фейерверках от интернет-магазина элитной пиротехники Купить-Салют.рф.
На сайте мы нашли не только бытовую пиротехнику, но и элитные фейерверки. Элитными их называют не только потому, что их используют на масштабных мероприятиях, но и за их зрелищность. Заказать элитные фейерверки →
1. Аквамарин
Это крутое фейерверк-шоу калибром до 3 дюймов. В составе фейерверка мерцающая ива, хризантемы, разноцветные пионы, вертушки, кометы, залпы трещащих салютов и золотая парча с красными звездами на концах. Переходящие огненные сюжеты и мощный финал создадут волшебную атмосферу твоего праздника. Купить фейерверк Аквамарин →
2. Ориент
Многозарядный и веерный фейерверк с начинкой из различных эффектов: цветные пионы, хризантемы, треск, мерцания, грохот и свист. Профессиональный уровень этой батареи салютов порадует не только приглашенных гостей, но и удивит соседей. Купить фейерверк Ориент →
3. Царский салют
Насыщенная батарея салютов на 258 залпов с панорамным видом. В составе салюта присутствуют вееры, кометы с конскими хвостами и звёздами, пчелками, разноцветные звёзды, раскрывающиеся падающими листьями, свистки, хлопки, пионы, хризантемы, георгины, волны, стрелы, короны и мерцания. Купить фейерверк Царский салют →
4. Русский размах
За 3,5 минуты ты получишь готовое фееричное представление из 300 салютных залпов. Эффекты с треском и мерцанием будут раскрываться на высоте от 20 до 50 метров. Купить фейерверк Русский размах →
5. Элитный
Комбинированная батарея, которая в динамичном ритме раскроет свои уникальные эффекты: вертушки, пионы, кокосы и серебряные звезды с пышными хвостами. Купить фейерверк Элитный →
В магазине Купить-Салют.рф есть и профессиональные батареи салютов. Они отличаются от обычных тем, что имеют большой калибр (от 2 до 4 дюймов), и раскрываются на высоте от 55 до 100 метров. Такие салюты хорошо подходят для организации крупных праздников с широким размахом. Купить профессиональную батарею салютов →
Также Купить-Салют.рф занимается организацией фейерверк-шоу в Москве и Московской области. Компания имеет десятилетний опыт работы, что позволяет ей создавать яркие и оригинальные представления любого масштаба и бюджета. Это будет гораздо интереснее, чем обычный запуск фейерверков. У компании есть несколько базовых программ, например дорожки из фонтанов, огненные надписи, фейерверки на свадьбу и другие мероприятия. Также эта пиротехническая команда создаёт пиро-музыкальные шоу. Здесь каждый залп фейерверка будет подчёркивать выбранное тобой музыкальное произведение. Таким образом, из различных пиротехнических элементов ты сможешь собрать уникальный фейерверк. Заказать фейерверк-шоу →
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