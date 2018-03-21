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Как выбрать приборы учета?
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Как выбрать приборы учета? 

АиФ-Оренбург 21 марта 2018
Фото: АиФ-Оренбург
На что надо обратить внимание при выборе счетчиков?
Приборы учёта электрической энергии различаются по нескольким характеристикам. Электросчётчики бывают:
а) однофазными или трёхфазными — фазность счётчика определяется типом питающей сети. Узнать это можно, посмотрев на табло прежнего счётчика. Если на табло указано только 220 V или 230 V, значит, вам нужен однофазный электросчётчик. Если указано 220/380 V или 230/400 V, значит трёхфазный;
б) однотарифными или многотарифными — вы можете выбрать способ расчёта за электрическую энергию по одному или нескольким тарифам в различные временные зоны суток. Например, при двухтарифной схеме потребитель с 8:00 до 23:00 платит одну цену за каждый потреблённый КВт*ч, а с 23:00 до 8:00 меньшую стоимость;
в) с током до 60А и до 100А — для определения нагрузки достаточно определить ток вводного автоматического выключателя, который установлен на вводе в домовладение. Если на нём указан ток до 40А включительно, то вам подойдёт прибор с током до 60А, если от 40 до 100А, то необходим прибор с током до 100А;
г) с разными способами крепления — либо на 3-х винтах — для обычных электрощитов корпуса типа S или Ш, либо на DIN-рейке — корпуса типа R или Р.
Во всех этих нюансах вам поможет разобраться специалист-электрик, которого можно вызвать для консультации.
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