Как выбрать приборы учета?

На что надо обратить внимание при выборе счетчиков?

Приборы учёта электрической энергии различаются по нескольким характеристикам. Электросчётчики бывают:

а) однофазными или трёхфазными — фазность счётчика определяется типом питающей сети. Узнать это можно, посмотрев на табло прежнего счётчика. Если на табло указано только 220 V или 230 V, значит, вам нужен однофазный электросчётчик. Если указано 220/380 V или 230/400 V, значит трёхфазный;

б) однотарифными или многотарифными — вы можете выбрать способ расчёта за электрическую энергию по одному или нескольким тарифам в различные временные зоны суток. Например, при двухтарифной схеме потребитель с 8:00 до 23:00 платит одну цену за каждый потреблённый КВт*ч, а с 23:00 до 8:00 меньшую стоимость;

в) с током до 60А и до 100А — для определения нагрузки достаточно определить ток вводного автоматического выключателя, который установлен на вводе в домовладение. Если на нём указан ток до 40А включительно, то вам подойдёт прибор с током до 60А, если от 40 до 100А, то необходим прибор с током до 100А;

г) с разными способами крепления — либо на 3-х винтах — для обычных электрощитов корпуса типа S или Ш, либо на DIN-рейке — корпуса типа R или Р.

Во всех этих нюансах вам поможет разобраться специалист-электрик, которого можно вызвать для консультации.